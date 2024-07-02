План Трампа относительно прекращения войны в Украине может предусматривать обязательство не расширять НАТО на восток, - Politico

План Дональда Трампа по быстрому прекращению войны в Украине может предусматривать обязательства не расширять НАТО на восток и сохранение за РФ части оккупированных территорий.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Быстрое решение конфликта в Украине, длящегося два с половиной года, также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа относительно НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, вероятный кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток - в частности, на Украину и Грузию - и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, сколько территории Украины Москва может сохранить", - отмечает издание.

По словам одного из экспертов по национальной безопасности, знакомого с мнением Трампа, Трамп "будет открыт к чему-то, что будет исключать расширение НАТО и не будет возвращаться к границам 1991 года для Украины. Это было бы на столе. Но это не означает отказа от любой другой возможности, включая поставки большого количества оружия в Украину".

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Сам Трамп публично не обнародовал своих планов по Украине, но во время кампании он неоднократно обещал прекратить войну как одну из своих первоочередных задач - "еще до того, как я даже прибуду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентство". На вопрос, готов ли он снять вопрос о расширении НАТО в Украину, Трамп ответил, что обещание Украине членства в НАТО было "ошибкой".

Как отмечает Politico, многие в лагере Трампа открыто предпочитают Украину вне НАТО. "НАТО уже расширилось далеко за пределы того, что нам нужно для антигемонистской коалиции" против России, сказал Элбридж Колби, который, как говорят, ожидает старшую должность по вопросам национальной безопасности во второй администрации Трампа.

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