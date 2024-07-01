Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть розпочатися на початку осені 2024 року, - Мінветеранів
Мінветеранів прискорить темпи початку поховання українських воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Про це заявив виконувач обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - зазначив Порхун.
Щодо дискусій з мешканцями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального кладовища, він зазначив, що вони тривають.
"Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи", - додав в. о. міністра.
Створення Національного військового меморіального кладовища
Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища
27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.
У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.
30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.
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Ну а такий спротив проти створення меморіалу взагалі за межами мого розуміння. Саме завдяки загиблим Захисникам українці можуть жити в більш менш відносному спокою та безпеці ((((. Сумно.. Коротка пам"ять в гупій ((