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Россияне нанесли наиболее массированный с 2022 года удар по Дергачам: пострадали три человека, повреждены многоэтажки, 20 частных домов, гражданское предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 29 июня, враг нанес наиболее массированный, начиная с 2022 года, удар по Дергачам в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомбы (предварительно - УМПБ Д-30). Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет, которые госпитализированы в больницу. Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.

Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

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Как отмечается, повреждены по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий. Частично разрушены линии электропередач.

Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

Сообщается, что все профильные службы и волонтеры Дергачевского гуманитарного центра работают на месте, помогая устранять последствия российский обстрелов.

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Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

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Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня
Наслідки атаки РФ на Дергачі 29 червня

Автор: 

обстрел (27672) Харьковщина (5577) Дергачи (16)


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УМПБ Д-30СН - ФАБ-250
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29.06.2024 22:29 Ответить
УМПБ Д-30сн є так званим універсальним міжвидовим планує ***********. Він створений на основі ФАБ-250
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29.06.2024 22:30 Ответить
 
 