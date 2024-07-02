Оккупанты атаковали Никопольщину: повреждено промпредприятие и ЛЭП, горела пшеница

Почти до полуночи враг терроризировал Никопольщину Днепропетровской области. Атаковал еще с десяток раз с использованием дронов-камикадзе и артиллерии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

"Повреждено промышленное предприятие, линия электропередач. От системных вражеских обстрелов страдает и агросектор - снова загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили", - информирует Лысак.

Также сообщается, что по Зеленодольской громаде Криворожского района вечером агрессор ударил БпЛА.

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"Побито здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар сухой травы. Пламя погасили", - добавляет глава региона.

По данным ОВА, везде - без погибших и пострадавших.