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Новости Война
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Оккупанты атаковали Никопольщину: повреждено промпредприятие и ЛЭП, горела пшеница

Обстріл Нікополя

Почти до полуночи враг терроризировал Никопольщину Днепропетровской области. Атаковал еще с десяток раз с использованием дронов-камикадзе и артиллерии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

"Повреждено промышленное предприятие, линия электропередач. От системных вражеских обстрелов страдает и агросектор - снова загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили", - информирует Лысак.

Также сообщается, что по Зеленодольской громаде Криворожского района вечером агрессор ударил БпЛА.

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"Побито здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар сухой травы. Пламя погасили", - добавляет глава региона.

По данным ОВА, везде - без погибших и пострадавших.

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обстрел (27742) Никополь (1064) Днепропетровская область (4063)


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Сподіваюсь наші дрони спалять всю пшеницю в БНР. Саме гарний момент. Тільки сірника кинь.
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02.07.2024 07:47 Ответить
Почему мы не выжигаем рашистам поля? Зерно ето тоже оружие. Рашисты за зерно скупают в третих странах оружие и политиков. Если по аеродромам не достаем то нужно рашистам тоже голодомор устроить
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02.07.2024 07:57 Ответить
Ти теж бажаєш бути рашистом. Хто буде нам допомогати, якщо ми будемо як вони.
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02.07.2024 08:16 Ответить
Мы не можем быть рашистами потому что ето не мы на них напали. А вот адекватно мы должны отвечать. Иначе мы просто проиграем и исчезнем. Да и не нужно во всем смотреть на Запад. Если бы мы слушали что нам Запад скажет так нам говорили что за три дня мы капитулируем.
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02.07.2024 09:06 Ответить
 
 