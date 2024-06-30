Міноборони РФ заявляє про нібито збиття 36 українських дронів у 6 регіонах
У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Зазначається, що дрони збивали над територією Курської, Липецької, Воронезької, Брянської, Орловської та Бєлгородської областей.
Своєю чергою, губернатор Липецької області повідомив, що над промзоною Липецька начебто було знищено 9 безпілотників.
Топ коментарі
+8 Яр Холодний
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+6 Vik Tor #521724
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+3 три - пятнадцать
показати весь коментар30.06.2024 07:53 Посилання
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