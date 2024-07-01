В окупованій Каховці рашисти вдруге викрали місцеву журналістку Жанну Кисельову
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники вдруге викрали редакторку газети "Каховська зоря" Жанну Кисельову.
Про це повідомила пресслужба Каховської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
За даними відомства, її викрали 27 червня із власної квартири. Наразі місцезнаходження журналістки не відомо.
Нагадаємо, вперше Жанну Кисельову викрали 19 вересня 2022 року з власної квартири у центрі міста.
3 жовтня з повідомлення Каховської міської територіальної громади стало відомо, що російські окупанти відпустили журналістку.
Вона багато років очолювала району газету "Каховська зоря", боролася за її роздержавлення. У 2020 році Жанна Кисельова була обрана депутаткою Каховської міської ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль