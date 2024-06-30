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Новини
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Кулеба зустрівся з главою МЗС Вірменії: говорили про безпекову ситуацію та поглиблення відносин

Глава МЗС Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном обговорили безпекову ситуацію у Європі та на Південному Кавказі... Ми також зосередилися на шляхах поглиблення наших двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва, зокрема у світлі майбутнього членства України в ЄС", – написав Кулеба.

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За словами міністра, він подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував Мірзояна про подальшу роботу із реалізації Формули миру на шляху до справедливого та сталого миру в Україні.

Дмитро Кулеба про зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном

Автор: 

Вірменія (738) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
А де єрмак? Непорядок - як без нього? Що цей кулєба собі дозволяє?
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30.06.2024 06:13
+3
а буба попереджував партнерів, зокрема США,
десь з серпня 2021 року - рийте нам в Україні окопи!
і ви знаєте що ті американські падлюки відповіли?
як би ми віділили на ЗСУ 54 млр гривень,
то ми б тоді наприклад не могли бубувати дороги в Україні?
ну не падли?
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30.06.2024 02:55
+3
Домовлялися про квоти "шашличників" на українських базарах? У світлі можливого нового конфлікту з Азербайджаном? Бо у вірмен завжди так - як тільки якась біда у Вірменії - так і біжать по всьому світу розселяться
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30.06.2024 06:56
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Мірзоян - безпекова ситуація у Європі з венеричних захворювань дуже напружена. Тому бабу для поглиблення відносин возимо з собою.
Кулеба - ми вже в курсі, троє у вендиспансер с зранку забрали - я один тут лишився
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30.06.2024 01:27 Відповісти
кулебі вчясно командіровочні відписують?
нехай катається - не він перший тихесенько в ліс, не він останній...
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30.06.2024 02:31 Відповісти
а буба попереджував партнерів, зокрема США,
десь з серпня 2021 року - рийте нам в Україні окопи!
і ви знаєте що ті американські падлюки відповіли?
як би ми віділили на ЗСУ 54 млр гривень,
то ми б тоді наприклад не могли бубувати дороги в Україні?
ну не падли?
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30.06.2024 02:55 Відповісти
А де єрмак? Непорядок - як без нього? Що цей кулєба собі дозволяє?
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30.06.2024 06:13 Відповісти
Та ще й у костюмі!
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30.06.2024 07:56 Відповісти
мабуть посцяти вийшов
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30.06.2024 12:06 Відповісти
Домовлялися про квоти "шашличників" на українських базарах? У світлі можливого нового конфлікту з Азербайджаном? Бо у вірмен завжди так - як тільки якась біда у Вірменії - так і біжать по всьому світу розселяться
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30.06.2024 06:56 Відповісти
Та й ми теж, як виявилось, не набагато кращі за вірменських патріотів...
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30.06.2024 07:10 Відповісти
Хто - як! Коли зняли блокаду і кацапи чкурнули за кордон - мої діти повернулися назад
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30.06.2024 07:33 Відповісти
О какой безопасности можно говорить с армянами,этот народ считает себя опорой засрашки в закавказье и имеет путинскую военную базу на своей территории с которой,в свое время,взлетали путинские бомбардировщики бомбить Грузию.
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30.06.2024 07:23 Відповісти
От них уже не отмажешься. Новый питомец Запада.
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30.06.2024 09:00 Відповісти
Невже в нас зявився мініст закордоних справ , а я думав все вирішує Єрмак ? ну безпекова угода з Вірменією потужно, це та країна яка завжди була під впливом москви.
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30.06.2024 07:58 Відповісти
Так .думаю вонь на мокшанських болотах буде знатна .знову пісня нас обманули ,ктнули , бо без лоха .житя прісне, а армяне жопу в теплі тримають чітко !!!
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30.06.2024 11:31 Відповісти
Кацапи вже починають цитувати Кулебу як голуба миру
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30.06.2024 14:44 Відповісти
 
 