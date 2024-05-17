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В Киеве и ряде регионов была тревога, фиксировалась скоростная цель в направлении столицы (обновлено)

Утром 17 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 10:43 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, фиксировалась скоростная цель через Сумщину в направлении Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО ночью уничтожила все вражеские дроны, - Воздушные силы

По состоянию на 10.34 актуальная карта тревог такова:

Повітряна тривога 17 травня 2024 року

Сейчас карта тревог такая:

відбій тривоги

Автор: 

Воздушные силы (2296) воздушная тревога (790) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+6
Лучше пєрєбдєть ,чєм нєдобдєть
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17.05.2024 10:48
+2
Ви точно знаєте, що то була фальшивка?
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17.05.2024 10:48
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10. 42 відбій повітряної тривоги ,ну й що летелі в напрямку Києва ,вас кацапи за носа водять випускаючи фальш-цілі , а ви на це купуєтесь.
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17.05.2024 10:45 Ответить
Лучше пєрєбдєть ,чєм нєдобдєть
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17.05.2024 10:48 Ответить
Ви точно знаєте, що то була фальшивка?
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17.05.2024 10:48 Ответить
А якщо ціль була справжня ,вона що розчинилась в повітрі ?
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17.05.2024 10:57 Ответить
Ні.
Але наші мають бути нєлохамі: не вестись на фальшиві цілі.
Через те, що фальшиву і справжню ціль на радарі не розрізнити ніяк, треба взагалі нічого не збивати, щоб ненароком не облошіться.
Так виходить?
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17.05.2024 11:01 Ответить
Один Петренко може задати стільки питань, що напружить будь-яку ППО.
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17.05.2024 11:02 Ответить
Та комусь потрібно задавати питання ,бо без Ігната вони засумували.
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17.05.2024 11:05 Ответить
А якщо б була не "фальш-ціль" ,як на вашу думку,чи повинні реагувати?
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17.05.2024 10:48 Ответить
Точно не так як зараз - потрібно прибрати сирени, перевести всі сповіщення в смс. Прибрати всі обмеження для бізнесу, які ніхто не виконує, але це створює корупційні ризики
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17.05.2024 10:52 Ответить
а хіба у вас немає,сповіщення про тривогу у тєлєфоні,?
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17.05.2024 10:57 Ответить
Я не мамина черешня і не сиджу по півдня в підвалі, бо тривога, власне як і 90+% країни. Я загалом про те, що 5 хвилинні сирени - маразм та ідотизм, достатньо повідомлень в телефонах.
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17.05.2024 11:02 Ответить
Реагувати потрібно ППО ,слідкувати за нею ,а не одразу оголошувати повітряну тривогу.
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17.05.2024 10:59 Ответить
Можна й тривогу для особливо вразливих) але через смс сповіщення, а не сирени
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17.05.2024 11:04 Ответить
Редакторы да нет смысла в таких новостях. Циль была в 10-28, чисто было в 10-32. Вы их всегда с опозданием пишете.
Когда всё уже случилось.
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17.05.2024 10:49 Ответить
Так вони вже задовбали Мігами з саваслєйкі , на які вже ніхто не реагує, принаймі в Києві.
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17.05.2024 11:03 Ответить
Ці сирени вже дістали ,якщо їх розсташовують біля будинку під самими вікнами .
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17.05.2024 11:08 Ответить
 
 