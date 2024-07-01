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Новини Війна
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Євлаш про вчорашній удар по Києву: Було збито обидва "Іскандери", є наслідки через падіння уламків

Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву. РФ випробовує нові тактики, - КМВА

Напередодні увечері війська РФ запустили по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К", їх збила наша ППО, втім через падіння уламків є потерпілі та пошкодження.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора ввечері, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - розповів Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, вчорашня атака не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що терористи атакували столицю ввечері, коли на вулиці були присутні багато людей.

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"Однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о пів на восьму в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей. Вони (росіяни, - ред.) так показують своє цинічне обличчя щоразу. Росія - країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", - відзначив Євлаш.

Ракетна атака на Київ 30 червня 2024 року

Вчора Цензор.НЕТ інформував, що уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 5 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.

Автор: 

Київ (19636) Повітряні атаки на Київ (805) Євлаш Ілля (162)


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знов уламки пошкоджують...

При поганому Залужному збивали по 20 ракет на Київ.

При хорошому сирку (що побив рекорд війни по втратам ппо) - вже й у Києві немає гарантії захисту. 2 ракети збивають над самим містом (якщо звісно збивають)
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01.07.2024 12:00 Відповісти
Тобто ви незадоволені, що прилетіло дві ракети, а не 20? Ще один дитячий коментарій. До чого тут Сирський/Залужний? Одразу видно, що ви не киянин - бо тоді б знали, скільки в Києві пошкоджено будівель і підприємств
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01.07.2024 13:01 Відповісти
А можна збивати не над містом, а як Ізраіль на підльоті до кордонів? Цікаво ПВОшник над своєю хатою теж би збивав?
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01.07.2024 12:22 Відповісти
Третій рік великої війни, а на форумі знову дитячі коментарі. Звідки ви знаєте, де збили ракету? Можливо і не над Києвом, бо навіть чутно нічого не було. Збивають там, де є можливість. На Ізраїль летят кустарні самопальні водопровідні труби
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01.07.2024 13:00 Відповісти
У Дніпрі теж пипио збило,шо аж 5поверхів пропало
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01.07.2024 13:03 Відповісти
звідки вони її запустили??
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01.07.2024 15:53 Відповісти
 
 