В "Укрэнерго" прогнозируют улучшение ситуации со светом в августе после плановых ремонтов блоков АЭС
Ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.
Об этом в комментарии "УП" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление", - заявил Кудрицкий.
Чиновник добавил, что "Укрэнерго" рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов, поэтому ожидается, что станет несколько легче.
Кудрицкий также рассказал, что на рост продолжительности отключений в последние дни повлияли одновременно несколько факторов: регулярные российские обстрелы, жара, ограниченные возможности импорта электричества и летняя ремонтная кампания.
Последствия российских обстрелов
Как сообщалось, по данным Минэнерго, из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, сильно пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Зимой отключение электроэнергии может длиться по 12 часов в сутки, рассказывал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.
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У Німеччині встановлено новий піврічний рекорд із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - вітру, сонячного світла, біомаси та води.
У першому півріччі поточного року частка генерації електрики з ВДЕ становила 58 відсотків, повідомила в понеділок, 1 липня, агенція dpa з посиланням на оцінки Центру дослідження сонячної енергії та водню федеральної землі Баден-Вюртемберг (ZSW) і Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW). У першому півріччі 2023 року цей показник становив 52 відсотки.
У перші шість місяців 2024 року електрика з ВДЕ в Німеччині покривала більш ніж половину місячних потреб, зазначили в BDEW. З квітня місячна частка становила 59 відсотків. "Особливо фотоелектричні установки генерували значно більше електрики, ніж роком раніше - 37 відсотків - багато в чому, завдяки рекордному приросту в 2023 році", - додали в ZSW.
Із загалом 58 відсотків виробленої з ВДЕ електрики 24 відсотки припало на генерацію з вітряної енергії, 14 відсотків - на фотоелектричні системи, дев'ять відсотків - на біомасу, п'ять - на енергію морського вітру та один відсоток - на енергію з побутових відходів.
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Цього разу не тільки з народом не пощастило, який щодня хоче щонайменше на дві години світла, а й із погодою - чомусь улітку спекотно стає в цій самій країні
Три недели назад влупили в сеть 290 В еле им это доказал так как диспетчер заявил что у них наоборот напряжение упало,потом правда перезвонил и подтвердил.
Вчера значит были с 9.00 до 11.30 без света в 11.45 звоню диспетчеру мол вы нас опять забыли?
Тот отвечает нет мы только вас полчаса назад отключили,советую ему внимательно изучить графики отключений и тут появляется свет,спрашиваю что все таки включили?
-И тут удивленный возглас -А кто это без меня включил?!
Які потрібно що року ремонтувати.
А Зе збирається, замість американських, ще два таких у сербів купити.
Буже спекотно - буде фігово.
Буде холодно - буде фігово.
У нас є три батарейки, які ми міняємо по черзі, а все, що надавав нам 3 роки Захід ми ******** або проїбали. Живіть з цим.
Деякі клоуни намагаються оцінювати частоту у мережі по мерехтінню ламп. Але мерехтіння ламп може свідчити лише про те, що у вас або погані лампи, або поганий мережевий фільтр у блоках споживання електроприладів (зварювальні роботи і потужні двигони в умовах квартир ми не розглядаємо). Якщо що, то звичайна лампа розжарювання при частоті в мережі 50Гц, "мерехтить" з частотою 100Гц. Ви впевнені, що здатні відрізнити на погляд 98Гц від 100Гц? А для електромережі це вже може бути аварійною ситуацією.