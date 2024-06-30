Минобороны РФ заявляет о якобы сбитии 36 украинских дронов в 6 регионах

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено 36 украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Отмечается, что дроны сбивали над территорией Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей.

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В свою очередь, губернатор Липецкой области сообщил, что над промзоной Липецка якобы было уничтожено 9 беспилотников.