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План Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід, - Politico

трамп

План Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід та збереження за РФ частини окупованих територій.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Швидке вирішення конфлікту в Україні, що триває два з половиною роки, також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну та Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти", - зазначає видання.

За словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з думкою Трампа, Трамп "буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повертатиметься до кордонів 1991 року для України. Це було б на столі. Але це не означає відмови від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умови Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними, - Трамп

Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну як одне зі своїх першочергових завдань — "ще до того, як я навіть прибуду в Овальний кабінет, незабаром після того, як ми виграємо президентство". На запитання, чи готовий він зняти питання про розширення НАТО в Україну, Трамп відповів, що обіцянка Україні членства в НАТО була "помилкою". 

Як зазначає Politico, багато хто в таборі Трампа відкрито віддає перевагу Україні поза НАТО. "НАТО вже розширилося далеко за межі того, що нам потрібно для антигегемоністської коаліції" проти Росії, сказав сказав Елбрідж Колбі. який, як кажуть, очікує на старшу посаду з питань національної безпеки в другій адміністрації Трампа.

Також читайте: Україна не виграє війну проти Росії, - Трамп

Автор: 

США (23360) Трамп Дональд (6083) переговори з Росією (1299)


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Топ коментарі
+51
До чого тут НАТО ?
Та чхати ***** на його розширення , приклад Фінляндії і Швеції вам в пику .!
Коли ***** давав інтерв'ю Карлсону , він там хоч раз натякнув про Україну в НАТО ? Отож ! Натомість безперервно торохтів про Рюрика і про австрійський генштаб , які створили Україну .
Йому не Україна в НАТО стоїть кісткою в горлі , а - існування України на карті світу . !! Барани заокеанські - протріть же очі !!
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02.07.2024 23:11 Відповісти
+28
Трамп не баран- Трамп ворог України.
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02.07.2024 23:31 Відповісти
+22
Тобто ідея Трампа проста - він з путлєром поділить Україну. Причому ту частину, що не віддасть путлєру відразу, нікуди приймати і нічого їй гарантувати не будуть, щоб рашка могла оговтатись від війн і захопити через якийсь час і її, або, по крайній мірі, економічно і політично домінувати на цій частині.
А Зеленському дістанеться почесне завдання - легалізувати все це.
І таким чином, якщо дивитись зі сторони - рашка захопить таки Україну, Америка не отримає нічого окрім знищеного іміджу серед союзників (але це не завадить Трампу ще роками базікати там про свій миротворчий геній і велику перемогу), Вова напише чудові мемуари в Монако, а українці..... ну ті хто виживуть, зможуть відчути себе рабами 21 століття, або батраками, або неповноцінними... ну, назву в Кремлі підберуть коли відправлятимуть в лагері, якщо пощастить, то лише трудові, а не лагері смерті.
P.S. Щирі вітання тій значній частині діаспори, котра з піною з рота за Трампа, і голосуватиме за нього. Дякую, дуже дякую.
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02.07.2024 23:33 Відповісти
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До чого тут НАТО ?
Та чхати ***** на його розширення , приклад Фінляндії і Швеції вам в пику .!
Коли ***** давав інтерв'ю Карлсону , він там хоч раз натякнув про Україну в НАТО ? Отож ! Натомість безперервно торохтів про Рюрика і про австрійський генштаб , які створили Україну .
Йому не Україна в НАТО стоїть кісткою в горлі , а - існування України на карті світу . !! Барани заокеанські - протріть же очі !!
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02.07.2024 23:11 Відповісти
Трамп не баран- Трамп ворог України.
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02.07.2024 23:31 Відповісти
План Трампа цілком влаштовує зеленого наперсточника,подивіться його останні інтерв'ю і те,з якою інтенсивністю,після Швейцарських шашличків,всі "позітівниє" блогери включно з головною пропагандисткою Банкової,Наташею Мосейчук,почали продавати "корисним хом'ячкам" переговори з ху@ляндією вже восени на умовах Китаю,видаючи це за "найвеличнішу перемогу" Єрмака.
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03.07.2024 00:40 Відповісти
Підараси нагнітають. Піар, джіар, фіар. Якомога більше засрати інфопростір трамплом.
Які ж вони кінчені, ті хто на цей фокус ведеться!
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02.07.2024 23:11 Відповісти
Як кажуть американці "No such thing as bad publicity".
Спіймай амебу, захезай увесь інфопростір цитатами її, її радників, її сім'ї і ти вже виграв вибори. Від самої амеби треба лиш аби на подіум не срала і щоб не скотилася у postal mode. Усе.
Хоча за результатами виборів 2019 ми недалеко пішли
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02.07.2024 23:16 Відповісти
це просто все складається у пазл на основі уже зроблених Трампом заяв з часу повномасштабного вторгнення в Україну.
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03.07.2024 00:01 Відповісти
Дактонанаснападьот, дакамуминужни...
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02.07.2024 23:12 Відповісти
і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти"

