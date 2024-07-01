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Новости Война
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Евлаш о вчерашнем ударе по Киеву: Были сбиты оба "Искандера", есть последствия из-за падения обломков

Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву. РФ випробовує нові тактики, - КМВА

Накануне вечером войска РФ запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К", их сбила наша ПВО, но из-за падения обломков есть пострадавшие и повреждения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера вечером, примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", - рассказал Евлаш.

По словам представителя Воздушных сил, вчерашняя атака не имела каких-то существенных изменений, кроме того, что террористы атаковали столицу вечером, когда на улице присутствовало много людей.

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"Однако можно сказать, что в основном противник атакует ночью достаточно серьезно своими ракетами. На этот раз они решили нанести удар вечером в половине восьмого в воскресенье, в теплый летний день, когда было много людей. Они (россияне, - ред.) так показывают свое циничное лицо каждый раз. Россия - страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", - отметил Евлаш.

Ракетная атака на Киев 30 июня 2024 года

Вчера Цензор.НЕТ информировал, что обломки сбитых российских ракет упали на территории Киевщины, есть пострадавшие.

Напомним, что сегодня, 30 июня, около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара с севера.

В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков в результате российского ракетного удара. Поврежден многоэтажный дом. Известно о 5 пострадавших - у них острая реакция на стресс, одного человека госпитализировали.

Автор: 

Киев (25667) Воздушные атаки на Киев (750) Евлаш Илья (138)


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знов уламки пошкоджують...

При поганому Залужному збивали по 20 ракет на Київ.

При хорошому сирку (що побив рекорд війни по втратам ппо) - вже й у Києві немає гарантії захисту. 2 ракети збивають над самим містом (якщо звісно збивають)
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01.07.2024 12:00 Ответить
Тобто ви незадоволені, що прилетіло дві ракети, а не 20? Ще один дитячий коментарій. До чого тут Сирський/Залужний? Одразу видно, що ви не киянин - бо тоді б знали, скільки в Києві пошкоджено будівель і підприємств
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01.07.2024 13:01 Ответить
А можна збивати не над містом, а як Ізраіль на підльоті до кордонів? Цікаво ПВОшник над своєю хатою теж би збивав?
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01.07.2024 12:22 Ответить
Третій рік великої війни, а на форумі знову дитячі коментарі. Звідки ви знаєте, де збили ракету? Можливо і не над Києвом, бо навіть чутно нічого не було. Збивають там, де є можливість. На Ізраїль летят кустарні самопальні водопровідні труби
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01.07.2024 13:00 Ответить
У Дніпрі теж пипио збило,шо аж 5поверхів пропало
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01.07.2024 13:03 Ответить
звідки вони її запустили??
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01.07.2024 15:53 Ответить
 
 