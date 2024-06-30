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Новини Війна
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Міноборони РФ заявляє про нібито збиття 36 українських дронів у 6 регіонах

Запуск дронів на РФ

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Зазначається, що дрони збивали над територією Курської, Липецької, Воронезької, Брянської, Орловської та Бєлгородської областей.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у чотирьох регіонах

Своєю чергою, губернатор Липецької області повідомив, що над промзоною Липецька начебто було знищено 9 безпілотників.

Автор: 

росія (65908) Міноборони рф (714) дрони (4856)


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Топ коментарі
+8
"Четвёртая стадия СВО - абарона Курськой, Липецкой, Воронежской, Брянськой, Орловськой и Бєлгородской областей".
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30.06.2024 07:53
+6
Україні потрібні ракети! дрони це як укус комаря, а у відповідь зламані кістки.
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30.06.2024 08:59
+3
3 тищі дронів Україна направила на кацапню цієї ночі,
з них кацапня збила 4 тищі!
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30.06.2024 07:53
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Показник - горить на рашці чи ні
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30.06.2024 07:50 Відповісти
"Четвёртая стадия СВО - абарона Курськой, Липецкой, Воронежской, Брянськой, Орловськой и Бєлгородской областей".
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30.06.2024 07:53 Відповісти
3 тищі дронів Україна направила на кацапню цієї ночі,
з них кацапня збила 4 тищі!
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30.06.2024 07:53 Відповісти
Це вони лякають своє бидло, якщо в друг якась їхня ракета впала на місто, то це дрон
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30.06.2024 08:06 Відповісти
треба 1001 дрон запустити на мацкву
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30.06.2024 08:11 Відповісти
у Білогородській вибухи в Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському та Пристенському районах, також говорили, що на північному заході регіону "зникло світло".
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30.06.2024 08:19 Відповісти
ПВО РФ найпотужніше в світі!!Абавовна то через недотримання правил пожежної безпеки!! Москалі запам'ятайте,палити шкідливо для здоров'я!!))
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30.06.2024 08:22 Відповісти
36 это их любимое число,через день его заявляют.
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30.06.2024 08:31 Відповісти
Якщо нема світла - значить сьогодні збивали електропідстанціями!
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30.06.2024 08:45 Відповісти
Україні потрібні ракети! дрони це як укус комаря, а у відповідь зламані кістки.
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30.06.2024 08:59 Відповісти
Це так. І не зрозуміло, де наш проект ОТРК "Грім-2/Сапсан". Він вже був на стадії стендових випробувань. Теоретично, за 2 роки можна було довести хоча б до стадії польових випробувань.
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30.06.2024 09:05 Відповісти
На польових випробуваннях він уже був. Вірогідніше всього, наявне виробництво розбомбили, а поновити його.... для цієї влади це занадто складно і незрозуміло - простіше 2 роки клянчити в США ракети ATACMS.
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30.06.2024 09:15 Відповісти
А то в світі всі дурні як ти, і не бачать того що твориться, і терплять попрошайку. Давно би послали....
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30.06.2024 09:28 Відповісти
Хамло. Якщо хтось і дурний, так це ти, якщо досі рвеш ж*пу за свою зелену сарану. В світі все бачать і допомагають не зеленим баригам, а українцям.
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30.06.2024 09:43 Відповісти
"...де наш проект..."?
"байден заборонив"
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30.06.2024 11:46 Відповісти
Якщо збивали нафтобазами, нпз та аеродромами то ще й нормальний показник ...
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30.06.2024 10:05 Відповісти
Вспомнилось...
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30.06.2024 10:44 Відповісти
Шкода ,що якщо збили навіть половину тих дронів.Класно б було,якби по дронах прилітала якась наскороспаяна труба,типу балістика.
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30.06.2024 10:54 Відповісти
все одно, дешеві дрони висушують ППО кацапів ...
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30.06.2024 13:49 Відповісти
Так,але після дрону -пожежа,яку локалізують,а після балістики вирва ,котру міряють,фотографують та зарівнюють)
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30.06.2024 13:54 Відповісти
36... По словам одного долбо*ба, ответственного за дроновое производство, мі столько в месяц производим.
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30.06.2024 12:09 Відповісти
Такі листівки розкидують дрони над сірою прифронтовою зоною пітьми:

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30.06.2024 14:15 Відповісти
 
 