це не опечатка Політіко?
може рудий кідар обговорює з буйлом скільки території Україна може залишити собі ?

якщо Україна не буде в НАТО, то буде власне ЯО в Україні, Польщі Фінляндії та Швеції !

Америка обісралась !
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02.07.2024 23:13 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Країна яка не в змозі зробити патрон, навряд чи зробить ЯО.
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03.07.2024 10:38 Відповісти
гииии... хрін з тим нато. гірше, що просування москалів на захід ніхто не забороняє!
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02.07.2024 23:14 Відповісти
якби ж то можна було орків перевезти в опломбованих вагонах у Чоп !!!

багато б за це віддав !
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02.07.2024 23:24 Відповісти
За Чоп
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03.07.2024 00:00 Відповісти
то вже деталі - по дорозі на Захід може ще й закарпатських мадьярів ізнасілують
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03.07.2024 00:10 Відповісти
Трамп - хабадська падлюка, що підтримує агресію хабадника путіна..
Трамп не англосакс, особливо, по мамі, і на авторитет Америки йому начхати.
Як і на міжнародне право та кордони країн.
Тож хай не дивується чому до нього ставляться не так, як він хотів би.
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02.07.2024 23:17 Відповісти
якщо придивитись уважніше, то на фото кагалу можна знайти "Ба, знакомые все лица !" з України

