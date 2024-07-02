США не фіксували підтверджень щодо відправки військ КНДР до РФ, - Пентагон
Наразі США не фіксують жодних ознак, які б свідчили про те, що інженерні війська КНДР були відправлені до РФ для підтримки російської агресії в Україні.
Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У мене немає нічого з цього приводу", - сказала вона відповідаючи на питання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України.
Крім того, Сабріна Сінгх наголосила, що в Сполучених Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку.
Як повідомлялося, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї російського диктатора Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.
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І вони можуть це гарантувати?
Це різні речі…
та інші "шашличники"....
Суть у тому, що для Рашки це не війна, а типу поліцейська операція, над бунтівною своєю колонією... Називати це війною, вони не можуть суто з ідеологічних міркувань. Назвати це війною - це визнати українців за націю, а це буде крах ідеології. А просити КНДР прислати війська, це також визнати що це війна. Але корейськи війська їм потрібні - проводити внутрішню мобілізацію все складніше, до того ж корейські вояки дешевше російських (можно буквально купити за рис), їх масову гибель можно легко приховати, бо їх взагалі не рахують. Такі війська - це блакитна мрія РФ!!!
Яке може бути вирішення? Прислати війська під виглядом небойових "інженерних військ" але при цьому озброїти іх та кидати в фарш-атаки... А якщо українці іх будуть двухсотити, а так і буде - ще будуть кричати що українці вбивають мирних корейців, яки будуть тут мости та дороги. І будте впевнені, що перед всім цим будуть крутити репортажи, на яких прибули корейці метушаться поряд будівельної техніки, та кладуть "перший км асфальту"......
Основні нації японці, корейці, китайці - досить сильно відрізняються.
Вище описали...