США не фіксували підтверджень щодо відправки військ КНДР до РФ, - Пентагон

Наразі США не фіксують жодних ознак, які б свідчили про те, що інженерні війська КНДР були відправлені до РФ для підтримки російської агресії в Україні.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає нічого з цього приводу", - сказала вона відповідаючи на питання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України.

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Крім того, Сабріна Сінгх наголосила, що в Сполучених Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку.

Як повідомлялося, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї російського диктатора Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.