Зранку окупанти обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий, пошкоджено "Будинок науки і техніки" та дитсадочок. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину.

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні о 06:00 в с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння.

Також 29 червня о 05:00 в смт Куп'янськ-Вузловий, по вул. Дарвіна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки" і дитячий садочок.

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Обстріли Харківщини за минулу добу

20:00 Куп'янський район, Дворічанська громада, с. Митрофанівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено ферму, сільськгосптехніка.

16:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь, Внаслідок ворожого артобстрілу постраждала жінка .

. 16:20 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей .

. 09:00 Чугуївський район, Вовчанська громада, с. Варварівка. Внаслідок обстрілу КАБ загинула жінка .

. ▪️ 28 червня 08:30 Куп'янський район, Дворічанська громада, с. Петро-Іванівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

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Обстановка на Харківщині

За даними ОВА, на Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована.

Також повідомляється, що на Купʼянському напрямку противник здійснив девʼять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.