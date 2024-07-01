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Войска РФ за месяц потеряли 58 плавсредств на юге, - Плетенчук

Війська РФ за місяць втратили 58 плавзасобів на півдні, - Плетенчук

Российские захватчики за месяц потеряли 58 плавсредств на юге Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

В комментарии hromadske Плетенчук уточнил, что россияне используют различные маломерные плавсредства. По его словам, источники их поступления достаточно разные. Часть из этих плавсредств захватчики отобрали у местного населения на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Другие лодки - это штатные плавсредства морской пехоты РФ. По словам представителя ВМС, речь идет о 810-й бригаде, которая использует штатные плавсредства, которые у них есть.

Также захватчики создают так называемую военную флотилию. Она состоит из различных лодок, которые оккупанты доставляют по суше, на лафетах, и используют их в своей повседневной боевой деятельности. Как отмечает Плетенчук, в некоторые места другим способом просто не добраться.

"Не могу комментировать ход боевых действий... Из своего опыта, который я имел на Херсонщине, могу сказать, что они их использовали различными способами. По крайней мере раньше - чтобы делать попытки пересечь Днепр или передвигаться между позициями", - сказал представитель ВМС ВСУ.

Ранее Плетенчук заявлял, что паромная переправа остается основным элементом военной логистики российской армии в оккупированном Крыму.

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Автор: 

ВМС (1479) уничтожение (7197) Плетенчук Дмитрий (172) Херсонская область (4875)


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