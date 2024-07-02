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Новини Війна
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США не фіксували підтверджень щодо відправки військ КНДР до РФ, - Пентагон

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

Наразі США не фіксують жодних ознак, які б свідчили про те, що інженерні війська КНДР були відправлені до РФ для підтримки російської агресії в Україні.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає нічого з цього приводу", - сказала вона відповідаючи на питання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України.

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Крім того, Сабріна Сінгх наголосила, що в Сполучених Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку.

Як повідомлялося, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї російського диктатора Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Автор: 

КНДР (1250) Пентагон (1436) США (23355)


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Топ коментарі
+12
Коли діло стосується можливого розширення війни ми пам'ятаємо, якими "СЛІПИМИ" можуть ставати США та НАТО...
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02.07.2024 06:21 Відповісти
+3
Сша - такий собі *сліпий траст*.
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02.07.2024 06:53 Відповісти
+3
Доречі в 2014 також не фіксували мордовських військ на Донбасі, на бачили 400 танків які переїхали кордон.
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02.07.2024 08:36 Відповісти
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Коли діло стосується можливого розширення війни ми пам'ятаємо, якими "СЛІПИМИ" можуть ставати США та НАТО...
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02.07.2024 06:21 Відповісти
Не фіксують… чи їх нема?
І вони можуть це гарантувати?

Це різні речі…
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02.07.2024 09:22 Відповісти
....ми пам'ятаємо, якими "СЛІПИМИ" можуть ставати США, Європа та НАТО...
та інші "шашличники"....
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02.07.2024 09:58 Відповісти
Суть у тому, що ніякого запиту на відправку військ не буде. Буде запит на відправку інженерних бригад (а-ля не військові)..... А от чи насправді будуть ці люди виконувати інженерну функцію, чи бігати з автоматами, то інше питання.
Суть у тому, що для Рашки це не війна, а типу поліцейська операція, над бунтівною своєю колонією... Називати це війною, вони не можуть суто з ідеологічних міркувань. Назвати це війною - це визнати українців за націю, а це буде крах ідеології. А просити КНДР прислати війська, це також визнати що це війна. Але корейськи війська їм потрібні - проводити внутрішню мобілізацію все складніше, до того ж корейські вояки дешевше російських (можно буквально купити за рис), їх масову гибель можно легко приховати, бо їх взагалі не рахують. Такі війська - це блакитна мрія РФ!!!
Яке може бути вирішення? Прислати війська під виглядом небойових "інженерних військ" але при цьому озброїти іх та кидати в фарш-атаки... А якщо українці іх будуть двухсотити, а так і буде - ще будуть кричати що українці вбивають мирних корейців, яки будуть тут мости та дороги. І будте впевнені, що перед всім цим будуть крутити репортажи, на яких прибули корейці метушаться поряд будівельної техніки, та кладуть "перший км асфальту"......
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02.07.2024 10:27 Відповісти
Корейці фейсами як якути,хіба їх розрізниш.
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02.07.2024 06:46 Відповісти
ТО тобі так здається! Якщо звикнуть - видно різницю Якути більш схожі на тих же казахів- у них більш розвинена підшкірна жирова "прокладка" А на корейців схожі більше дунгани та уйгури вони теж "азіати" - але їх шкірна жирова "прокладка" більш тонка І шкіра має більш виражений оливковий відтінок (якути більш світлошкірі) З "бойовим хом"яком" не порівнювать - його відгодовують усією країною!
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02.07.2024 07:10 Відповісти
Корейці ні на кого не схожі . Їхнім мужчинам забороняється вступати в статеві стосунки з жінками інших рас , інакше примусова кастрація , це в них така вікова традиція .
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02.07.2024 10:30 Відповісти
Звідки така "фантастика"? І ХТО це контролює?
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02.07.2024 10:38 Відповісти
Коли ви поживете в Азії, ви будете їх відрізняти.

Основні нації японці, корейці, китайці - досить сильно відрізняються.

Вище описали...
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02.07.2024 07:41 Відповісти
Але ж американці не живуть в Азії)))
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02.07.2024 07:44 Відповісти
Сша - такий собі *сліпий траст*.
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02.07.2024 06:53 Відповісти
Доречі в 2014 також не фіксували мордовських військ на Донбасі, на бачили 400 танків які переїхали кордон.
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02.07.2024 08:36 Відповісти
Ви про США чи про ОБСЕ кажете? У ОБСЕ, в рамках їх місії, просто не було повноважень та компетенції проводити ідентифікацію російських військ. Їх місія була виключно у контролю притримання сторонами Мінських домовленостей і вони е мали права виходити за ці рамки (бо свинособаки їх би поперли з окупованих територій)
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02.07.2024 10:08 Відповісти
А проте на початку 2022 я пам'ятаю іншу ситуацію, коли США прямо у вуха найвеличнішому кричали , що готується напад. А найвеличніший казав що ніфіга - нападу не буде, а будуть травневі шашлики.... і биковав на Байдена, що цими заявами про російський наступ, він псує йому інвестиційний клімат
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02.07.2024 10:12 Відповісти
Наразі США не фіксують жодних ознак, дуже часто , останнім часом , США .на догоду куйлу і 3,14дерації не фіксують багатьох ознак,котрі стосуються 3,14дерації ,і які є очевидні.Зокрема.3,14дерація - країна спонсор тероризму,де зафіксовано Конгресом США
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02.07.2024 09:08 Відповісти
 
 