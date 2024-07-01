Более 144 тысяч кв. км Украины считаются потенциально заминированными, - МВД

По состоянию на сейчас более 144 тысячи квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными. Более года назад это было 174 тысячи кв. км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

1 июля в Министерстве внутренних дел Украины состоялась встреча заместителя Главы МВД Богдана Драпьятого с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Одной из тем переговоров стал вопрос заминированности Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

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Как рассказал во время встречи Драпьятый, благодаря усилиям украинских саперов и поддержке международных партнеров, Украине удалось разминировать часть ранее загрязненных территорий.

В частности, в результате полномасштабного вторжения РФ более 144 тысяч квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными. Более года назад этот показатель составлял 174 тысячи квадратных километров.

"Благодаря помощи партнеров мы уже очистили часть заминированных территорий. Мы не останавливаемся, а только наращиваем наши возможности в этой сфере", - отметил заместитель главы МВД Украины.

Кроме того, Богдан Драпьятый поблагодарил японских коллег за тренинги для украинских операторов, в частности по эксплуатации машин для разминирования Nikken.

"Мы чувствуем боль за то, что происходит с вашей страной, но мы очень горды за вашу стойкость и мы стараемся изо всех сил поддерживать вас. Также нам очень импонируют озвученные вами приоритеты в вопросе разминирования. Наши эксперты будут еще активнее работать, чтобы как можно скорее организовать новые тренинги для украинских специалистов. Наши двери всегда открыты для сотрудничества", - отметил старший помощник директора Департамента управления и развития мира Японского агентства международного сотрудничества JICA Хирото Камииши.

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Также стороны обсудили реализацию проекта по восстановлению и модернизации одного из тренинговых центров ГСЧС Украины, который осуществляется в рамках "Программы экстренного восстановления".