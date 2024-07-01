Первые захоронения на Национальном военном кладбище могут начаться в начале осени 2024 года, - Минветеранов

Минветеранов ускорит темпы начала захоронения украинских воинов на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Могу сказать, что первые захоронения 100% состоятся в этом году. Но мы эти сроки будем ускорять, и, я думаю, к началу осени, середине осени мы начнем хоронить наших воинов", - отметил Порхун.

Относительно дискуссий с жителями села Мархаловка Гатненской территориальной громады, которые выступают против строительства мемориального кладбища, он отметил, что они продолжаются.

"Я лично ездил трижды и общался с местными жителями. Такое впечатление, что мы разговариваем на разных языках. Люди защищают лес, местные жители не хотят слышать все аргументы", - добавил и. о. министра.

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Создание Национального военного мемориального кладбища

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения по строительству I очереди Национального военного мемориального кладбища.