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Новости
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Бывшие "Эпицентры" в оккупированных Луганске и Мелитополе отошли окружению Королевской, - СМИ

розслідування Схем Королевська Епіцентр

Совладельцем российских компаний, торгующих в бывших гипермаркетах сети "Эпицентр" в оккупированных Луганске и Мелитополе, является Александр Якубовский - бизнес-партнер брата Натальи Королевской, бывшего народного депутата от ОПЗЖ.

Об этом говорится в расследовании Схем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты установили, что после полномасштабного вторжения в бывшем "Эпицентре" в Луганске осуществляет деятельность российская фирма ООО "Стройцентр". Данные об этом "Схемы" нашли в открытом реестре юридических лиц РФ, куда попала информация из закрытых реестров группировки "ЛНР". О том, что именно эта российская фирма осуществляет торговлю в бывшем луганском "Эпицентре", свидетельствуют также и кассовые чеки, которые получили в свое распоряжение журналисты: на них указан налоговый номер и название упомянутого ООО "Стройцентр".

розслідування Схем Королевська Епіцентр

Директором "Стройцентра" и его же совладельцем (владеет долей в 45% через ООО "Универсал-Юг") является Александр Якубовский. Таким же образом он владеет акциями компании "Стройцентр-Запорожье", зарегистрированной по адресу "Эпицентра" в оккупированном Мелитополе. В 2022 году Якубовский вместе с российскими военными пытался взять под контроль "Эпицентры" и в на то время оккупированном Херсоне.

Олександр Якубовський

Смотрите также: Гереги 8 лет платили зарплату управляющему "Эпицентром" в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес "под Россию", - СМИ. ФОТО

Как выяснили журналисты, Якубовский имеет давние связи с бывшим народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской. Вместе с ее соратником Олегом Погодиным Якубовский совладеет украинской компанией "Интертрейд", а вместе с родным братом экс-нардепа Константином Королевским - российской фирмой ООО "ЮБС", зарегистрированной в оккупированном Крыму.

розслідування Схем Королевська Епіцентр

Напоминаем, полномочия народных депутатов Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода Верховная Рада досрочно прекратила в феврале 2023 года. В том же месяце НАБУ и САП сообщили Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. По данным следствия, нардеп не задекларировала два земельных участка в Киевской области и имущество в РФ.

По данным источника "Схем" в правоохранительных органах, Королевская выехала из Украины в апреле 2022 года. В феврале 2023 года ее объявили в розыск. А в конце того же года САП обновило подозрение экс-депутату: детективы НАБУ установили, что сумма незадекларированного ею имущества превышает 13 миллионов гривен.

По информации СМИ, Королевская с семьей перебралась в ОАЭ.

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Автор: 

Королевская Наталья (723) оккупация (10190) Эпицентр (36) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+14
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01.07.2024 21:07
+10
Все правильно, баб Юлька - в Дубаях и ее выдвиженка Натаха - тоже.
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01.07.2024 20:57
+10
Королевська з сім'єю перебралася в ОАЕ.

f а в Інтерпол наші "компетентні" сраку підняти й подати не пробували ?
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01.07.2024 21:56
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кіщачі корми тепер там продають?
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01.07.2024 20:47 Ответить
Королевська з сім'єю перебралася в ОАЕ.

f а в Інтерпол наші "компетентні" сраку підняти й подати не пробували ?
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01.07.2024 21:56 Ответить
НОВІЄ ЛІТСА , **** !!!!!
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01.07.2024 20:48 Ответить
ви ще напишіть, шо бабуся Юля має жити на пенсію
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01.07.2024 20:51 Ответить
У неї здійснилася мрія.
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01.07.2024 20:50 Ответить
шивченго свідєтєль
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01.07.2024 20:52 Ответить
Де зараз ця видра?
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01.07.2024 20:53 Ответить
Юлінидєті...
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01.07.2024 20:55 Ответить
Все правильно, баб Юлька - в Дубаях и ее выдвиженка Натаха - тоже.
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01.07.2024 20:57 Ответить
Интересно, де Ванятко?
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01.07.2024 20:59 Ответить
де, де... ?
в пічалі за бабкой жЮлькой

.
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01.07.2024 21:57 Ответить
Щоб в них прилетіло!!
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01.07.2024 21:02 Ответить
Там ухо еще то, до того улетят.
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01.07.2024 21:05 Ответить
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01.07.2024 21:07 Ответить
Китайці, як би дають зрозуміти, що гамнодави не в рашці виготовлені.
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01.07.2024 21:19 Ответить
та ні, вони помилково літеру в шильдику не ту прикрутили
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01.07.2024 21:59 Ответить
Спасибо жителям Бимбаса за Президента 3,14дараса и всех тех, кого эти чивокуни-зебилы выбирали
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01.07.2024 21:09 Ответить
Це цінний кадр не Янукєвича,а баби- Жульки, під погоняло Наташа-Копанка.
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01.07.2024 21:20 Ответить
а шо вона в ОПЗЖ робила ? )) звісно, що цю манду Жюлька запустила до Ради...
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01.07.2024 21:21 Ответить
Там більша половина у Жулья була проросійська, як і сама Баба-Жуля. Злигалась із росіянами ще із часів Пащі Лазоренко, у пютькіна на колінах хіхікакла із президента України.
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01.07.2024 21:24 Ответить
так, як і Портнов, ****
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01.07.2024 21:26 Ответить
теж її гадьониш-викормиш
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01.07.2024 22:01 Ответить
Наталія Королевська не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи, але ж любила повчати "лохів", як потрібно "крутитися"(красти).

Наталія Королевська перед студентами і викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка виступила з лекцією на тему "Майбутнє України: до конкурентоспроможності через реформи".
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01.07.2024 21:16 Ответить
Переділ капіталізму. Нехай ті ''ворони'' між собою самі розбираються.
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01.07.2024 21:35 Ответить
А ви впевнені, що Герега не при ділах?
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01.07.2024 21:41 Ответить
я думаю, що при ділах

у них стільки тих епіцентрів було на ТОТ - мама нє горюй
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01.07.2024 22:02 Ответить
це просто чудово!

а в неокупованій Україні спокійно продається майонез "Королівський" та інше з бізнесу Наталки - і всім держ органам "пофіг" на це... а поставить простий пересічний десь МАФ - в той же день винесуть мізки йому
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01.07.2024 22:05 Ответить
І такого лайна у нас ще повно, їм не підозри їх одразу стирати треба, а не чекати поки вони дриснуть...
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01.07.2024 23:54 Ответить
 
 