починаючи з БаблоМойського, "а ЗЕля - буратіна його, як сказано в Корані
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02.07.2024 23:28 Відповісти
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02.07.2024 23:30 Відповісти
це наш головний гарант , який забрав у нас зброю тепер забере територію .
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02.07.2024 23:18 Відповісти
на початку він забрав у нас яз, ракети і літаки. Щоб вони вдавилися
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02.07.2024 23:22 Відповісти
Тут свій гарант зі своїми друзями - агентами ФСБ спочатку здав країну і народ на поталу ворогу!
На Каховській ГЕС орки були 24.02.22 вже о 9-й ранку, тобто від перешийка пройшли 200 км за 4 години. Які там нах*й перепони - повне зелене світло, "захадіте, гості дарагіє"
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03.07.2024 08:40 Відповісти
Як би те чмо 🤡 шо ви вибрали ,на момент перельоту до Оману ,на літаку патрушева ,було хоч трохи адекватним , то такого плану трамп- кремль, не було би... ***...люди ...шо ви наробили ?!
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02.07.2024 23:20 Відповісти
Підар рижий...
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02.07.2024 23:21 Відповісти
Тобто ідея Трампа проста - він з путлєром поділить Україну. Причому ту частину, що не віддасть путлєру відразу, нікуди приймати і нічого їй гарантувати не будуть, щоб рашка могла оговтатись від війн і захопити через якийсь час і її, або, по крайній мірі, економічно і політично домінувати на цій частині.
А Зеленському дістанеться почесне завдання - легалізувати все це.
І таким чином, якщо дивитись зі сторони - рашка захопить таки Україну, Америка не отримає нічого окрім знищеного іміджу серед союзників (але це не завадить Трампу ще роками базікати там про свій миротворчий геній і велику перемогу), Вова напише чудові мемуари в Монако, а українці..... ну ті хто виживуть, зможуть відчути себе рабами 21 століття, або батраками, або неповноцінними... ну, назву в Кремлі підберуть коли відправлятимуть в лагері, якщо пощастить, то лише трудові, а не лагері смерті.
P.S. Щирі вітання тій значній частині діаспори, котра з піною з рота за Трампа, і голосуватиме за нього. Дякую, дуже дякую.
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02.07.2024 23:33 Відповісти
От чего там рашка должна оговтатись?? У них вообще нет никаких проблем, ты шо марафона пересмотрель? Закончились ракеты, бомбы, люди? Что ты предлагаешь дальше делать, еще полмиллиона украинских мужиков об русню убить? Улицу в Волчанске не можем отбить, нечем крыть КАБЫ!! Очнись уже. Всьо спыжжено. Где Патриоты, Зеля??
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03.07.2024 00:23 Відповісти
Мені от цікаво, чому ледь не всі коментарі типу "Мір немедля!" Любой ценой! На колени стать и просить в рашке прощенія!!!!" пишуться російською? Чому мова, так чітко вирізняє раба серед людей? Чому саме російська стала мовою рабів?
Ти поцікався ситуацією в рашкі, не з телепередач чи пропагандистських сайтів Кремля і Останкіно, а хоча б з тієї ж Медузи. Почитай дописи економістів, що ховається за ніби стабільністю на болотах. Може і дізнаєшся, що, як це не парадоксально, лише війна тримає економіку ерефії на плаву. Що нестача робочої сили там уже фантастична. Що вона все більше стає навіть не сировинним джерелом, а просто ринком збуту для китайських товарів і все більше їх економіка наближається до колапсу. Курс рубля? Так він уже не менш штучний, аніж при СРСР. І т.п.
Ракети та бомби? А чому не згадуєш про техніку? Думаєш вони зможуть вічно відновлювати радянські танки та БМП? Склади зберігання уже напівпусті, і це при умові, що ремонтували найкраще. Люди? А для чого тоді Кремль залучає найманців з усього світу? Дає паспорти таджикам, щоб відправити їх відразу на фронт? Так там багато людей, але.... Кремль боїться мобілізації. Причини від нестачі робочих рук, до страху соціального вибуху.
Ти думаєш КНР буде утримувати економіку ерефії, як ЄС Україну, при значній мобілізації і відповідно ступорі промисловості?
P.S. І в Україні немає "мужиков", це у вас на болотах так, у нас - чоловіки. І втрати не півмільйона, це Соловйов тобі брехливе лайно в вуха заливає.
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03.07.2024 00:39 Відповісти
1.
У них дефіцит фахівців, а не робочих рук.

Робітників вони компенсують мігрантами. Вони у них в принципі вже і в фахівці прориваються і отримують громадянство.

Прогалини тут в навчанні і утриманні фахівців, а не в нестачі рук...
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03.07.2024 06:19 Відповісти
Низькокваліфікованих, навіть скоріше різноробочих, так, замінюють, але отримуючи громадянство, в першу чергу мігрантів чекає воєнкомат, а не підвищення фаху. Та і нестачу декільких мільйонів лише найнеобхідніших робітників сотнею-двома тисяч мігрантів не закриєш. Окрім того, в росію, уже не рвуться більш-менш освідчені робітники з світу, після ковіду, вони масово переорієнтувались на інші країни. На сьогодні росія підбирає залишки трудових ресурсів світу - тих хто не потрібен іншим. А це не еталон фаховості, працездатності та і простого бажання дотримуватись правил, законів та звичаїв.
І знову ж таки - мова йде про мінімум декілька мільйонів фахівців, таке більш менш оперативно, ні навчанням, ні міграцією не закриєш. А погіршення економічної ситуації зменшуватиме і можливості навчання і бажання їхати в росію.
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03.07.2024 08:23 Відповісти
судячи з моїх "контактів" на вулиці - так

всі хто Українець - на фронті, в тилу залишилось гівно
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02.07.2024 23:49 Відповісти
Причому тут люди. З голими руками на танки ніхто не хоче йти.
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03.07.2024 00:14 Відповісти
А ви самі де, на фронті?

