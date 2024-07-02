Росіяни атакували Нікополь: 2 жінки загинули, ще 9 людей поранено, багато руйнувань. ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, ще дев'ять людей дістали поранення. Також багато руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу", - написав він.

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Також повідомляється про значні руйнування в райцентрі. Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто.











