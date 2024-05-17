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У Києві та низці регіонів була тривога, фіксувалася швидкісна ціль у напрямку столиці (оновлено)

Зранку 17 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 10.43 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, фіксувалася швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО вночі знищила усі ворожі дрони, - Повітряні сили

Станом на 10.34 карта тривог така:

Повітряна тривога 17 травня 2024 року

Наразі карта тривог така:

відбій тривоги

Автор: 

Повітряні сили (2636) повітряна тривога (918) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+6
Лучше пєрєбдєть ,чєм нєдобдєть
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17.05.2024 10:48
+2
Ви точно знаєте, що то була фальшивка?
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17.05.2024 10:48
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10. 42 відбій повітряної тривоги ,ну й що летелі в напрямку Києва ,вас кацапи за носа водять випускаючи фальш-цілі , а ви на це купуєтесь.
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17.05.2024 10:45 Відповісти
Лучше пєрєбдєть ,чєм нєдобдєть
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17.05.2024 10:48 Відповісти
Ви точно знаєте, що то була фальшивка?
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17.05.2024 10:48 Відповісти
А якщо ціль була справжня ,вона що розчинилась в повітрі ?
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17.05.2024 10:57 Відповісти
Ні.
Але наші мають бути нєлохамі: не вестись на фальшиві цілі.
Через те, що фальшиву і справжню ціль на радарі не розрізнити ніяк, треба взагалі нічого не збивати, щоб ненароком не облошіться.
Так виходить?
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17.05.2024 11:01 Відповісти
Один Петренко може задати стільки питань, що напружить будь-яку ППО.
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17.05.2024 11:02 Відповісти
Та комусь потрібно задавати питання ,бо без Ігната вони засумували.
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17.05.2024 11:05 Відповісти
А якщо б була не "фальш-ціль" ,як на вашу думку,чи повинні реагувати?
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17.05.2024 10:48 Відповісти
Точно не так як зараз - потрібно прибрати сирени, перевести всі сповіщення в смс. Прибрати всі обмеження для бізнесу, які ніхто не виконує, але це створює корупційні ризики
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17.05.2024 10:52 Відповісти
а хіба у вас немає,сповіщення про тривогу у тєлєфоні,?
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17.05.2024 10:57 Відповісти
Я не мамина черешня і не сиджу по півдня в підвалі, бо тривога, власне як і 90+% країни. Я загалом про те, що 5 хвилинні сирени - маразм та ідотизм, достатньо повідомлень в телефонах.
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17.05.2024 11:02 Відповісти
Реагувати потрібно ППО ,слідкувати за нею ,а не одразу оголошувати повітряну тривогу.
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17.05.2024 10:59 Відповісти
Можна й тривогу для особливо вразливих) але через смс сповіщення, а не сирени
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17.05.2024 11:04 Відповісти
Редакторы да нет смысла в таких новостях. Циль была в 10-28, чисто было в 10-32. Вы их всегда с опозданием пишете.
Когда всё уже случилось.
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17.05.2024 10:49 Відповісти
Так вони вже задовбали Мігами з саваслєйкі , на які вже ніхто не реагує, принаймі в Києві.
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17.05.2024 11:03 Відповісти
Ці сирени вже дістали ,якщо їх розсташовують біля будинку під самими вікнами .
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17.05.2024 11:08 Відповісти
 
 