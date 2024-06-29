Войска РФ обстреляли Дергачи: два человека пострадали

Сегодня, 29 июня 2024 года, оккупанты ударили по г. Дергачи Харьковского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на эту минуту известно о двух пострадавших - 71-летней женщине (острая реакция на стресс) и 75-летнем мужчине (взрывное ранение).

Данные обновляются.

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Как отмечалось, 29 июня оккупанты повторно обстреляли Купянск-Узловой: ударили кассетными боеприпасами по местному кладбищу, ранена женщина.