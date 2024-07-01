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В "Укрэнерго" прогнозируют улучшение ситуации со светом в августе после плановых ремонтов блоков АЭС

В «Укренерго» прогнозують покращення ситуації зі світлом у серпні після планових ремонтів блоків АЕС

Ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

Об этом в комментарии "УП" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление", - заявил Кудрицкий.

Чиновник добавил, что "Укрэнерго" рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов, поэтому ожидается, что станет несколько легче.

Кудрицкий также рассказал, что на рост продолжительности отключений в последние дни повлияли одновременно несколько факторов: регулярные российские обстрелы, жара, ограниченные возможности импорта электричества и летняя ремонтная кампания.

Читайте также: Зимой украинцев могут ожидать отключения света на 12 часов, - гендиректор Yasno Коваленко

Последствия российских обстрелов

Как сообщалось, по данным Минэнерго, из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, сильно пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Зимой отключение электроэнергии может длиться по 12 часов в сутки, рассказывал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

Читайте также: С 16:00 до 24:00 понедельника будут наибольшие объемы отключений света, - Укрэнерго

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2174) Укрэнерго (659) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (425)


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Топ комментарии
+11
Який там відновити, США дали автономні мегагенератори близько сотні, так ці два місяці не можуть установити - кажуть, що грошей немає та й узагалі - це не їхня справа
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01.07.2024 21:12
+6
Да нет...Я бы принципиально выбрал Электрический стул..Чтоб прилюдно из ж... дым шел,в назиданье следующей власти....Но "сметуны-терпилы" почему то затянули свои сметуны в одно место
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01.07.2024 21:01
+6
БРЕХНЯ! Частота в мережі не падає, то ж ніякого дефіциту нема. Сметунів просто дрочать, щоб не гавкали на нові тапифи. Шкода тільки що Шольц бовкнув зайвого про імпорт енергії з України - комбінаторам з опи довелося пояснювати тупому народу, що його не так зрозуміли.
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01.07.2024 22:29
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Да нет...Я бы принципиально выбрал Электрический стул..Чтоб прилюдно из ж... дым шел,в назиданье следующей власти....Но "сметуны-терпилы" почему то затянули свои сметуны в одно место
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01.07.2024 21:01 Ответить
А ремонтувати збираються? Ясно, що Трипільську ТЕЦ чи ДніпроГЕС швидко не відремонтуєш, але щось більш дрібне за півроку можна хоч частково відновити?
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01.07.2024 20:59 Ответить
Який там відновити, США дали автономні мегагенератори близько сотні, так ці два місяці не можуть установити - кажуть, що грошей немає та й узагалі - це не їхня справа
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01.07.2024 21:12 Ответить
Мегагенератор - це потужністю 1 МВт кожний?
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01.07.2024 22:56 Ответить
50-80 десь
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02.07.2024 07:56 Ответить
Якщо сотня, то біля 1 ГВт - при втрачених 9 ГВт допомога відчутна (до того ж, це лише початок).
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02.07.2024 10:46 Ответить
Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать плохо а потом вернуть все обратно.
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01.07.2024 20:59 Ответить
Ніякого "хорошо" ніхто не зробив. Просто пообіцяв"зробити" через два місяці...
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01.07.2024 21:02 Ответить
DW

У Німеччині встановлено новий піврічний рекорд із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - вітру, сонячного світла, біомаси та води.

У першому півріччі поточного року частка генерації електрики з ВДЕ становила 58 відсотків, повідомила в понеділок, 1 липня, агенція dpa з посиланням на оцінки Центру дослідження сонячної енергії та водню федеральної землі Баден-Вюртемберг (ZSW) і Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW). У першому півріччі 2023 року цей показник становив 52 відсотки.

У перші шість місяців 2024 року електрика з ВДЕ в Німеччині покривала більш ніж половину місячних потреб, зазначили в BDEW. З квітня місячна частка становила 59 відсотків. "Особливо фотоелектричні установки генерували значно більше електрики, ніж роком раніше - 37 відсотків - багато в чому, завдяки рекордному приросту в 2023 році", - додали в ZSW.
Із загалом 58 відсотків виробленої з ВДЕ електрики 24 відсотки припало на генерацію з вітряної енергії, 14 відсотків - на фотоелектричні системи, дев'ять відсотків - на біомасу, п'ять - на енергію морського вітру та один відсоток - на енергію з побутових відходів.
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01.07.2024 21:02 Ответить
Хорошо бы еще мобильные операторы модернизировали свою связь. А то не только интернета нет а и позвонить уже проблематично
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01.07.2024 21:05 Ответить
Бабло стричь, да собирать по планете бэушные базовые станции... Это наши "операторы".
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01.07.2024 21:20 Ответить
З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання", - заявив Кудрицький.
==========

