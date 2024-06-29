Взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин, - гендиректор Yasno Коваленко

Дефіцит електроенергії взимку становитиме 30-35%. Проте реальні прогнози можна буде зробити наприкінці серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Delo.ua розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"З великою ймовірністю ми можемо казати, що генерація збільшиться. Звісно, не враховуючи обстріли, які можуть внести корективи. З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз - в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз - 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - заявив Коваленко.

При цьому він пояснив, що також вірогідний сценарій, за яким світло взимку даватимуть 5-6 годин на добу. За словами Коваленка, реальні прогнози можна буде зробити наприкінці серпня, коли буде зрозуміло, яким буде очікуване споживання і якою буде генерація.

Нагадаємо, важку ситуацію з електроенергією взимку підтвердили у НЕК "Укренерго". У компанії зазначили, що розглядають кілька сценаріїв.

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