Та і ті що на фронті вже вимагають демобілізації та не хочуть воювати
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03.07.2024 00:14 Відповісти
все вірно
багато моїх молодших колег воює з початку війни і вони питають:

"Чому ЗЄлєнський НЕ здатен провести мобілізацію, щоб замінити нас?"
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03.07.2024 00:38 Відповісти
У нас тиловиків стільки що давно б замінили проблема в тому що в них так само немає бойового досвіду і немає озброєння та *********** а передавати буде складно

А ви так не відповіли, чого ви самі не пішли у військо а за колегами ховаєтесь?
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03.07.2024 11:43 Відповісти
Дикий Пингвин, ты ли это? Кто тебе дал право людей говном называть?
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03.07.2024 00:24 Відповісти
якщо ти бачиш гівно, воно смердить як гівно і липне до підошви, то реально ЦЕ - гівно впрос з порєзкой вєн
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03.07.2024 00:41 Відповісти
Тобто, гівно на фронт постачає дрони, автівки, гуманітарку, медицину, т.і. і т.п., гівно по підвалам та на залишках заводів виготовляє та ремонтує техніку, гівно робить альтернативну зброю, гівно по 700 км на добу мотається вздовж ЛФ, щоб у хлопців все було, так? Ти, курвина, кінчена впади на коліна перед цими людьми! Бо гівном ти вже став!
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03.07.2024 10:45 Відповісти
остановит войну?

а потом опять начнет - ЗЄльоні баклани так нічого й не зрозуміли чого хоче буйло
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02.07.2024 23:51 Відповісти
Так він поступово дійде до звужування на Захід
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02.07.2024 23:34 Відповісти
В свій час США допомогли зростанню Китаю, щоб ослабити СССР.

Тепер отримали союз дракона і ведмедя.
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02.07.2024 23:35 Відповісти
можна подякувати отому хитромудрому єврею Кісенджеру, який недавно сконав
"Ну бувайте, іхтіандри буєві !" - сказав він на прощання американцям

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02.07.2024 23:56 Відповісти
Щоб не оті "Кісенджери", китайці б досі їли горобців.
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03.07.2024 00:07 Відповісти
Ще 50 років тому це була аграрна країна, де кожен з мільярдів жителів вегетував в середньому по долару в день.

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03.07.2024 00:11 Відповісти
дурні гроші в дурні руки зажди закінчується пєчально
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03.07.2024 00:12 Відповісти
так, а кацапи кланялись би за ніжки Буша
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03.07.2024 00:11 Відповісти
Верховний суд США визнав часткову недоторканність Трампа в процесі штурму Капітолія.
Частковий імунітет Трампа: і президент США, і злочинець?

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02.07.2024 23:39 Відповісти
На відміну від попередніх одностайних рішень про межі президентських повноважень (проти Річарда Ніксона в 1974 році і Білла Клінтона в 1997 році), рішення у справі Трампа проти США супроводжувалося ідеологічним розколом (голоси розподілилися 6 проти 3). Усі шість суддів, призначених президентами-республіканцями, включно з трьома власними призначенцями Трампа, стали на бік більшості.
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02.07.2024 23:42 Відповісти
І що це означає?

Так напишіть, ще що в справах про незаконне зберігання секретних документів,
прокуратура відмовилась передавати справи проти Хіларі Клінто та Байдена до суду
передала тільки проти Трампа

Якщо розбирати в суді - то всіх, хай присяжні вирішують
В чому проблема?
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02.07.2024 23:48 Відповісти
Суддя в Нью-Йорку відклав до вересня винесення вироку Дональду Трампу за фальсифікацію звітів про виплати порноактрисі після того, як адвокати колишнього президента зажадали скасувати вирок на підставі рішення Верховного суду США, яке надало Трампу широкий імунітет.
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03.07.2024 00:49 Відповісти
Гадаю, на вересень закледено гарний джокер до кишені. Дай бог здоров*я та наснаги пану Пенсу! Якщо він зробить все так, як заплановано і судді вже метушаться в паніці, то трампу має бути однозначний кінець. На жаль, Америка - вже не та велика держава з принципами демократично-лицарської моралі, але шанс є.
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03.07.2024 10:52 Відповісти
Якщо відкинути вподобання

Чому тільки на одного кандидата постять карикатури та пишуть образи?
Могли би теж саме робити проти обох

За це платять?
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02.07.2024 23:44 Відповісти
постіть і ви
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02.07.2024 23:46 Відповісти
А Трампа по судам американці тягають, не я.
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02.07.2024 23:48 Відповісти
Просто один из них, с рыжими волосами - лжец, проходимец и преступник. Чего не скажешь про другого.
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02.07.2024 23:53 Відповісти
ну шо? ти тут обсирав постійно Байдена за чайну ложечку, а тепер що скажеш на Трампа за цей план його маговців стосовно України?
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03.07.2024 00:19 Відповісти
я жодного з обох "не обсирав" - не писав образ, не постив карикатур
тільки наводив посилання на факти, та критикував якщо щось не робилось

навіть не "обсирав" Rino Rino - котрий писав персональні образи

ось і вся різниця, між критикою, та "обсиранням"
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03.07.2024 00:26 Відповісти
бо то така твоя робота, кацапського троля - вести себе чемно, навіть коли тебе обсирають. ну то прокоментуй цей план маговців по Україні. тільки не кажи, що це просто вкид у лівацькій газеті. )
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03.07.2024 00:52 Відповісти
ПЛАН ТРАМПА-РОЗВАЛИТИ НАТО, ЗА МЗДУ ВІД КУЙЛА,ЗА МЗДУ ВІД КУЙЛА ЗДАТИ ЙОМУ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ .І ЗА МЗДУ ВІД КУЙЛА ДОПОМОГТИ ЙОМУ ПІДГОТОВИТИ В МАЙБУТНЬОМУ ПОВНУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ
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02.07.2024 23:55 Відповісти
за какую нахер мзду, если он давным давно миллиардер?
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03.07.2024 00:36 Відповісти
"нахер" в цих людей відсутня міра на гроші. Маючи млрд доларів статків ,кожен з них за 10 баксів козу пожене з одного штату в інший...
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03.07.2024 08:51 Відповісти
Світ спаскудився.

Але ставімося до цього по-філософськи. Він завжди паскудився. Сотні разів таке вже було в історії. І буде.

І всі нинішні тіктоки, "тесли", мегапікселі і терабайти глобально нічого не змінили. Людська гнилість як була, так і є (ще й мультиплікована, враховуючи що люду по цій планеті вже повзає 8 мільярдів особин).
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03.07.2024 00:01 Відповісти
Трамп, а чей Техас?
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03.07.2024 00:21 Відповісти
и чей же? И что б два раза не вставать, если Мексика нападет, Украина ж наверное начнет посылать на помощь Америке вооружения на миллиарды долларов?
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03.07.2024 00:38 Відповісти
В Ірак і солдат посилала.
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03.07.2024 00:43 Відповісти
ну в каліфорнії вже 40% населення латіно - так само й в Х'юстоні, найбільшому місті Техасу

а років через 25 їх буде 60% - і "самотня зірка на прапорі" може обрєсті новий сенс
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03.07.2024 03:07 Відповісти
Trump is a businessman, a business executive. His background is key to understanding both his management style and his approach to dealing with issues. Trump is often accused of being authoritarian. Of course he is. In an American corporation, the CEO's power is absolute. Yes, there is a Board who the CEO answers to and who can fire him, but the Board represents big investors, not employees. With regard to employees, the CEO rules supreme, he can fire anyone on the spot. The only allowed reaction from employees to any decision the CEO makes is enthusiastic and joyous approval. Any employee who shows a lack of enthusiasm about something the CEO says or does is risking his job. Criticizing the CEO openly is an act of madness that will end your career, and not just in this particular company, but likely for good. So, yes, Trump is used to being in full control, to his orders being immediately fulfilled. And likewise, he has, I would not necessarily say 'respect', but a certain amount of regard for those leaders who are firmly in control of their countries. For him it is like one CEO talking to another CEO, a familiar and comfortable setting. Conversely, nominal leaders whose decisions can be second-guessed and overruled by parliaments and opposition at any time - and as result nothing ever gets done - annoy him

