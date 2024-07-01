Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 36 украинских дронов в трех регионах
В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи, 1 июля 2024 года, якобы российские силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Дроны, как говорит российская сторона, якобы уничтожили над территорией Курской, Брянской и Белгородской областей.
Как сообщалось, в Минобороны РФ уверяли, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено также 36 украинских беспилотников.
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+5 Gary Grant
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показать весь комментарий01.07.2024 08:43 Ссылка
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крикуни просто поняття не мають про час на розробку та розгортання виробництва.
і крикуни ніколи не порозумнішають - зараз вони кричать про щось інше
А насправді як все було? Що, ті чорти брешуть і насправді ті сили ППО були ніякі не російські?
Той хто набирав текст, підпиши собі вирок, встав кому у реченні "стратити неможна помилувати"