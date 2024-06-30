Доба на Харківщині: під вогнем 3 райони, є поранені, пошкоджено будинки

Минулої доби, 29 червня, ворожих ударів по Харкову не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини:

21:22 Куп’янський район, с. Ківшарівка, обстріл за межами населеного пункту.

16:35 Куп'янський р-н, с. Кругляківка, Куп'янський лісгосп, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка.

16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів 5 поверхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. П остраждав чоловік , від госпіталізації відмовився. Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.

, від госпіталізації відмовився. Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.

16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія приватного домоволодіння. Виїзд на перевірку після обстрілу. Влучання в город. За даною адресою частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки .

16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія приватного домоволодіння. Виїзд на перевірку після обстрілу. Влучання в город. За даною адресою частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. . 15:47 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, Осиново, обстріл по відкритій території.

13:08 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. В результаті обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин.

У Куп’янську-Вузловий об 11:00 відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 69-річна жінка .

. 29 червня 10:00 відбувся артилерійський ворожий обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок.

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Бойові дії на Харківщині

За даними ОВА, на Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.