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Новини Війна
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Окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та ЛЕП, горіла пшениця

Обстріл Нікополя

Майже до опівночі ворог тероризував Нікопольщину Дніпропетровської області. Атакував ще з десяток разів з використанням дронів-камікадзе та артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

"Пошкоджено промислове підприємство, лінію електропередач. Від системних ворожих обстрілів потерпає і агросектор – знову зайнялося поле з пшеницею. Вогонь рятувальники загасили", - інформує Лисак.

Також повідомляється, що по Зеленодольській громаді Криворізького району ввечері агресор вдарив БпЛА.

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"Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа сухої трави. Полум'я вгамували", - додає очільник регіону.

За даними ОВА, всюди - без загиблих і постраждалих.

Автор: 

обстріл (29082) Нікополь (1234) Дніпропетровська область (3846)


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Сподіваюсь наші дрони спалять всю пшеницю в БНР. Саме гарний момент. Тільки сірника кинь.
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02.07.2024 07:47 Відповісти
Почему мы не выжигаем рашистам поля? Зерно ето тоже оружие. Рашисты за зерно скупают в третих странах оружие и политиков. Если по аеродромам не достаем то нужно рашистам тоже голодомор устроить
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02.07.2024 07:57 Відповісти
Ти теж бажаєш бути рашистом. Хто буде нам допомогати, якщо ми будемо як вони.
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02.07.2024 08:16 Відповісти
Мы не можем быть рашистами потому что ето не мы на них напали. А вот адекватно мы должны отвечать. Иначе мы просто проиграем и исчезнем. Да и не нужно во всем смотреть на Запад. Если бы мы слушали что нам Запад скажет так нам говорили что за три дня мы капитулируем.
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02.07.2024 09:06 Відповісти
 
 