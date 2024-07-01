В "Укрэнерго" прогнозируют улучшение ситуации со светом в августе после плановых ремонтов блоков АЭС

Ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

Об этом в комментарии "УП" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление", - заявил Кудрицкий.

Чиновник добавил, что "Укрэнерго" рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов, поэтому ожидается, что станет несколько легче.

Кудрицкий также рассказал, что на рост продолжительности отключений в последние дни повлияли одновременно несколько факторов: регулярные российские обстрелы, жара, ограниченные возможности импорта электричества и летняя ремонтная кампания.

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Последствия российских обстрелов

Как сообщалось, по данным Минэнерго, из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, сильно пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Зимой отключение электроэнергии может длиться по 12 часов в сутки, рассказывал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

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