Евлаш о вчерашнем ударе по Киеву: Были сбиты оба "Искандера", есть последствия из-за падения обломков

Накануне вечером войска РФ запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К", их сбила наша ПВО, но из-за падения обломков есть пострадавшие и повреждения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера вечером, примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", - рассказал Евлаш.

По словам представителя Воздушных сил, вчерашняя атака не имела каких-то существенных изменений, кроме того, что террористы атаковали столицу вечером, когда на улице присутствовало много людей.

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"Однако можно сказать, что в основном противник атакует ночью достаточно серьезно своими ракетами. На этот раз они решили нанести удар вечером в половине восьмого в воскресенье, в теплый летний день, когда было много людей. Они (россияне, - ред.) так показывают свое циничное лицо каждый раз. Россия - страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", - отметил Евлаш.

Ракетная атака на Киев 30 июня 2024 года

Вчера Цензор.НЕТ информировал, что обломки сбитых российских ракет упали на территории Киевщины, есть пострадавшие.

Напомним, что сегодня, 30 июня, около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара с севера.

В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков в результате российского ракетного удара. Поврежден многоэтажный дом. Известно о 5 пострадавших - у них острая реакция на стресс, одного человека госпитализировали.