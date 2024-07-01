Бывшие "Эпицентры" в оккупированных Луганске и Мелитополе отошли окружению Королевской, - СМИ

Совладельцем российских компаний, торгующих в бывших гипермаркетах сети "Эпицентр" в оккупированных Луганске и Мелитополе, является Александр Якубовский - бизнес-партнер брата Натальи Королевской, бывшего народного депутата от ОПЗЖ.

Об этом говорится в расследовании Схем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты установили, что после полномасштабного вторжения в бывшем "Эпицентре" в Луганске осуществляет деятельность российская фирма ООО "Стройцентр". Данные об этом "Схемы" нашли в открытом реестре юридических лиц РФ, куда попала информация из закрытых реестров группировки "ЛНР". О том, что именно эта российская фирма осуществляет торговлю в бывшем луганском "Эпицентре", свидетельствуют также и кассовые чеки, которые получили в свое распоряжение журналисты: на них указан налоговый номер и название упомянутого ООО "Стройцентр".

Директором "Стройцентра" и его же совладельцем (владеет долей в 45% через ООО "Универсал-Юг") является Александр Якубовский. Таким же образом он владеет акциями компании "Стройцентр-Запорожье", зарегистрированной по адресу "Эпицентра" в оккупированном Мелитополе. В 2022 году Якубовский вместе с российскими военными пытался взять под контроль "Эпицентры" и в на то время оккупированном Херсоне.

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Как выяснили журналисты, Якубовский имеет давние связи с бывшим народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской. Вместе с ее соратником Олегом Погодиным Якубовский совладеет украинской компанией "Интертрейд", а вместе с родным братом экс-нардепа Константином Королевским - российской фирмой ООО "ЮБС", зарегистрированной в оккупированном Крыму.

Напоминаем, полномочия народных депутатов Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода Верховная Рада досрочно прекратила в феврале 2023 года. В том же месяце НАБУ и САП сообщили Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. По данным следствия, нардеп не задекларировала два земельных участка в Киевской области и имущество в РФ.

По данным источника "Схем" в правоохранительных органах, Королевская выехала из Украины в апреле 2022 года. В феврале 2023 года ее объявили в розыск. А в конце того же года САП обновило подозрение экс-депутату: детективы НАБУ установили, что сумма незадекларированного ею имущества превышает 13 миллионов гривен.

По информации СМИ, Королевская с семьей перебралась в ОАЭ.

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