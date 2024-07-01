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Новости Война
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В оккупированной Каховке рашисты во второй раз похитили местную журналистку Жанну Киселеву

Росіяни викрали місцеву журналістку Херсонщини Жанну Кисельову

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики во второй раз похитили редактора газеты "Каховська зоря" Жанну Киселеву.

Об этом сообщила пресс-служба Каховской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, ее похитили 27 июня из ее квартиры. Сейчас местонахождение журналистки неизвестно.

Напомним, впервые Жанну Киселеву похитили 19 сентября 2022 года из собственной квартиры в центре города.

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3 октября из сообщения Каховской городской территориальной громады стало известно, что российские оккупанты отпустили журналистку.

Она много лет возглавляла районную газету "Каховська зоря", боролась за ее разгосударствление. В 2020 году Жанна Киселева была избрана депутатом Каховского городского совета.

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журналистика (3314) Каховка (95) оккупация (10190) похищение (1688)


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Садомазохістка якась.
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01.07.2024 14:28 Ответить
Ви хворий.
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01.07.2024 15:07 Ответить
Спало на згадку, як Надії Савченко легенду ліпили.
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01.07.2024 16:15 Ответить
 
 