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Росіяни атакували Нікополь: 2 жінки загинули, ще 9 людей поранено, багато руйнувань. ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, ще дев'ять людей дістали поранення. Також багато руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу", - написав він.

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Також повідомляється про значні руйнування в райцентрі. Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто.

Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року
Обстріл Нікополя 2 липня 2024 року

Автор: 

обстріл (29105) жертви (1814) Нікополь (1235)


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мама Ріма і папа Саша в безпеці чи в Італії ?
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02.07.2024 16:38 Відповісти
Испания шо, вже в .адлу?. дОРЕЧi, ви би в такий кшталт те ж саме робили.
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02.07.2024 16:54 Відповісти
я в такий кшталт, маючи IQ десь на пунктів 40 вище, ніж у цього пердливого хрипіння, переробленого штучним шляхом в 2013 році, який би не наважився взяти на себе таку відповідальність
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02.07.2024 17:07 Відповісти
Дивився черговий випуск Хащів про Нікополь, це срака. Як там можна нормально знаходитися? Риторичне питання. Шкода людей....
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02.07.2024 16:43 Відповісти
Рашиські варвари кожен день убивають мирних громадян ,знищують міста і села, а де відповідь ? тим часом "найвеличніший" носится з так званою "формулою миру"і безпековими угодами які є деклоративні.
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02.07.2024 16:59 Відповісти
Я з цього місця і можу всіх запевнити,що відповідають по повній,наскільки точно і корисно--цього не можу сказати.
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02.07.2024 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/@korchynskyi

https://www.youtube.com/@korchynskyi Дмитро Корчинський https://www.youtube.com/post/UgkxdmGdjsSJjGd84GHhiqfAR5rKhB-sTDap 1 день назад

Ви зосередилися на Тищенку? Але в Раді є значно гірші: Поіменний список тих, хто виступає проти заборони московської церкви в Україні і підписались під зверненням на підтримку релігійно-пропагандистської філії ФСБ: Данило Гетьманцев - слуга Андрій Мотовиловець - слуга Артем Культенко - слуга Ольга Савченко - слуга Сергій Литвиненко - слуга Максим Павлюк - слуга Павло Халімон - слуга Євген Брагар - слуга Сергій Бунін - слуга Степан Чернявський - слуга Георгій Мазурашу - слуга Сергій Кузьміних - слуга Максим Перебийніс - слуга Максим Ткаченко - слуга Микола Галушко - слуга Сергій Северин - слуга Олександр Федієнко - слуга Маргарита Шол - слуга Павло Фролов - слуга Максим Бужанський - слуга Григорій Суркіс - опзж Михайло Папієв - опзж Юлій Йоффе - опзж Микола Скорик - опзж Юрій Бойко - опзж Олександр Качний - опзж Сергій Льовочкін - опзж Олександр Пузанов - опзж Сергій Ларін - опзж Віктор Чорний - опзж Василь Німченко - опзж Віталій Борт -опзж Артем Дмитрук - відновлення України Антоніна Славицька - Відновлення України Валерій Гнатенко - Відновлення України Анатолій Бурмич - Відновлення України Олександр Фельдман - Відновлення України Олександр Лукашев - Відновлення України Наталя Приходько - Відновлення України Сергій Магера - позафракційні Вікторія Гриб - позафракційна Євген Шевченко - позафракційний, екс-слуга Ганна Скороход - За майбутнє, екс-слуга Валерій Дубіль - Батьківщина
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02.07.2024 17:18 Відповісти
 
 