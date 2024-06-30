Кулеба зустрівся з главою МЗС Вірменії: говорили про безпекову ситуацію та поглиблення відносин
Глава МЗС Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.
Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном обговорили безпекову ситуацію у Європі та на Південному Кавказі... Ми також зосередилися на шляхах поглиблення наших двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва, зокрема у світлі майбутнього членства України в ЄС", – написав Кулеба.
За словами міністра, він подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував Мірзояна про подальшу роботу із реалізації Формули миру на шляху до справедливого та сталого миру в Україні.
Топ коментарі
+4 растуди
показати весь коментар30.06.2024 06:13 Посилання
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар30.06.2024 02:55 Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар30.06.2024 06:56 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кулеба - ми вже в курсі, троє у вендиспансер с зранку забрали - я один тут лишився
нехай катається - не він перший тихесенько в ліс, не він останній...
десь з серпня 2021 року - рийте нам в Україні окопи!
і ви знаєте що ті американські падлюки відповіли?
як би ми віділили на ЗСУ 54 млр гривень,
то ми б тоді наприклад не могли бубувати дороги в Україні?
ну не падли?