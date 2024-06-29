Окупанти повторно обстріляли Куп’янськ-Вузловий: ударили касетними боєприпасами по місцевому кладовищу, поранено жінку

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 07:50 год окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по території Куп'янська-Вузлового.

"Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що о 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.

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"Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт", - наголошує Синєгубов.

Як повідомлялося, зранку окупанти обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий, пошкоджено "Будинок науки і техніки" та дитсадочок.