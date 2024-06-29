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Зимой украинцев могут ожидать отключения света на 12 часов, - гендиректор Yasno Коваленко

Що буде зі світлом взимку

Дефицит электроэнергии зимой составит 30-35%. Однако реальные прогнозы можно будет сделать в конце августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"С большой вероятностью мы можем говорить, что генерация увеличится. Конечно, не учитывая обстрелы, которые могут внести коррективы. С другой стороны, зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это означает для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света. Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и еще температура будет благоприятная", - заявил Коваленко.

При этом он пояснил, что также вероятен сценарий, при котором свет зимой будут давать 5-6 часов в сутки. По словам Коваленко, реальные прогнозы можно будет сделать в конце августа, когда будет понятно, каким будет ожидаемое потребление и какой будет генерация.

Напомним, тяжелую ситуацию с электроэнергией зимой подтвердили в НЭК "Укрэнерго". В компании отметили, что рассматривают несколько сценариев.

Читайте также: Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2173) отключение света (425) Yasno (13)


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Топ комментарии
+12
Влада два роки поспіль палець о палець не вдарила для захисту об'єктів енергоструктури.Покидьки.
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29.06.2024 12:40
+11
Все фигня. Я верю Дарвину. Через 2-3 года выжившие украинцы будут осенью покрываться густой теплой шерстью, а на зиму впадать в спячку.
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29.06.2024 12:30
+11
Кто не покроется шерстью и не впадет в сплячку, тот ухилянт!
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29.06.2024 12:36
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тоді міняйте назву Yasno на Temno , готуйтеся блд до зими
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29.06.2024 14:29 Ответить
Що за Ясно ? Що за д#біли!? Пам'ятаю колись чув по радіо їх піар-рекламу. Чому дармоїди чиновники роблять що хочуть за народний кошт !?
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29.06.2024 14:34 Ответить
Це кусок ДТЕКа
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29.06.2024 14:39 Ответить
Не вмієте організувати роботу - нах з пляжу, на ваші зарплати є кращі працівники !
Атомна генерація справна і генерує достатньо електроенергії навіть для експорту.
Тому не брешіть людям !
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29.06.2024 15:34 Ответить
Слово 'жити' в країні набуває наказового тлумачення.
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29.06.2024 15:38 Ответить
Не просто так - люди без тепла і електрики взимку це слухняні люди
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29.06.2024 15:42 Ответить
В Україні "слухняні люди" звикли грітись на барикадах...
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29.06.2024 16:42 Ответить
Главное что бы у Зеленского свет был. Что бы он видосики про себя мог снимать.
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29.06.2024 16:05 Ответить
зараз і так по 12 годин нема світла
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29.06.2024 16:15 Ответить
голове - не піднімати тему дев'яноста заниканих когенераційних енергетичних установок, які ще хєр знає коли передали в Україну по програмі USAID. Все одно у виборців память як у гупі, і до наступного літа всі про це забудуть.
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29.06.2024 16:31 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2024 18:35 Ответить
Коротше, натяк зрозумілий, хто осталася я не винен. Залишилося додати світла немає, але ви тримаєтеся
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29.06.2024 16:35 Ответить
Продажам холодильников упадет, так как смысла не будет в холодильнике, работающем 5 часов в сутки.
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29.06.2024 18:32 Ответить
Та холодильники це фігня, все медичне обладнання яке працює на електрично хімічному охолодженні просто стане бо заправляти потужні генератори на сотні літрів пального навіть комерційним клінікам не буде спроможнім. Не буде ні мрт ні КТ і тому подібне, бо заново запуск з охолоджуванням буде коштувати міліони.
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29.06.2024 21:49 Ответить
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