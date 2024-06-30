Міноборони РФ заявляє про нібито збиття 36 українських дронів у 6 регіонах

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Зазначається, що дрони збивали над територією Курської, Липецької, Воронезької, Брянської, Орловської та Бєлгородської областей.

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Своєю чергою, губернатор Липецької області повідомив, що над промзоною Липецька начебто було знищено 9 безпілотників.