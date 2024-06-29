Росіяни завдали найбільш масованого з 2022 року удару по Дергачах: постраждали три людини, пошкоджено багатоповерхівки, 20 приватних будинків, цивільне підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 червня, ворог завдав найбільш масованого, починаючи із 2022 року, удару по Дергачах у Харківській області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Так. за оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо – УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні. Ще одна 71-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини.

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Як зазначається, пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхові, 2 двоповерхові та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

Повідомляються, що всі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російський обстрілів.

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