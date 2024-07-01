Міноборони РФ заявило про нібито збиття 36 українських дронів у трьох регіонах

У Міноборони РФ переконують, що упродовж ночі, 1 липня 2024 року, нібито російські сили ППО знищили 36 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

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Як повідомлялося, у Міноборони РФ запевняли, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено також 36 українських безпілотників.