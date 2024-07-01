В оккупированной Каховке рашисты во второй раз похитили местную журналистку Жанну Киселеву

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики во второй раз похитили редактора газеты "Каховська зоря" Жанну Киселеву.

Об этом сообщила пресс-служба Каховской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, ее похитили 27 июня из ее квартиры. Сейчас местонахождение журналистки неизвестно.

Напомним, впервые Жанну Киселеву похитили 19 сентября 2022 года из собственной квартиры в центре города.

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3 октября из сообщения Каховской городской территориальной громады стало известно, что российские оккупанты отпустили журналистку.

Она много лет возглавляла районную газету "Каховська зоря", боролась за ее разгосударствление. В 2020 году Жанна Киселева была избрана депутатом Каховского городского совета.