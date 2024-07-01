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Новини
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Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть розпочатися на початку осені 2024 року, - Мінветеранів

оховання воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі

Мінветеранів прискорить темпи початку поховання українських воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі

Про це заявив виконувач обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - зазначив Порхун.

Щодо дискусій з мешканцями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального кладовища, він зазначив, що вони тривають.

"Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи", - додав в. о. міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєктна документація на будівництво I черги Національного військового кладовища отримала позитивний висновок, - Мінветеранів

Створення Національного військового меморіального кладовища

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища. 

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (305) Олександр Порхун (18) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+2
а яка мета створення такого національого кладовища? Будь яка родина хоче, щоб його близьку рідну людину поховали поруч з місцем де він жив і де живе родина загиблого Героя. Це ж логічно, щоб близькі могли в будь який час прийти до своєї рідної людини. Ну, принаймні, мені здається, що всі українські родини хочуть неподалік поховати родича.
Ну а такий спротив проти створення меморіалу взагалі за межами мого розуміння. Саме завдяки загиблим Захисникам українці можуть жити в більш менш відносному спокою та безпеці ((((. Сумно.. Коротка пам"ять в гупій ((
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01.07.2024 11:33
+1
Розмови з місцевими мешканцями тривають. Мешканці не хочуть чути представників влади а влада не чує місцевих.Звідки 100 відсоткова впевненість влади у своїй правоті та обіцянках.
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01.07.2024 11:27
+1
Сначала войну закончите, а потом подобные вопросы решайте. Сейчас абсолютно "не на часі", появление подобных "мега-цвынтарей" только демотивирует народ продолжать дальнейшее сопротивление!
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01.07.2024 12:35
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Значить, на осінь бути готовим?
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01.07.2024 10:58 Відповісти
Можуть розпочатися, тобто можуть і не розпочатися. Браво, мінветеранів, і це на 10 рік війни з рф.
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01.07.2024 11:17 Відповісти
Краще б не розпочиналися. Психологічно важко визнавати, що дехто з тих, кого поховають, ще живі.
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01.07.2024 12:48 Відповісти
Розмови з місцевими мешканцями тривають. Мешканці не хочуть чути представників влади а влада не чує місцевих.Звідки 100 відсоткова впевненість влади у своїй правоті та обіцянках.
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01.07.2024 11:27 Відповісти
а яка мета створення такого національого кладовища? Будь яка родина хоче, щоб його близьку рідну людину поховали поруч з місцем де він жив і де живе родина загиблого Героя. Це ж логічно, щоб близькі могли в будь який час прийти до своєї рідної людини. Ну, принаймні, мені здається, що всі українські родини хочуть неподалік поховати родича.
Ну а такий спротив проти створення меморіалу взагалі за межами мого розуміння. Саме завдяки загиблим Захисникам українці можуть жити в більш менш відносному спокою та безпеці ((((. Сумно.. Коротка пам"ять в гупій ((
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01.07.2024 11:33 Відповісти
Ви би погодилися жити поряд з цвинтарем? Хто б там не був похований
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01.07.2024 11:54 Відповісти
а в містах чи селах кладовища десь на Місяці роблять?? В Дніпрі наприклад цілий житловий масив розташований навкруги кладовища, воно має назву Старе кладовище, на Клочко, і повірте, ніхто з могил не встає та поміж будинків не бігає (прости Господи за таке висловлювання).
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01.07.2024 13:00 Відповісти
в мене наприклад жодних забобонів з цього приводу немає. Живі страшніші ніж мертві.
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01.07.2024 13:03 Відповісти
При чому тут забобони?
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01.07.2024 16:15 Відповісти
а що це??? Хтось з живих не в курсі що люди помирають??
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02.07.2024 13:48 Відповісти
Сначала войну закончите, а потом подобные вопросы решайте. Сейчас абсолютно "не на часі", появление подобных "мега-цвынтарей" только демотивирует народ продолжать дальнейшее сопротивление!
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01.07.2024 12:35 Відповісти
 
 