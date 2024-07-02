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Сьогодні концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень у Києві, це негативно впливатиме на самопочуття людей

Спека в столичному регіоні

Сьогодні, 2 липня, за даними Укргідрометцентру, протягом доби у Києві концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Спека у Києві 

Як зазначається, сьогодні у Києві температура сягне позначки + 32°

Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм. Хвилі спеки в Україні відбуватимуться дедалі частіше, - метеоролог Балабух

Що радять медики?

"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - наголошують у КМВА.

Автор: 

спека (107) Київ (19643) синоптики (28)


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Орбан приїхав....
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02.07.2024 11:23 Відповісти
він токсичний )))
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02.07.2024 11:42 Відповісти
Сірководень так і тхне.
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02.07.2024 14:53 Відповісти
Будьте внимательны и осторожны! ... Источник:
Рекомендация медиков уровня - бог!!!
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02.07.2024 11:49 Відповісти
діоксид азоту, стежить, за кожним киянином і гостем столиці!
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02.07.2024 11:53 Відповісти
то, звідки, саме в києві, стільки діоксиду азоту?
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02.07.2024 11:50 Відповісти
можливо, кисень іонізується внаслідок активнішої роботи Сонця, і внаслідок цього молекули кисню розпадаються на атоми, і вступають в сполуки з азотом, чи що там ще в повітрі є

32 по Цельсію це ще терпимо, от при 45 вже починають шкодитись білки мозку, потроху мабуть, бо я довго жив в такій зоні
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02.07.2024 14:57 Відповісти
 
 