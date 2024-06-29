Утром оккупанты обстреляли пгт Купянск-Узловой, поврежден "Дом науки и техники" и детсад. ФОТОрепортаж
Войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня в 06:00 с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела КАБ повреждено частное домовладение.
Также 29 июня в 05:00 в пгт Купянск-Узловой, по ул. Дарвина в результате обстрела повреждены здание "Дома науки и техники" и детский сад.
Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки
- 20:00 Купянский район, Двуречанская громада, с. Митрофановка. В результате обстрела из РСЗО повреждена ферма, сельскхозтехника.
- 16:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Белый Колодязь. В результате вражеского артобстрела пострадала женщина.
- 16:20 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны. В результате обстрела КАБ повреждено здание предприятия, автомобиль, частные дома. Пострадали 8 человек.
- 09:00 Чугуевский район, Волчанская громада, с. Варваровка. В результате обстрела КАБ погибла женщина.
- 28 июня 08:30 Купянский район, Двуречанская громада, с. Петро-Ивановка. В результате обстрела поврежден дом.
Обстановка на Харьковщине
По данным ОВА, на Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации 12 раз атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили 10 штурмовых действий противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются. Ситуация контролируется.
Также сообщается, что на Купянском направлении противник предпринял девять попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка и Кругляковка. Украинские воины отразили восемь атак врага. Продолжается бой у Синьковки.
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