Similarly, he approaches political issues like business issues. If a project keeps losing money, it must be closed, the sooner the better. If an opponent is weak, Trump will crush him without mercy, like he would a business competitor. If the opponent is strong and can cause serious damage, he will not face him head-on. Business is about picking your battles and your enemies, and only getting into the fights you can win. If fighting is too costly, it is better to avoid the fight - and, hell, maybe even make this opponent your partner and ally - and split the profit. Trump does not hate Ukraine, he has no reason to, but so far he has not seen much practical, tangible value in giving it his full support. He is in a risk-management mode: contain the problem, cut your losses now and get out. Hurling curses and insults at Trump will not help Ukraine's cause, while understanding where he is coming from might.
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03.07.2024 00:24 Відповісти
Any CEO needs to charm the clients of his/her company, so while he/she is a supreme ruler on the inside - on the outside he/she's got to be flexible, accommodating and willing to compromise.

putin, however, is not a client and not a competitor of Trump (competitors share common code of values, they agree to compete without being needlessly brutal and lawless) - he is an adversary.

My bet is Trump is not showing his cards up (no pun intended) until it's time, so we're guessing he'll be on our side - and perhaps hoping for much too much . . .
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03.07.2024 02:57 Відповісти
"Трамп "буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повертатиметься до кордонів 1991 року для України. "

І чим це відрізняється від позиції Байдена? Байден кличе Україну в НАТО?
Байден каже, що Україна має повернути кордони 1991 року - тобто про повну поразку рашки?
Ні, ні і ні!
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03.07.2024 00:34 Відповісти
Україна в НАТО - це не питання трампа чи орбана, це - воля українців
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03.07.2024 00:45 Відповісти
в Конституції конституційною більшістю

хочеш референдум ?
29 листопада 2023
Більшість українців підтримують вступ України до Європейського союзу та https://suspilne.media/tag/nato/ НАТО (78% та 77%)
 https://suspilne.media/628338-vstup-ukraini-v-nato-pidtrimuut-77-ukrainciv-opituvanna/


https://suspilne.media/author/nadia-sobenko/
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03.07.2024 02:29 Відповісти
все звісно чудесно і прекрасно) але ви в членів альянсу забули запитати))! Ато воля волею, але не думаю що нас приймуть бо "НАРОД ХОЧЕ"...
Якщо подумати і України входить у список інтересів рашиків, то ні одна з країн членів альянсу не підтримає вступ. І не варто проводити паралелі між Гітлером, чемберлендом і Чехословаччиною бо це інша ситуація. Якщо тоді боялись повторення
першої світової, то нажаль чи нащастя Хіросіма і Нагасакі змінили погляди..... Не думаю, що хтось хоче аналог "Fallout" чи "Метро" у майбутньому заради України !!!
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03.07.2024 14:54 Відповісти
Дивіться об'єктивно.
Україну поступово знищували всі і захід і схід.
Озброєння - виміняли реальну ядерну військову силу на папірці. Угоди про роззброєння, скорочення армії тощо. Тобто зламали зуби, щоб не брикалася у майбутньому.

Економічне знищення - Україна втратила виробничу промисловість і стала по суті сировинною країною на чолі олігархів крадіїв які живилися газовими потоками і керувалися з РФ кураторами, що безперешкодно створювали проросійські партії і розхитували країну зсередини.

Захід в свою чергу просто користувався слабкостями українців і використовував, купляв дешево сировину, робочу силу.

