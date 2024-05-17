В Киеве и ряде регионов была тревога, фиксировалась скоростная цель в направлении столицы (обновлено)
Утром 17 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 10:43 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, фиксировалась скоростная цель через Сумщину в направлении Киева.
По состоянию на 10.34 актуальная карта тревог такова:
Сейчас карта тревог такая:
Топ комментарии
+6 Andriy L
показать весь комментарий17.05.2024 10:48
+2 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.05.2024 10:48
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Але наші мають бути нєлохамі: не вестись на фальшиві цілі.
Через те, що фальшиву і справжню ціль на радарі не розрізнити ніяк, треба взагалі нічого не збивати, щоб ненароком не облошіться.
Так виходить?
Когда всё уже случилось.