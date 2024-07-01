В результате падения обломков ракет на Киевщине госпитализированы 3 человека, повреждены дома, складское помещение, админздания и автомобили
В результате вчерашней ракетной атаки на Киевщине пострадали 3 человека, один из них - ребенок.
Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - отмечает глава ОВА.
Последствия российской атаки
В то же время, как сообщается, в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома. В частности выбиты окна, двери, посечены стены. Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - машины и мотоцикл.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Вчера Цензор.НЕТ информировал, что обломки сбитых российских ракет упали на территории Киевщины, есть пострадавшие.
Напомним, что сегодня, 30 июня, около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара с севера.
В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков в результате российского ракетного удара. Поврежден многоэтажный дом. Известно о 5 пострадавших - у них острая реакция на стресс, одного человека госпитализировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль