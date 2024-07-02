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Новости
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Сегодня концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений в Киеве, это будет негативно влиять на самочувствие людей.

Спека в столичному регіоні

Сегодня, 2 июля, по данным Укргидрометцентра, в течение суток в Киеве концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Жара в Киеве

Как отмечается, сегодня в Киеве температура достигнет отметки + 32°

Сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

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Что советуют медики?

"Будьте внимательны и осторожны! Медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку", - отмечают в КГВА.

Автор: 

жара (390) Киев (25667) синоптики (57)


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Орбан приїхав....
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02.07.2024 11:23 Ответить
він токсичний )))
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02.07.2024 11:42 Ответить
Сірководень так і тхне.
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02.07.2024 14:53 Ответить
Будьте внимательны и осторожны! ... Источник:
Рекомендация медиков уровня - бог!!!
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02.07.2024 11:49 Ответить
діоксид азоту, стежить, за кожним киянином і гостем столиці!
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02.07.2024 11:53 Ответить
то, звідки, саме в києві, стільки діоксиду азоту?
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02.07.2024 11:50 Ответить
можливо, кисень іонізується внаслідок активнішої роботи Сонця, і внаслідок цього молекули кисню розпадаються на атоми, і вступають в сполуки з азотом, чи що там ще в повітрі є

32 по Цельсію це ще терпимо, от при 45 вже починають шкодитись білки мозку, потроху мабуть, бо я довго жив в такій зоні
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02.07.2024 14:57 Ответить
 
 