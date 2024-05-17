У Києві та низці регіонів була тривога, фіксувалася швидкісна ціль у напрямку столиці (оновлено)
Зранку 17 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 10.43 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, фіксувалася швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Києва.
Станом на 10.34 карта тривог така:
Наразі карта тривог така:
Топ коментарі
+6 Andriy L
показати весь коментар17.05.2024 10:48
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар17.05.2024 10:48
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Але наші мають бути нєлохамі: не вестись на фальшиві цілі.
Через те, що фальшиву і справжню ціль на радарі не розрізнити ніяк, треба взагалі нічого не збивати, щоб ненароком не облошіться.
Так виходить?
Когда всё уже случилось.