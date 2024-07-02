Сегодня концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений в Киеве, это будет негативно влиять на самочувствие людей.
Сегодня, 2 июля, по данным Укргидрометцентра, в течение суток в Киеве концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Жара в Киеве
Как отмечается, сегодня в Киеве температура достигнет отметки + 32°
Сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
Что советуют медики?
"Будьте внимательны и осторожны! Медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку", - отмечают в КГВА.
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Рекомендация медиков уровня - бог!!!
32 по Цельсію це ще терпимо, от при 45 вже починають шкодитись білки мозку, потроху мабуть, бо я довго жив в такій зоні