Сьогодні концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень у Києві, це негативно впливатиме на самопочуття людей

Сьогодні, 2 липня, за даними Укргідрометцентру, протягом доби у Києві концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Спека у Києві

Як зазначається, сьогодні у Києві температура сягне позначки + 32°

Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

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Що радять медики?

"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - наголошують у КМВА.