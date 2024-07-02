План Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід, - Politico
План Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід та збереження за РФ частини окупованих територій.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"Швидке вирішення конфлікту в Україні, що триває два з половиною роки, також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну та Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти", - зазначає видання.
За словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з думкою Трампа, Трамп "буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повертатиметься до кордонів 1991 року для України. Це було б на столі. Але це не означає відмови від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї в Україну".
Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну як одне зі своїх першочергових завдань — "ще до того, як я навіть прибуду в Овальний кабінет, незабаром після того, як ми виграємо президентство". На запитання, чи готовий він зняти питання про розширення НАТО в Україну, Трамп відповів, що обіцянка Україні членства в НАТО була "помилкою".
Як зазначає Politico, багато хто в таборі Трампа відкрито віддає перевагу Україні поза НАТО. "НАТО вже розширилося далеко за межі того, що нам потрібно для антигегемоністської коаліції" проти Росії, сказав сказав Елбрідж Колбі. який, як кажуть, очікує на старшу посаду з питань національної безпеки в другій адміністрації Трампа.
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Та чхати ***** на його розширення , приклад Фінляндії і Швеції вам в пику .!
Коли ***** давав інтерв'ю Карлсону , він там хоч раз натякнув про Україну в НАТО ? Отож ! Натомість безперервно торохтів про Рюрика і про австрійський генштаб , які створили Україну .
Йому не Україна в НАТО стоїть кісткою в горлі , а - існування України на карті світу . !! Барани заокеанські - протріть же очі !!
Які ж вони кінчені, ті хто на цей фокус ведеться!
Спіймай амебу, захезай увесь інфопростір цитатами її, її радників, її сім'ї і ти вже виграв вибори. Від самої амеби треба лиш аби на подіум не срала і щоб не скотилася у postal mode. Усе.
Хоча за результатами виборів 2019 ми недалеко пішли
це не опечатка Політіко?
може рудий кідар обговорює з буйлом скільки території Україна може залишити собі ?
якщо Україна не буде в НАТО, то буде власне ЯО в Україні, Польщі Фінляндії та Швеції !
Америка обісралась !
багато б за це віддав !
Трамп не англосакс, особливо, по мамі, і на авторитет Америки йому начхати.
Як і на міжнародне право та кордони країн.
Тож хай не дивується чому до нього ставляться не так, як він хотів би.
починаючи з БаблоМойського, "а ЗЕля - буратіна його, як сказано в Корані
На Каховській ГЕС орки були 24.02.22 вже о 9-й ранку, тобто від перешийка пройшли 200 км за 4 години. Які там нах*й перепони - повне зелене світло, "захадіте, гості дарагіє"
А Зеленському дістанеться почесне завдання - легалізувати все це.
І таким чином, якщо дивитись зі сторони - рашка захопить таки Україну, Америка не отримає нічого окрім знищеного іміджу серед союзників (але це не завадить Трампу ще роками базікати там про свій миротворчий геній і велику перемогу), Вова напише чудові мемуари в Монако, а українці..... ну ті хто виживуть, зможуть відчути себе рабами 21 століття, або батраками, або неповноцінними... ну, назву в Кремлі підберуть коли відправлятимуть в лагері, якщо пощастить, то лише трудові, а не лагері смерті.
P.S. Щирі вітання тій значній частині діаспори, котра з піною з рота за Трампа, і голосуватиме за нього. Дякую, дуже дякую.
Ти поцікався ситуацією в рашкі, не з телепередач чи пропагандистських сайтів Кремля і Останкіно, а хоча б з тієї ж Медузи. Почитай дописи економістів, що ховається за ніби стабільністю на болотах. Може і дізнаєшся, що, як це не парадоксально, лише війна тримає економіку ерефії на плаву. Що нестача робочої сили там уже фантастична. Що вона все більше стає навіть не сировинним джерелом, а просто ринком збуту для китайських товарів і все більше їх економіка наближається до колапсу. Курс рубля? Так він уже не менш штучний, аніж при СРСР. І т.п.
Ракети та бомби? А чому не згадуєш про техніку? Думаєш вони зможуть вічно відновлювати радянські танки та БМП? Склади зберігання уже напівпусті, і це при умові, що ремонтували найкраще. Люди? А для чого тоді Кремль залучає найманців з усього світу? Дає паспорти таджикам, щоб відправити їх відразу на фронт? Так там багато людей, але.... Кремль боїться мобілізації. Причини від нестачі робочих рук, до страху соціального вибуху.
