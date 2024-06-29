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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли Дергачі: дві людини постраждали

Обстріли Харківщини за добу

Сьогодні, 29 червня 2024 року, окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цю хвилину відомо про двох постраждалих - 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення).

Дані оновлюються.

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Як зазначалося, 29 червня окупанти повторно обстріляли Куп’янськ-Вузловий: ударили касетними боєприпасами по місцевому кладовищу, поранено жінку

Автор: 

обстріл (29021) Харківщина (6054)


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Які *війська РФ*? Прямо з повагою!!!!! Скільки вже поправляти? Терористи кацапстану!
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29.06.2024 16:45 Відповісти
 
 