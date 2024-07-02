РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6834 посетителя онлайн
Новости Война
1 285 17

США не фиксировали подтверждения относительно отправки войск КНДР в РФ, - Пентагон

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

Сейчас США не фиксируют никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что инженерные войска КНДР были отправлены в РФ для поддержки российской агрессии в Украине.

Об этом заявила заместитель спикера Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет ничего по этому поводу", - сказала она отвечая на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в РФ для поддержки ее войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в КНДР был "вилкой в ​​глаза" лидеру Китая Си Цзиньпину, - Зеленский

Кроме того, Сабрина Сингх отметила, что в Соединенных Штатах осознают позицию режима в КНДР, который поддерживает военную агрессию РФ и предоставляет стране-агрессору различную военную поддержку.

Как сообщалось, 19 июня, во время поездки в Северную Корею российского диктатора Владимира Путина было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Автор: 

КНДР (1223) Пентагон (1468) США (27094)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Коли діло стосується можливого розширення війни ми пам'ятаємо, якими "СЛІПИМИ" можуть ставати США та НАТО...
показать весь комментарий
02.07.2024 06:21
+3
Сша - такий собі *сліпий траст*.
показать весь комментарий
02.07.2024 06:53
+3
Доречі в 2014 також не фіксували мордовських військ на Донбасі, на бачили 400 танків які переїхали кордон.
показать весь комментарий
02.07.2024 08:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли діло стосується можливого розширення війни ми пам'ятаємо, якими "СЛІПИМИ" можуть ставати США та НАТО...
показать весь комментарий
02.07.2024 06:21 Ответить
Не фіксують… чи їх нема?
І вони можуть це гарантувати?

Це різні речі…
показать весь комментарий
02.07.2024 09:22 Ответить
....ми пам'ятаємо, якими "СЛІПИМИ" можуть ставати США, Європа та НАТО...
та інші "шашличники"....
показать весь комментарий
02.07.2024 09:58 Ответить
Суть у тому, що ніякого запиту на відправку військ не буде. Буде запит на відправку інженерних бригад (а-ля не військові)..... А от чи насправді будуть ці люди виконувати інженерну функцію, чи бігати з автоматами, то інше питання.
Суть у тому, що для Рашки це не війна, а типу поліцейська операція, над бунтівною своєю колонією... Називати це війною, вони не можуть суто з ідеологічних міркувань. Назвати це війною - це визнати українців за націю, а це буде крах ідеології. А просити КНДР прислати війська, це також визнати що це війна. Але корейськи війська їм потрібні - проводити внутрішню мобілізацію все складніше, до того ж корейські вояки дешевше російських (можно буквально купити за рис), їх масову гибель можно легко приховати, бо їх взагалі не рахують. Такі війська - це блакитна мрія РФ!!!
Яке може бути вирішення? Прислати війська під виглядом небойових "інженерних військ" але при цьому озброїти іх та кидати в фарш-атаки... А якщо українці іх будуть двухсотити, а так і буде - ще будуть кричати що українці вбивають мирних корейців, яки будуть тут мости та дороги. І будте впевнені, що перед всім цим будуть крутити репортажи, на яких прибули корейці метушаться поряд будівельної техніки, та кладуть "перший км асфальту"......
показать весь комментарий
02.07.2024 10:27 Ответить
Корейці фейсами як якути,хіба їх розрізниш.
показать весь комментарий
02.07.2024 06:46 Ответить
ТО тобі так здається! Якщо звикнуть - видно різницю Якути більш схожі на тих же казахів- у них більш розвинена підшкірна жирова "прокладка" А на корейців схожі більше дунгани та уйгури вони теж "азіати" - але їх шкірна жирова "прокладка" більш тонка І шкіра має більш виражений оливковий відтінок (якути більш світлошкірі) З "бойовим хом"яком" не порівнювать - його відгодовують усією країною!
показать весь комментарий
02.07.2024 07:10 Ответить
Корейці ні на кого не схожі . Їхнім мужчинам забороняється вступати в статеві стосунки з жінками інших рас , інакше примусова кастрація , це в них така вікова традиція .
показать весь комментарий
02.07.2024 10:30 Ответить
Звідки така "фантастика"? І ХТО це контролює?
показать весь комментарий
02.07.2024 10:38 Ответить
Коли ви поживете в Азії, ви будете їх відрізняти.

Основні нації японці, корейці, китайці - досить сильно відрізняються.

Вище описали...
показать весь комментарий
02.07.2024 07:41 Ответить
Але ж американці не живуть в Азії)))
показать весь комментарий
02.07.2024 07:44 Ответить
Сша - такий собі *сліпий траст*.
показать весь комментарий
02.07.2024 06:53 Ответить
Доречі в 2014 також не фіксували мордовських військ на Донбасі, на бачили 400 танків які переїхали кордон.
показать весь комментарий
02.07.2024 08:36 Ответить
Ви про США чи про ОБСЕ кажете? У ОБСЕ, в рамках їх місії, просто не було повноважень та компетенції проводити ідентифікацію російських військ. Їх місія була виключно у контролю притримання сторонами Мінських домовленостей і вони е мали права виходити за ці рамки (бо свинособаки їх би поперли з окупованих територій)
показать весь комментарий
02.07.2024 10:08 Ответить
А проте на початку 2022 я пам'ятаю іншу ситуацію, коли США прямо у вуха найвеличнішому кричали , що готується напад. А найвеличніший казав що ніфіга - нападу не буде, а будуть травневі шашлики.... і биковав на Байдена, що цими заявами про російський наступ, він псує йому інвестиційний клімат
показать весь комментарий
02.07.2024 10:12 Ответить
Наразі США не фіксують жодних ознак, дуже часто , останнім часом , США .на догоду куйлу і 3,14дерації не фіксують багатьох ознак,котрі стосуються 3,14дерації ,і які є очевидні.Зокрема.3,14дерація - країна спонсор тероризму,де зафіксовано Конгресом США
показать весь комментарий
02.07.2024 09:08 Ответить
 
 