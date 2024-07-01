Внаслідок падіння уламків ракет на Київщині госпіталізовано 3 людей, пошкоджено будинки, складське приміщення, адмінбудівлі та автівки

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина.

Про це повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - зазначає голова ОВА.

Наслідки російської атаки

Водночас, як повідомляється, внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл.

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На місці продовжують працювати оперативні служби.

Вчора Цензор.НЕТ інформував, що уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 5 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.