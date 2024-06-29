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Взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин, - гендиректор Yasno Коваленко

Що буде зі світлом взимку

Дефіцит електроенергії взимку становитиме 30-35%. Проте реальні прогнози можна буде зробити наприкінці серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Delo.ua розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"З великою ймовірністю ми можемо казати, що генерація збільшиться. Звісно, не враховуючи обстріли, які можуть внести корективи. З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз - в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз - 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - заявив Коваленко.

При цьому він пояснив, що також вірогідний сценарій, за яким світло взимку даватимуть 5-6 годин на добу. За словами Коваленка, реальні прогнози можна буде зробити наприкінці серпня, коли буде зрозуміло, яким буде очікуване споживання і якою буде генерація.

Нагадаємо, важку ситуацію з електроенергією взимку підтвердили у НЕК "Укренерго". У компанії зазначили, що розглядають кілька сценаріїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ворожі обстріли залишаються без електропостачання споживачі у 7 областях, - Міненерго

Автор: 

електроенергія (6249) відключення світла (1093) Yasno (21)


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Топ коментарі
+12
Влада два роки поспіль палець о палець не вдарила для захисту об'єктів енергоструктури.Покидьки.
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29.06.2024 12:40
+11
Все фигня. Я верю Дарвину. Через 2-3 года выжившие украинцы будут осенью покрываться густой теплой шерстью, а на зиму впадать в спячку.
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29.06.2024 12:30
+11
Кто не покроется шерстью и не впадет в сплячку, тот ухилянт!
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29.06.2024 12:36
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тоді міняйте назву Yasno на Temno , готуйтеся блд до зими
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29.06.2024 14:29 Відповісти
Що за Ясно ? Що за д#біли!? Пам'ятаю колись чув по радіо їх піар-рекламу. Чому дармоїди чиновники роблять що хочуть за народний кошт !?
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29.06.2024 14:34 Відповісти
Це кусок ДТЕКа
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29.06.2024 14:39 Відповісти
Не вмієте організувати роботу - нах з пляжу, на ваші зарплати є кращі працівники !
Атомна генерація справна і генерує достатньо електроенергії навіть для експорту.
Тому не брешіть людям !
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29.06.2024 15:34 Відповісти
Слово 'жити' в країні набуває наказового тлумачення.
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29.06.2024 15:38 Відповісти
Не просто так - люди без тепла і електрики взимку це слухняні люди
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29.06.2024 15:42 Відповісти
В Україні "слухняні люди" звикли грітись на барикадах...
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29.06.2024 16:42 Відповісти
Главное что бы у Зеленского свет был. Что бы он видосики про себя мог снимать.
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29.06.2024 16:05 Відповісти
зараз і так по 12 годин нема світла
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29.06.2024 16:15 Відповісти
голове - не піднімати тему дев'яноста заниканих когенераційних енергетичних установок, які ще хєр знає коли передали в Україну по програмі USAID. Все одно у виборців память як у гупі, і до наступного літа всі про це забудуть.
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29.06.2024 16:31 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2024 18:35 Відповісти
Коротше, натяк зрозумілий, хто осталася я не винен. Залишилося додати світла немає, але ви тримаєтеся
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29.06.2024 16:35 Відповісти
Продажам холодильников упадет, так как смысла не будет в холодильнике, работающем 5 часов в сутки.
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29.06.2024 18:32 Відповісти
Та холодильники це фігня, все медичне обладнання яке працює на електрично хімічному охолодженні просто стане бо заправляти потужні генератори на сотні літрів пального навіть комерційним клінікам не буде спроможнім. Не буде ні мрт ні КТ і тому подібне, бо заново запуск з охолоджуванням буде коштувати міліони.
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29.06.2024 21:49 Відповісти
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