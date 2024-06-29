Оккупанты повторно обстреляли Купянск-Узловой: ударили кассетными боеприпасами по местному кладбищу, ранена женщина
Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковщины.
Об этом сообщает в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в 07:50 ч оккупанты совершили повторный вражеский обстрел по территории Купянска-Узлового.
"Враг нанес удары по местному кладбищу кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в 10:15 оккупанты артиллерийским огнем ударили по селу Одноробовка. В результате прямого попадания повреждено административное помещение сельхозпредприятия и магазин. Без жертв.
"Враг четыре дня подряд накрывает ударами этот населенный пункт", - отмечает Синегубов.
Как сообщалось, утром оккупанты обстреляли пгт Купянск-Узловой, повреждены "Дом науки и техники" и детсад.
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