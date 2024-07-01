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Новости Война
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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 36 украинских дронов в трех регионах

Дрон на Росію

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи, 1 июля 2024 года, якобы российские силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Дроны, как говорит российская сторона, якобы уничтожили над территорией Курской, Брянской и Белгородской областей.

Также читайте: Минобороны РФ заявляет о якобы сбитии 36 украинских дронов в 6 регионах

Как сообщалось, в Минобороны РФ уверяли, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено также 36 украинских беспилотников.

Автор: 

россия (96107) Минобороны рф (937) дроны (4079)


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Топ комментарии
+5
Сакральна для кацапських пи₴дунів цифра 36
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01.07.2024 07:50
+1
Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.- данные области ещё можно востановить
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01.07.2024 08:13
+1
То вони сами підпалили, щоб дрони не змогли
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01.07.2024 08:43
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Сакральна для кацапських пи₴дунів цифра 36
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01.07.2024 07:50 Ответить
Мабуть якась застаріла методичка ...
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01.07.2024 08:23 Ответить
Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.- данные области ещё можно востановить
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01.07.2024 08:13 Ответить
А шо иого гадати - якшо горить НПЗ - значить є контакт - тихо - недолетіли
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01.07.2024 08:19 Ответить
То вони сами підпалили, щоб дрони не змогли
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01.07.2024 08:43 Ответить
Все шо горить - все+
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01.07.2024 08:48 Ответить
не так давно тут крикуну розпиналися - "а де ж наші щахіди?"
крикуни просто поняття не мають про час на розробку та розгортання виробництва.

і крикуни ніколи не порозумнішають - зараз вони кричать про щось інше
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01.07.2024 08:48 Ответить
Не петушись. Розкажи нам краще коли в останній раз ті "шахєди" пошкодили якесь кацапське нпз. Тай попередні рази лише пошкодили, а потрібно знищувати. Бо такі то "шахєди" як і все зелене гівно
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01.07.2024 09:27 Ответить
до своїх товаришів так звертайтеся, а по суті віро - у зброї типу шахід ефективність не висока
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01.07.2024 10:37 Ответить
https://censor.net/ua/news/3498370/drony_zsu_atakuvaly_krasnodarskyyi_krayi_rf
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06.07.2024 08:25 Ответить
Треба нейтралізувати тих, хто є*ашить п Харкову.
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01.07.2024 08:52 Ответить
Нейтралізовувать будемо асфальтом і вечірніми відосіками найшашличнішого
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01.07.2024 09:30 Ответить
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01.07.2024 09:05 Ответить
Треба асфальтом, бо від тих "шахєдів" толку мало. Дивно, що найшашличніший до цього часу не віддав наказ
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01.07.2024 09:29 Ответить
У Міноборони РФ переконують, що упродовж ночі, 1 липня 2024 року, нібито російські сили ППО знищили 36 українських безпілотників. Джерело:

А насправді як все було? Що, ті чорти брешуть і насправді ті сили ППО були ніякі не російські?

Той хто набирав текст, підпиши собі вирок, встав кому у реченні "стратити неможна помилувати"
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01.07.2024 12:13 Ответить
 
 