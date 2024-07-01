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Первые захоронения на Национальном военном кладбище могут начаться в начале осени 2024 года, - Минветеранов

оховання воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі

Минветеранов ускорит темпы начала захоронения украинских воинов на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Могу сказать, что первые захоронения 100% состоятся в этом году. Но мы эти сроки будем ускорять, и, я думаю, к началу осени, середине осени мы начнем хоронить наших воинов", - отметил Порхун.

Относительно дискуссий с жителями села Мархаловка Гатненской территориальной громады, которые выступают против строительства мемориального кладбища, он отметил, что они продолжаются.

"Я лично ездил трижды и общался с местными жителями. Такое впечатление, что мы разговариваем на разных языках. Люди защищают лес, местные жители не хотят слышать все аргументы", - добавил и. о. министра.

Также читайте: Проектная документация на строительство I очереди Национального военного кладбища получила положительное заключение, - Минветеранов

Создание Национального военного мемориального кладбища

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения по строительству I очереди Национального военного мемориального кладбища.

Автор: 

Министерство по делам ветеранов (232) Александр Порхун (17) Национальное военное мемориальное кладбище (23)


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Топ комментарии
+2
а яка мета створення такого національого кладовища? Будь яка родина хоче, щоб його близьку рідну людину поховали поруч з місцем де він жив і де живе родина загиблого Героя. Це ж логічно, щоб близькі могли в будь який час прийти до своєї рідної людини. Ну, принаймні, мені здається, що всі українські родини хочуть неподалік поховати родича.
Ну а такий спротив проти створення меморіалу взагалі за межами мого розуміння. Саме завдяки загиблим Захисникам українці можуть жити в більш менш відносному спокою та безпеці ((((. Сумно.. Коротка пам"ять в гупій ((
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01.07.2024 11:33
+1
Розмови з місцевими мешканцями тривають. Мешканці не хочуть чути представників влади а влада не чує місцевих.Звідки 100 відсоткова впевненість влади у своїй правоті та обіцянках.
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01.07.2024 11:27
+1
Сначала войну закончите, а потом подобные вопросы решайте. Сейчас абсолютно "не на часі", появление подобных "мега-цвынтарей" только демотивирует народ продолжать дальнейшее сопротивление!
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01.07.2024 12:35
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Значить, на осінь бути готовим?
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01.07.2024 10:58 Ответить
Можуть розпочатися, тобто можуть і не розпочатися. Браво, мінветеранів, і це на 10 рік війни з рф.
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01.07.2024 11:17 Ответить
Краще б не розпочиналися. Психологічно важко визнавати, що дехто з тих, кого поховають, ще живі.
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01.07.2024 12:48 Ответить
Розмови з місцевими мешканцями тривають. Мешканці не хочуть чути представників влади а влада не чує місцевих.Звідки 100 відсоткова впевненість влади у своїй правоті та обіцянках.
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01.07.2024 11:27 Ответить
а яка мета створення такого національого кладовища? Будь яка родина хоче, щоб його близьку рідну людину поховали поруч з місцем де він жив і де живе родина загиблого Героя. Це ж логічно, щоб близькі могли в будь який час прийти до своєї рідної людини. Ну, принаймні, мені здається, що всі українські родини хочуть неподалік поховати родича.
Ну а такий спротив проти створення меморіалу взагалі за межами мого розуміння. Саме завдяки загиблим Захисникам українці можуть жити в більш менш відносному спокою та безпеці ((((. Сумно.. Коротка пам"ять в гупій ((
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01.07.2024 11:33 Ответить
Ви би погодилися жити поряд з цвинтарем? Хто б там не був похований
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01.07.2024 11:54 Ответить
а в містах чи селах кладовища десь на Місяці роблять?? В Дніпрі наприклад цілий житловий масив розташований навкруги кладовища, воно має назву Старе кладовище, на Клочко, і повірте, ніхто з могил не встає та поміж будинків не бігає (прости Господи за таке висловлювання).
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01.07.2024 13:00 Ответить
в мене наприклад жодних забобонів з цього приводу немає. Живі страшніші ніж мертві.
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01.07.2024 13:03 Ответить
При чому тут забобони?
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01.07.2024 16:15 Ответить
а що це??? Хтось з живих не в курсі що люди помирають??
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02.07.2024 13:48 Ответить
Сначала войну закончите, а потом подобные вопросы решайте. Сейчас абсолютно "не на часі", появление подобных "мега-цвынтарей" только демотивирует народ продолжать дальнейшее сопротивление!
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01.07.2024 12:35 Ответить
 
 