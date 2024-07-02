США не фиксировали подтверждения относительно отправки войск КНДР в РФ, - Пентагон
Сейчас США не фиксируют никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что инженерные войска КНДР были отправлены в РФ для поддержки российской агрессии в Украине.
Об этом заявила заместитель спикера Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня нет ничего по этому поводу", - сказала она отвечая на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в РФ для поддержки ее войны против Украины.
Кроме того, Сабрина Сингх отметила, что в Соединенных Штатах осознают позицию режима в КНДР, который поддерживает военную агрессию РФ и предоставляет стране-агрессору различную военную поддержку.
Как сообщалось, 19 июня, во время поездки в Северную Корею российского диктатора Владимира Путина было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.
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І вони можуть це гарантувати?
Це різні речі…
та інші "шашличники"....
Суть у тому, що для Рашки це не війна, а типу поліцейська операція, над бунтівною своєю колонією... Називати це війною, вони не можуть суто з ідеологічних міркувань. Назвати це війною - це визнати українців за націю, а це буде крах ідеології. А просити КНДР прислати війська, це також визнати що це війна. Але корейськи війська їм потрібні - проводити внутрішню мобілізацію все складніше, до того ж корейські вояки дешевше російських (можно буквально купити за рис), їх масову гибель можно легко приховати, бо їх взагалі не рахують. Такі війська - це блакитна мрія РФ!!!
Яке може бути вирішення? Прислати війська під виглядом небойових "інженерних військ" але при цьому озброїти іх та кидати в фарш-атаки... А якщо українці іх будуть двухсотити, а так і буде - ще будуть кричати що українці вбивають мирних корейців, яки будуть тут мости та дороги. І будте впевнені, що перед всім цим будуть крутити репортажи, на яких прибули корейці метушаться поряд будівельної техніки, та кладуть "перший км асфальту"......
Основні нації японці, корейці, китайці - досить сильно відрізняються.
Вище описали...