Зимой украинцев могут ожидать отключения света на 12 часов, - гендиректор Yasno Коваленко

Дефицит электроэнергии зимой составит 30-35%. Однако реальные прогнозы можно будет сделать в конце августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"С большой вероятностью мы можем говорить, что генерация увеличится. Конечно, не учитывая обстрелы, которые могут внести коррективы. С другой стороны, зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это означает для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света. Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и еще температура будет благоприятная", - заявил Коваленко.

При этом он пояснил, что также вероятен сценарий, при котором свет зимой будут давать 5-6 часов в сутки. По словам Коваленко, реальные прогнозы можно будет сделать в конце августа, когда будет понятно, каким будет ожидаемое потребление и какой будет генерация.

Напомним, тяжелую ситуацию с электроэнергией зимой подтвердили в НЭК "Укрэнерго". В компании отметили, что рассматривают несколько сценариев.

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