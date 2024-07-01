Євлаш про вчорашній удар по Києву: Було збито обидва "Іскандери", є наслідки через падіння уламків
Напередодні увечері війська РФ запустили по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К", їх збила наша ППО, втім через падіння уламків є потерпілі та пошкодження.
Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вчора ввечері, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - розповів Євлаш.
За словами речника Повітряних сил, вчорашня атака не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що терористи атакували столицю ввечері, коли на вулиці були присутні багато людей.
"Однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о пів на восьму в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей. Вони (росіяни, - ред.) так показують своє цинічне обличчя щоразу. Росія - країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", - відзначив Євлаш.
Ракетна атака на Київ 30 червня 2024 року
Вчора Цензор.НЕТ інформував, що уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.
В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 5 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.
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При поганому Залужному збивали по 20 ракет на Київ.
При хорошому сирку (що побив рекорд війни по втратам ппо) - вже й у Києві немає гарантії захисту. 2 ракети збивають над самим містом (якщо звісно збивають)