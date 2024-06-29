УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 672 2

Росіяни завдали найбільш масованого з 2022 року удару по Дергачах: постраждали три людини, пошкоджено багатоповерхівки, 20 приватних будинків, цивільне підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 червня, ворог завдав найбільш масованого, починаючи із 2022 року, удару по Дергачах у Харківській області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Так. за оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо – УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні. Ще одна 71-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини.

Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

Також читайте: Війська РФ обстріляли Дергачі: дві людини постраждали

Як зазначається, пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхові, 2 двоповерхові та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

Повідомляються, що всі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російський обстрілів.

Читайте: Окупанти повторно обстріляли Куп’янськ-Вузловий: ударили касетними боєприпасами по місцевому кладовищу, поранено жінку

Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

Також дивіться: Зранку окупанти обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий, пошкоджено "Будинок науки і техніки" та дитсадочок. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

Автор: 

обстріл (29021) Харківщина (6054) Дергачі (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УМПБ Д-30СН - ФАБ-250
показати весь коментар
29.06.2024 22:29 Відповісти
УМПБ Д-30сн є так званим універсальним міжвидовим планує ***********. Він створений на основі ФАБ-250
показати весь коментар
29.06.2024 22:30 Відповісти
 
 