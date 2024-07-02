США не фиксировали подтверждения относительно отправки войск КНДР в РФ, - Пентагон

Сейчас США не фиксируют никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что инженерные войска КНДР были отправлены в РФ для поддержки российской агрессии в Украине.

Об этом заявила заместитель спикера Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет ничего по этому поводу", - сказала она отвечая на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в РФ для поддержки ее войны против Украины.

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Кроме того, Сабрина Сингх отметила, что в Соединенных Штатах осознают позицию режима в КНДР, который поддерживает военную агрессию РФ и предоставляет стране-агрессору различную военную поддержку.

Как сообщалось, 19 июня, во время поездки в Северную Корею российского диктатора Владимира Путина было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.