Кулеба зустрівся з главою МЗС Вірменії: говорили про безпекову ситуацію та поглиблення відносин

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном обговорили безпекову ситуацію у Європі та на Південному Кавказі... Ми також зосередилися на шляхах поглиблення наших двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва, зокрема у світлі майбутнього членства України в ЄС", – написав Кулеба.

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За словами міністра, він подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував Мірзояна про подальшу роботу із реалізації Формули миру на шляху до справедливого та сталого миру в Україні.