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Из-за непогоды на Львовщине обесточено 114 населенных пунктов

Знеструмлення через негоду

По состоянию на утро 2 июля из-за длительных ливней на Львовщине обесточены 114 населенных пунктов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 38 населенных пунктов обесточены полностью, 76 - частично. Больше всего в Самборском, Червоноградском и Львовском районах.

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По данным ОВА, над ликвидацией последствий непогоды работают 42 бригады Львовоблэнерго. Задействовали 180 работников и 63 единицы техники.

Автор: 

Львов (4599) непогода (817) отключение света (425)


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На Хмельниччині теж проблеми..
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02.07.2024 10:03 Ответить
 
 