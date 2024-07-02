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Новости Война
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Россияне атаковали Никополь: 2 женщины погибли, еще 9 человек ранены, много разрушений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Никополе из-за атак россиян погибли две женщины - 61 и 86 лет. Предварительно, в городе девять раненых. Среди них - мальчики 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

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Также сообщается о значительных разрушениях в райцентре. Повреждено жилье местных, учебные заведения и амбулатория. Задело и магазины, салон красоты и авто.

Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року

Автор: 

обстрел (27742) жертвы (2092) Никополь (1064)


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мама Ріма і папа Саша в безпеці чи в Італії ?
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02.07.2024 16:38 Ответить
Испания шо, вже в .адлу?. дОРЕЧi, ви би в такий кшталт те ж саме робили.
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02.07.2024 16:54 Ответить
я в такий кшталт, маючи IQ десь на пунктів 40 вище, ніж у цього пердливого хрипіння, переробленого штучним шляхом в 2013 році, який би не наважився взяти на себе таку відповідальність
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02.07.2024 17:07 Ответить
Дивився черговий випуск Хащів про Нікополь, це срака. Як там можна нормально знаходитися? Риторичне питання. Шкода людей....
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02.07.2024 16:43 Ответить
Рашиські варвари кожен день убивають мирних громадян ,знищують міста і села, а де відповідь ? тим часом "найвеличніший" носится з так званою "формулою миру"і безпековими угодами які є деклоративні.
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02.07.2024 16:59 Ответить
Я з цього місця і можу всіх запевнити,що відповідають по повній,наскільки точно і корисно--цього не можу сказати.
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02.07.2024 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/@korchynskyi

https://www.youtube.com/@korchynskyi Дмитро Корчинський https://www.youtube.com/post/UgkxdmGdjsSJjGd84GHhiqfAR5rKhB-sTDap 1 день назад

Ви зосередилися на Тищенку? Але в Раді є значно гірші: Поіменний список тих, хто виступає проти заборони московської церкви в Україні і підписались під зверненням на підтримку релігійно-пропагандистської філії ФСБ: Данило Гетьманцев - слуга Андрій Мотовиловець - слуга Артем Культенко - слуга Ольга Савченко - слуга Сергій Литвиненко - слуга Максим Павлюк - слуга Павло Халімон - слуга Євген Брагар - слуга Сергій Бунін - слуга Степан Чернявський - слуга Георгій Мазурашу - слуга Сергій Кузьміних - слуга Максим Перебийніс - слуга Максим Ткаченко - слуга Микола Галушко - слуга Сергій Северин - слуга Олександр Федієнко - слуга Маргарита Шол - слуга Павло Фролов - слуга Максим Бужанський - слуга Григорій Суркіс - опзж Михайло Папієв - опзж Юлій Йоффе - опзж Микола Скорик - опзж Юрій Бойко - опзж Олександр Качний - опзж Сергій Льовочкін - опзж Олександр Пузанов - опзж Сергій Ларін - опзж Віктор Чорний - опзж Василь Німченко - опзж Віталій Борт -опзж Артем Дмитрук - відновлення України Антоніна Славицька - Відновлення України Валерій Гнатенко - Відновлення України Анатолій Бурмич - Відновлення України Олександр Фельдман - Відновлення України Олександр Лукашев - Відновлення України Наталя Приходько - Відновлення України Сергій Магера - позафракційні Вікторія Гриб - позафракційна Євген Шевченко - позафракційний, екс-слуга Ганна Скороход - За майбутнє, екс-слуга Валерій Дубіль - Батьківщина
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02.07.2024 17:18 Ответить
 
 