Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 36 украинских дронов в трех регионах

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи, 1 июля 2024 года, якобы российские силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Дроны, как говорит российская сторона, якобы уничтожили над территорией Курской, Брянской и Белгородской областей.

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Как сообщалось, в Минобороны РФ уверяли, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено также 36 украинских беспилотников.