Минобороны РФ заявляет о якобы сбитии 36 украинских дронов в 6 регионах
В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено 36 украинских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Отмечается, что дроны сбивали над территорией Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей.
В свою очередь, губернатор Липецкой области сообщил, что над промзоной Липецка якобы было уничтожено 9 беспилотников.
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+8 Яр Холодний
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з них кацапня збила 4 тищі!
"байден заборонив"