У Києві та низці регіонів була тривога, фіксувалася швидкісна ціль у напрямку столиці (оновлено)

Зранку 17 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 10.43 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, фіксувалася швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Києва.

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Станом на 10.34 карта тривог така:

Наразі карта тривог така: