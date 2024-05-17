В Киеве и ряде регионов была тревога, фиксировалась скоростная цель в направлении столицы (обновлено)

Утром 17 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 10:43 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, фиксировалась скоростная цель через Сумщину в направлении Киева.

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По состоянию на 10.34 актуальная карта тревог такова:

Сейчас карта тревог такая: