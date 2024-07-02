Из-за непогоды на Львовщине обесточено 114 населенных пунктов
По состоянию на утро 2 июля из-за длительных ливней на Львовщине обесточены 114 населенных пунктов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 38 населенных пунктов обесточены полностью, 76 - частично. Больше всего в Самборском, Червоноградском и Львовском районах.
По данным ОВА, над ликвидацией последствий непогоды работают 42 бригады Львовоблэнерго. Задействовали 180 работников и 63 единицы техники.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий02.07.2024 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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