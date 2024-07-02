Окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та ЛЕП, горіла пшениця
Майже до опівночі ворог тероризував Нікопольщину Дніпропетровської області. Атакував ще з десяток разів з використанням дронів-камікадзе та артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.
"Пошкоджено промислове підприємство, лінію електропередач. Від системних ворожих обстрілів потерпає і агросектор – знову зайнялося поле з пшеницею. Вогонь рятувальники загасили", - інформує Лисак.
Також повідомляється, що по Зеленодольській громаді Криворізького району ввечері агресор вдарив БпЛА.
"Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа сухої трави. Полум'я вгамували", - додає очільник регіону.
За даними ОВА, всюди - без загиблих і постраждалих.
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