Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть розпочатися на початку осені 2024 року, - Мінветеранів

Мінветеранів прискорить темпи початку поховання українських воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це заявив виконувач обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - зазначив Порхун.

Щодо дискусій з мешканцями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального кладовища, він зазначив, що вони тривають.

"Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи", - додав в. о. міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєктна документація на будівництво I черги Національного військового кладовища отримала позитивний висновок, - Мінветеранів

Створення Національного військового меморіального кладовища

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.