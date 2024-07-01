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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 36 українських дронів у трьох регіонах

Дрон на Росію

У Міноборони РФ переконують, що упродовж ночі, 1 липня 2024 року, нібито російські сили ППО знищили 36 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у чотирьох регіонах

Як повідомлялося, у Міноборони РФ запевняли, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено також 36 українських безпілотників.

Автор: 

росія (65908) Міноборони рф (714) дрони (4856)


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Топ коментарі
+5
Сакральна для кацапських пи₴дунів цифра 36
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01.07.2024 07:50
+1
Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.- данные области ещё можно востановить
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01.07.2024 08:13
+1
То вони сами підпалили, щоб дрони не змогли
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01.07.2024 08:43
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Сакральна для кацапських пи₴дунів цифра 36
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01.07.2024 07:50 Відповісти
Мабуть якась застаріла методичка ...
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01.07.2024 08:23 Відповісти
Дрони, як каже російська сторона, начебто знищили над територією Курської, Брянської та Бєлгородської областей.- данные области ещё можно востановить
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01.07.2024 08:13 Відповісти
А шо иого гадати - якшо горить НПЗ - значить є контакт - тихо - недолетіли
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01.07.2024 08:19 Відповісти
То вони сами підпалили, щоб дрони не змогли
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01.07.2024 08:43 Відповісти
Все шо горить - все+
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01.07.2024 08:48 Відповісти
не так давно тут крикуну розпиналися - "а де ж наші щахіди?"
крикуни просто поняття не мають про час на розробку та розгортання виробництва.

і крикуни ніколи не порозумнішають - зараз вони кричать про щось інше
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01.07.2024 08:48 Відповісти
Не петушись. Розкажи нам краще коли в останній раз ті "шахєди" пошкодили якесь кацапське нпз. Тай попередні рази лише пошкодили, а потрібно знищувати. Бо такі то "шахєди" як і все зелене гівно
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01.07.2024 09:27 Відповісти
до своїх товаришів так звертайтеся, а по суті віро - у зброї типу шахід ефективність не висока
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01.07.2024 10:37 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3498370/drony_zsu_atakuvaly_krasnodarskyyi_krayi_rf
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06.07.2024 08:25 Відповісти
Треба нейтралізувати тих, хто є*ашить п Харкову.
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01.07.2024 08:52 Відповісти
Нейтралізовувать будемо асфальтом і вечірніми відосіками найшашличнішого
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01.07.2024 09:30 Відповісти
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01.07.2024 09:05 Відповісти
Треба асфальтом, бо від тих "шахєдів" толку мало. Дивно, що найшашличніший до цього часу не віддав наказ
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01.07.2024 09:29 Відповісти
У Міноборони РФ переконують, що упродовж ночі, 1 липня 2024 року, нібито російські сили ППО знищили 36 українських безпілотників. Джерело:

А насправді як все було? Що, ті чорти брешуть і насправді ті сили ППО були ніякі не російські?

Той хто набирав текст, підпиши собі вирок, встав кому у реченні "стратити неможна помилувати"
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01.07.2024 12:13 Відповісти
 
 