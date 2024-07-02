Россияне атаковали Никополь: 2 женщины погибли, еще 9 человек ранены, много разрушений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Никополе из-за атак россиян погибли две женщины - 61 и 86 лет. Предварительно, в городе девять раненых. Среди них - мальчики 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

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Также сообщается о значительных разрушениях в райцентре. Повреждено жилье местных, учебные заведения и амбулатория. Задело и магазины, салон красоты и авто.