Ти думаєш КНР буде утримувати економіку ерефії, як ЄС Україну, при значній мобілізації і відповідно ступорі промисловості?
P.S. І в Україні немає "мужиков", це у вас на болотах так, у нас - чоловіки. І втрати не півмільйона, це Соловйов тобі брехливе лайно в вуха заливає.
У них дефіцит фахівців, а не робочих рук.
Робітників вони компенсують мігрантами. Вони у них в принципі вже і в фахівці прориваються і отримують громадянство.
Прогалини тут в навчанні і утриманні фахівців, а не в нестачі рук...
І знову ж таки - мова йде про мінімум декілька мільйонів фахівців, таке більш менш оперативно, ні навчанням, ні міграцією не закриєш. А погіршення економічної ситуації зменшуватиме і можливості навчання і бажання їхати в росію.
всі хто Українець - на фронті, в тилу залишилось гівно
Та і ті що на фронті вже вимагають демобілізації та не хочуть воювати
багато моїх молодших колег воює з початку війни і вони питають:
"Чому ЗЄлєнський НЕ здатен провести мобілізацію, щоб замінити нас?"
А ви так не відповіли, чого ви самі не пішли у військо а за колегами ховаєтесь?
а потом опять начнет - ЗЄльоні баклани так нічого й не зрозуміли чого хоче буйло
Тепер отримали союз дракона і ведмедя.
"Ну бувайте, іхтіандри буєві !" - сказав він на прощання американцям
Частковий імунітет Трампа: і президент США, і злочинець?
Так напишіть, ще що в справах про незаконне зберігання секретних документів,
прокуратура відмовилась передавати справи проти Хіларі Клінто та Байдена до суду
передала тільки проти Трампа
Якщо розбирати в суді - то всіх, хай присяжні вирішують
В чому проблема?
Чому тільки на одного кандидата постять карикатури та пишуть образи?
Могли би теж саме робити проти обох
За це платять?
тільки наводив посилання на факти, та критикував якщо щось не робилось
навіть не "обсирав" Rino Rino - котрий писав персональні образи
ось і вся різниця, між критикою, та "обсиранням"
Але ставімося до цього по-філософськи. Він завжди паскудився. Сотні разів таке вже було в історії. І буде.
І всі нинішні тіктоки, "тесли", мегапікселі і терабайти глобально нічого не змінили. Людська гнилість як була, так і є (ще й мультиплікована, враховуючи що люду по цій планеті вже повзає 8 мільярдів особин).
а років через 25 їх буде 60% - і "самотня зірка на прапорі" може обрєсті новий сенс
Similarly, he approaches political issues like business issues. If a project keeps losing money, it must be closed, the sooner the better. If an opponent is weak, Trump will crush him without mercy, like he would a business competitor. If the opponent is strong and can cause serious damage, he will not face him head-on. Business is about picking your battles and your enemies, and only getting into the fights you can win. If fighting is too costly, it is better to avoid the fight - and, hell, maybe even make this opponent your partner and ally - and split the profit. Trump does not hate Ukraine, he has no reason to, but so far he has not seen much practical, tangible value in giving it his full support. He is in a risk-management mode: contain the problem, cut your losses now and get out. Hurling curses and insults at Trump will not help Ukraine's cause, while understanding where he is coming from might.
putin, however, is not a client and not a competitor of Trump (competitors share common code of values, they agree to compete without being needlessly brutal and lawless) - he is an adversary.
My bet is Trump is not showing his cards up (no pun intended) until it's time, so we're guessing he'll be on our side - and perhaps hoping for much too much . . .
І чим це відрізняється від позиції Байдена? Байден кличе Україну в НАТО?
Байден каже, що Україна має повернути кордони 1991 року - тобто про повну поразку рашки?
Ні, ні і ні!
хочеш референдум ?