Політичне знищення - спочатку радянські щури Кравчук, Кучма, потім юшка Ющенко, потім шапкокрад Яник, потім барига Ліпецький, і щоб добити президентську гілку влади підсунули блазня.
Хто усіх їх виростив напевно знаєте. Все було за принципом негативного відбору - не самі кращі а самі гірші і слабкі, щоб легко було знищити.

У України були і є шанси не розпадатися і не перетворитися у Київську область, але ж треба об'єднуватися всупереч суперечкам.
Ан ніт, корупція така що треба усіх чиновників пересаджувати.
Як би не закінчилася війна, а головного ворога не здолали.
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03.07.2024 00:48 Відповісти
Цікаво, що досі не відкрити архиви КГБ у яких є перечень завербованих политиків
якщо їх зараз відкрити, 50% политиків і бізнесменів.як волною змиє із країни 😀😀😀
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03.07.2024 01:28 Відповісти
Встретимся посередине. (С)
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03.07.2024 01:11 Відповісти
Откуда у трампа план!? Это план Путина!!!
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03.07.2024 01:26 Відповісти
трумп поверне аляску хлу,..
побудує трумптауер в москвабаді... за гроші рф мафії..
і буде мир? ні, не буде!!!
бо хло цього не хоче...
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03.07.2024 01:44 Відповісти
За Аляску ще воювати будуть, але не РФ і США.

Швидше Китай...
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03.07.2024 06:29 Відповісти
Я не уявляю як рижий клоун зможе дати від всього НАТО гарантіїї про нерозширення?Поміняти сам установчі документи блоку він не зможе.Для цього треба згода 32 країн.Блочити від імені США він зможе тільки 5 років Дурний цирк.Якщо це гімно почне легітимізувати окупацію українських земель,то у нас не буде іншого виходу як робити брудну ЯЗ,підривати АЕС і сплавляти Петріоти в Китай.Тоді подивимся шо ці "миротворці" заспівають
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03.07.2024 02:16 Відповісти
Забагато в НАТО країн... Та й для Штатів нати забагато... Буде одна країна - один блок... Мехіка для мехіканців!
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03.07.2024 03:11 Відповісти
А хтось саму статтю читав ? Ну є там про здачу Криму та Донбасу, і нічого взамін, ніякого НАТО, але ж це промацування реакції, бо це не його слова, а можливих членів команди.

Ну а в статті є й таке :
"США збирається продовжувати мати бази в Німеччині, Британії та Туреччині, що включають авіацію та морські сили, але піхоту, логістику, амуніцію та артилерію мають забезпечувати європейці"

"США сплачує 860 мільйярдів в бюджет НАТО, що дорівнювало 68% всього бюджету в 2023. Це в 10 разів більше за витрати Німеччини, яка на другому місті як контрібутор. Практично 3.5% ВВП США йде на оборону Європи"

"Елдрідж Колбі хоче шоб європейці вийшли на лідерську позицію в НАТО, така була ідея Дуайта Ейзенхауера. Тепер коли нам треба готуватися до війни з китаєм - ми не можемо зламати свого списа в Європі, в той час коли європейці недостатньо вкладаються, а навпаки китай з росією об'єднують сили"

Я думаю, що кандидат Трамп не має доступу до всього обсягу безпекової інформації, а коли побачить що реально відбувається - то можливо підправить свої плани . . .
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03.07.2024 03:41 Відповісти
Трамп попередні буде діяти в інтересах своїх виборців таких як я. А мій інтерес полягає у розвитку економіки і ринку акцій в цінних паперів, зниженню податків та призначенню якомога більш консервативних суддів. Крапка.
Головне це America first. Якщо при цьому Україна встоїть - good а якщо ні ну не в перший раз почекаємо ще сто років і зробимо ще одну спробу. Якось так.
Америка всіх здібних прийме як і сто років тому
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03.07.2024 03:42 Відповісти
Мене не дивує що дегенерат став президентом в країні де диплом купують "за три кабана". Але як взагалі можливе президентство Трампа в країні де є Гарвард та Йєль?
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03.07.2024 06:18 Відповісти
Цe білі представники робітничого класу, особливо люди без вищої освіти, як чоловіки, так і жінки, які масово відмовились від своєї демократичної орієнтації.
Натомість своє слово сказали виборці з сільської місцевості - громадяни, що давно почувалися непомітними для істеблішменту і забутими елітою з узбереж, нині з'явилися на дільниці у великій кількості.
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03.07.2024 06:38 Відповісти
Bиборці вважають, що Трамп краще впорається з двома головними проблемами: інфляцією або зростанням витрат, а також з імміграцією.
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03.07.2024 06:42 Відповісти
CNN
-
Згідно з новим опитуванням CNN, проведеним SSRS, три чверті виборців США кажуть, що Демократична партія мала б більше шансів обійняти президентське крісло у 2024 році з кимось, крім президента Джо Байдена.

