Сьогодні концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень у Києві, це негативно впливатиме на самопочуття людей
Сьогодні, 2 липня, за даними Укргідрометцентру, протягом доби у Києві концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Спека у Києві
Як зазначається, сьогодні у Києві температура сягне позначки + 32°
Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.
Що радять медики?
"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - наголошують у КМВА.
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Рекомендация медиков уровня - бог!!!
32 по Цельсію це ще терпимо, от при 45 вже починають шкодитись білки мозку, потроху мабуть, бо я довго жив в такій зоні