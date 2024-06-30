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Новости Война
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Минобороны РФ заявляет о якобы сбитии 36 украинских дронов в 6 регионах

Запуск дронів на РФ

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено 36 украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Отмечается, что дроны сбивали над территорией Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о сбитии 6 дронов в четырех регионах

В свою очередь, губернатор Липецкой области сообщил, что над промзоной Липецка якобы было уничтожено 9 беспилотников.

Автор: 

россия (96038) Минобороны рф (937) дроны (4055)


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Топ комментарии
+8
"Четвёртая стадия СВО - абарона Курськой, Липецкой, Воронежской, Брянськой, Орловськой и Бєлгородской областей".
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30.06.2024 07:53
+6
Україні потрібні ракети! дрони це як укус комаря, а у відповідь зламані кістки.
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30.06.2024 08:59
+3
3 тищі дронів Україна направила на кацапню цієї ночі,
з них кацапня збила 4 тищі!
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30.06.2024 07:53
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Показник - горить на рашці чи ні
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30.06.2024 07:50 Ответить
"Четвёртая стадия СВО - абарона Курськой, Липецкой, Воронежской, Брянськой, Орловськой и Бєлгородской областей".
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30.06.2024 07:53 Ответить
3 тищі дронів Україна направила на кацапню цієї ночі,
з них кацапня збила 4 тищі!
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30.06.2024 07:53 Ответить
Це вони лякають своє бидло, якщо в друг якась їхня ракета впала на місто, то це дрон
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30.06.2024 08:06 Ответить
треба 1001 дрон запустити на мацкву
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30.06.2024 08:11 Ответить
у Білогородській вибухи в Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському та Пристенському районах, також говорили, що на північному заході регіону "зникло світло".
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30.06.2024 08:19 Ответить
ПВО РФ найпотужніше в світі!!Абавовна то через недотримання правил пожежної безпеки!! Москалі запам'ятайте,палити шкідливо для здоров'я!!))
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30.06.2024 08:22 Ответить
36 это их любимое число,через день его заявляют.
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30.06.2024 08:31 Ответить
Якщо нема світла - значить сьогодні збивали електропідстанціями!
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30.06.2024 08:45 Ответить
Україні потрібні ракети! дрони це як укус комаря, а у відповідь зламані кістки.
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30.06.2024 08:59 Ответить
Це так. І не зрозуміло, де наш проект ОТРК "Грім-2/Сапсан". Він вже був на стадії стендових випробувань. Теоретично, за 2 роки можна було довести хоча б до стадії польових випробувань.
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30.06.2024 09:05 Ответить
На польових випробуваннях він уже був. Вірогідніше всього, наявне виробництво розбомбили, а поновити його.... для цієї влади це занадто складно і незрозуміло - простіше 2 роки клянчити в США ракети ATACMS.
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30.06.2024 09:15 Ответить
А то в світі всі дурні як ти, і не бачать того що твориться, і терплять попрошайку. Давно би послали....
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30.06.2024 09:28 Ответить
Хамло. Якщо хтось і дурний, так це ти, якщо досі рвеш ж*пу за свою зелену сарану. В світі все бачать і допомагають не зеленим баригам, а українцям.
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30.06.2024 09:43 Ответить
"...де наш проект..."?
"байден заборонив"
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30.06.2024 11:46 Ответить
Якщо збивали нафтобазами, нпз та аеродромами то ще й нормальний показник ...
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30.06.2024 10:05 Ответить
Вспомнилось...
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30.06.2024 10:44 Ответить
Шкода ,що якщо збили навіть половину тих дронів.Класно б було,якби по дронах прилітала якась наскороспаяна труба,типу балістика.
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30.06.2024 10:54 Ответить
все одно, дешеві дрони висушують ППО кацапів ...
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30.06.2024 13:49 Ответить
Так,але після дрону -пожежа,яку локалізують,а після балістики вирва ,котру міряють,фотографують та зарівнюють)
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30.06.2024 13:54 Ответить
36... По словам одного долбо*ба, ответственного за дроновое производство, мі столько в месяц производим.
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30.06.2024 12:09 Ответить
Такі листівки розкидують дрони над сірою прифронтовою зоною пітьми:

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30.06.2024 14:15 Ответить
 
 