У протистоянні між ймовірними кандидатами виборці по всій країні віддають перевагу колишньому президенту Трампу над Байденом на 6 пунктів, 49% проти 43%, що ідентично результатам національного опитування CNN щодо президентських перегонів у квітні.
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03.07.2024 06:20 Відповісти
В цьому немає сенсу, бо НАТО є оборонним блоком і невступ України до НАТО потрібен виключно для того, щоб вона залишилась беззахисною - тобто щоб знову напасти, тобто для майбутньої війни!!!
Доказом того, що "нерозширення НАТО" було лише формальним приводом, є факт, що наприклад вступ Фінляндії та Швеції був не таким принциповим для Москви, як вступ України (якій навіть не планувався), хоча вони і по площі більше, і до Москви ближче, і вхід у Балтику перекривають.
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03.07.2024 06:56 Відповісти
Рыжий чёрт вешает лапшу идиотам типа . А на самом деле не хочет попасть за решетку и его задача посеять хаос в США в интересах *****.
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03.07.2024 08:59 Відповісти
якщо не НАТО - тоді Україна повинна мати власну ядерну зброю! а то всім в світі хочется спати спокійно, тільки Україну можна розстрілювати як в тирі.
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03.07.2024 09:15 Відповісти
Бабченко А.:
Трамп требует переговоров с русскими, 1985 год.
Репортёр: "Вы говорили, что могли бы лучше справиться с переговорами по соглашению о контроле над вооружениями с СССР, чем профессионалы Рейгана?"
Трамп: "Если бы это был я, это было бы прекрасно. Я мог бы это сделать. Кто-то должен помочь США. И если они этого не сделают, у страны и всего мира будут большие проблемы. Если не договориться с СССР - через короткий промежуток времени, как пить дать, не будет ни страны, ни мира в целом".

Сорок, ****, лет говорящая волосатая халва просто откровенно ссыт в глаза своим падаванам - и не, ни хрена, еще сорок будует ссать, а те со слезами радости размазывать по щекам и плакать от счастья: а вот был бы Донни, вот он бы сейчас Рейгану/Байдену/Путину показал бы!!
https://t.me/babchenko77/10094
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03.07.2024 10:41 Відповісти
Дурилка картонная. А если завтра белорусь в нато восхочет и армения с грузией и азербайджаном да молдовой? Иль там Израиль да Монголия?
Он дурачок причем гууупый гууупый
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03.07.2024 12:25 Відповісти
Трамп не имеет права даже став презом говорить от лица нато и давать от лица нато какие то тем паче пуйлу обещания.
Если нато и даст такие обещания то лишь после вывода всех оккупационных рф войск со всех территорий на шарике и путин с компашкой в гааге. Тогда возможно и да. Но не ранее. Ничто ж не мешает украине заключить прямые договора с странами нато по принципам нато )) плюс заключить с нато договор что в первую же секунду нападения на Украину она становится членом нато )
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03.07.2024 12:29 Відповісти
Схоже що НАТО переоцінене. У випадку конфлікту з рф група країн відмовиться відправляти своїх солдатів, група відправить когось і щось, жертву підтримають декілька країн. Якщо оберуть Трампа, то без США.
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03.07.2024 19:00 Відповісти
 
 