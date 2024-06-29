Війська РФ обстріляли Дергачі: дві людини постраждали

Сьогодні, 29 червня 2024 року, окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цю хвилину відомо про двох постраждалих - 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення).

Дані оновлюються.

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Як зазначалося, 29 червня окупанти повторно обстріляли Куп’янськ-Вузловий: ударили касетними боєприпасами по місцевому кладовищу, поранено жінку