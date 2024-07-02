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Новини
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Через негоду на Львівщині знеструмлено 114 населених пунктів

Знеструмлення через негоду

Станом на ранок 2 липня через тривалі зливи на Львівщині знеструмлено 114 населених пунктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 38 населених пунктів знеструмлено повністю, 76 - частково). Найбільше у Самбірському, Червоноградському та Львівському районах.

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За даними ОВА, над ліквідацією наслідків негоди працюють 42 бригади Львівобленерго. Задіяли 180 працівників та 63 одиниці техніки

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Львів (3090) негода (760) відключення світла (1093)


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На Хмельниччині теж проблеми..
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02.07.2024 10:03 Відповісти
 
 