Цього разу не тільки з народом не пощастило, який щодня хоче щонайменше на дві години світла, а й із погодою - чомусь улітку спекотно стає в цій самій країні
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01.07.2024 21:09 Ответить
Я этим энергетикам вообще перестал доверять.
Три недели назад влупили в сеть 290 В еле им это доказал так как диспетчер заявил что у них наоборот напряжение упало,потом правда перезвонил и подтвердил.
Вчера значит были с 9.00 до 11.30 без света в 11.45 звоню диспетчеру мол вы нас опять забыли?
Тот отвечает нет мы только вас полчаса назад отключили,советую ему внимательно изучить графики отключений и тут появляется свет,спрашиваю что все таки включили?
-И тут удивленный возглас -А кто это без меня включил?!
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01.07.2024 21:10 Ответить
Поставте ''реле напруги'' і отакі ''влуплення'' не будуть лякати.
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01.07.2024 21:39 Ответить
Поставил еще в 2014-ом году,так у остальных никакой защиты нет да и четыре гелиевых батареи накрылисть в клубе где интернета станция стоит.
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01.07.2024 21:52 Ответить
А что мешало "остальным", реле поставить?
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01.07.2024 22:17 Ответить
Пофигизм.Мне лично раз хватило когда лет 12 по проводам пошло 380 и удлинители горели как гирлянды про аппаратуру и холодильники вообще молчу.
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02.07.2024 10:55 Ответить
Проплатится парочка новых футболёров и всё встанет на место.
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01.07.2024 21:11 Ответить
"якісні" совкові реактори!
Які потрібно що року ремонтувати.
А Зе збирається, замість американських, ще два таких у сербів купити.
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01.07.2024 21:19 Ответить
В Конче-Заспе и на Буковели свет ни разу не отключали. А лохи будут сидеть без света и дальше.
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01.07.2024 21:27 Ответить
Це треба розуміти, що ніяких дій щодо підвищення потужностей не робиться.

Буже спекотно - буде фігово.
Буде холодно - буде фігово.

У нас є три батарейки, які ми міняємо по черзі, а все, що надавав нам 3 роки Захід ми ******** або проїбали. Живіть з цим.
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01.07.2024 21:31 Ответить
Керівництво Укренерго на гілляку! Україна має очиститися від дурнів у владі.
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01.07.2024 22:23 Ответить
БРЕХНЯ! Частота в мережі не падає, то ж ніякого дефіциту нема. Сметунів просто дрочать, щоб не гавкали на нові тапифи. Шкода тільки що Шольц бовкнув зайвого про імпорт енергії з України - комбінаторам з опи довелося пояснювати тупому народу, що його не так зрозуміли.
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01.07.2024 22:29 Ответить
При всій ненависті до "зелених", мушу все ж сказати, що ви фігню пишете. Чому на вашу думку при планових відключеннях має падати частота у мережі? Ці планові відключення саме тому і вводили, щоб не падала частота, бо будуть аварійні відключення, а це дуже погано. І це вже було - у листопаді 2022 року коли довелося майже тиждень сидіти без світла. Ви реально хочете такий сценарій? Чим ви вимірюєте частоту в мережі? Вам відомо, що при зниженні частоти до 49Гц, автоматика реакторів автоматично знижує генерацію енергії на 10% (у всякому випадку так було раніше), що веде до ще більшого падіння частоти. А при ще більшому зниженні, реактори мають бути виведені з роботи. А повторний запуск - це не одна доба. Ви реально хочете такий сценарій?
Деякі клоуни намагаються оцінювати частоту у мережі по мерехтінню ламп. Але мерехтіння ламп може свідчити лише про те, що у вас або погані лампи, або поганий мережевий фільтр у блоках споживання електроприладів (зварювальні роботи і потужні двигони в умовах квартир ми не розглядаємо). Якщо що, то звичайна лампа розжарювання при частоті в мережі 50Гц, "мерехтить" з частотою 100Гц. Ви впевнені, що здатні відрізнити на погляд 98Гц від 100Гц? А для електромережі це вже може бути аварійною ситуацією.
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02.07.2024 11:40 Ответить
 
 