Россияне нанесли наиболее массированный с 2022 года удар по Дергачам: пострадали три человека, повреждены многоэтажки, 20 частных домов, гражданское предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 29 июня, враг нанес наиболее массированный, начиная с 2022 года, удар по Дергачам в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомбы (предварительно - УМПБ Д-30). Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет, которые госпитализированы в больницу. Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.

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Как отмечается, повреждены по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий. Частично разрушены линии электропередач.

Сообщается, что все профильные службы и волонтеры Дергачевского гуманитарного центра работают на месте, помогая устранять последствия российский обстрелов.

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