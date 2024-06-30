Сутки на Харьковщине: под огнем 3 района, есть раненые, повреждены дома

За прошедшие сутки, 29 июня, вражеских ударов по Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины:

21:22 Купянский район, с. Ковшаровка, обстрел за пределами населенного пункта.

16:35 Купянский р-н, с. Кругляковка, Купянский лесхоз, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка.

16:03 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Зафиксировано попадание КАБа возле дома. Повреждены гараж, хозяйственная постройка, остекление окон и балконов 5 этажного жилого дома. Еще одно попадание в землю в поле. Пострадал мужчина , от госпитализации отказался. Еще одно попадание зафиксировано на территории предприятия. Повреждено остекление окон, бетонный забор, стены, готовые детские площадки, электропитание, бытовая техника.

, от госпитализации отказался. Еще одно попадание зафиксировано на территории предприятия. Повреждено остекление окон, бетонный забор, стены, готовые детские площадки, электропитание, бытовая техника.

16:03 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория частного домовладения. Выезд на проверку после обстрела. Попадание в огород. По данному адресу частично разрушен жилой дом. Также повреждены по меньшей мере 10 частных домов. Пострадали две женщины .

16:03 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория частного домовладения. Выезд на проверку после обстрела. Попадание в огород. По данному адресу частично разрушен жилой дом. Также повреждены по меньшей мере 10 частных домов. . 15:47 Купянский район, Купянская ТГ, Осиново, обстрел открытой территории.

13:08 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела повреждено административное помещение фермерского хозяйства и магазин.

В Купянске-Узловом в 11:00 произошел артобстрел. Поврежден частный дом, ранения получила 69-летняя женщина .

. 29 июня 10:00 произошел артиллерийский вражеский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района. Поврежден частный дом.

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Боевые действия на Харьковщине

По данным ОВА, на Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские террористы понесли потери и отошли.

На Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 13. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. 5 атак в настоящее время отбиты. Продолжаются бои. Ситуация под контролем украинских защитников.