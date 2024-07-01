Міноборони РФ заявило про нібито збиття 36 українських дронів у трьох регіонах
У Міноборони РФ переконують, що упродовж ночі, 1 липня 2024 року, нібито російські сили ППО знищили 36 українських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.
Як повідомлялося, у Міноборони РФ запевняли, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено також 36 українських безпілотників.
Топ коментарі
+5 Gary Grant
показати весь коментар01.07.2024 07:50 Посилання
+1 Igor #591922
показати весь коментар01.07.2024 08:13 Посилання
+1 Igor #591922
показати весь коментар01.07.2024 08:43 Посилання
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крикуни просто поняття не мають про час на розробку та розгортання виробництва.
і крикуни ніколи не порозумнішають - зараз вони кричать про щось інше
А насправді як все було? Що, ті чорти брешуть і насправді ті сили ППО були ніякі не російські?
Той хто набирав текст, підпиши собі вирок, встав кому у реченні "стратити неможна помилувати"