29 листопада 2023
Більшість українців підтримують вступ України до Європейського союзу та https://suspilne.media/tag/nato/ НАТО (78% та 77%)
https://suspilne.media/628338-vstup-ukraini-v-nato-pidtrimuut-77-ukrainciv-opituvanna/
https://suspilne.media/author/nadia-sobenko/
Якщо подумати і України входить у список інтересів рашиків, то ні одна з країн членів альянсу не підтримає вступ. І не варто проводити паралелі між Гітлером, чемберлендом і Чехословаччиною бо це інша ситуація. Якщо тоді боялись повторення
першої світової, то нажаль чи нащастя Хіросіма і Нагасакі змінили погляди..... Не думаю, що хтось хоче аналог "Fallout" чи "Метро" у майбутньому заради України !!!
Україну поступово знищували всі і захід і схід.
Озброєння - виміняли реальну ядерну військову силу на папірці. Угоди про роззброєння, скорочення армії тощо. Тобто зламали зуби, щоб не брикалася у майбутньому.
Економічне знищення - Україна втратила виробничу промисловість і стала по суті сировинною країною на чолі олігархів крадіїв які живилися газовими потоками і керувалися з РФ кураторами, що безперешкодно створювали проросійські партії і розхитували країну зсередини.
Захід в свою чергу просто користувався слабкостями українців і використовував, купляв дешево сировину, робочу силу.
Політичне знищення - спочатку радянські щури Кравчук, Кучма, потім юшка Ющенко, потім шапкокрад Яник, потім барига Ліпецький, і щоб добити президентську гілку влади підсунули блазня.
Хто усіх їх виростив напевно знаєте. Все було за принципом негативного відбору - не самі кращі а самі гірші і слабкі, щоб легко було знищити.
У України були і є шанси не розпадатися і не перетворитися у Київську область, але ж треба об'єднуватися всупереч суперечкам.
Ан ніт, корупція така що треба усіх чиновників пересаджувати.
Як би не закінчилася війна, а головного ворога не здолали.
якщо їх зараз відкрити, 50% политиків і бізнесменів.як волною змиє із країни 😀😀😀
побудує трумптауер в москвабаді... за гроші рф мафії..
і буде мир? ні, не буде!!!
бо хло цього не хоче...
Швидше Китай...
Ну а в статті є й таке :
"США збирається продовжувати мати бази в Німеччині, Британії та Туреччині, що включають авіацію та морські сили, але піхоту, логістику, амуніцію та артилерію мають забезпечувати європейці"
"США сплачує 860 мільйярдів в бюджет НАТО, що дорівнювало 68% всього бюджету в 2023. Це в 10 разів більше за витрати Німеччини, яка на другому місті як контрібутор. Практично 3.5% ВВП США йде на оборону Європи"
"Елдрідж Колбі хоче шоб європейці вийшли на лідерську позицію в НАТО, така була ідея Дуайта Ейзенхауера. Тепер коли нам треба готуватися до війни з китаєм - ми не можемо зламати свого списа в Європі, в той час коли європейці недостатньо вкладаються, а навпаки китай з росією об'єднують сили"
Я думаю, що кандидат Трамп не має доступу до всього обсягу безпекової інформації, а коли побачить що реально відбувається - то можливо підправить свої плани . . .
Головне це America first. Якщо при цьому Україна встоїть - good а якщо ні ну не в перший раз почекаємо ще сто років і зробимо ще одну спробу. Якось так.
Америка всіх здібних прийме як і сто років тому
Натомість своє слово сказали виборці з сільської місцевості - громадяни, що давно почувалися непомітними для істеблішменту і забутими елітою з узбереж, нині з'явилися на дільниці у великій кількості.
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Згідно з новим опитуванням CNN, проведеним SSRS, три чверті виборців США кажуть, що Демократична партія мала б більше шансів обійняти президентське крісло у 2024 році з кимось, крім президента Джо Байдена.
У протистоянні між ймовірними кандидатами виборці по всій країні віддають перевагу колишньому президенту Трампу над Байденом на 6 пунктів, 49% проти 43%, що ідентично результатам національного опитування CNN щодо президентських перегонів у квітні.
Доказом того, що "нерозширення НАТО" було лише формальним приводом, є факт, що наприклад вступ Фінляндії та Швеції був не таким принциповим для Москви, як вступ України (якій навіть не планувався), хоча вони і по площі більше, і до Москви ближче, і вхід у Балтику перекривають.
Трамп требует переговоров с русскими, 1985 год.
Репортёр: "Вы говорили, что могли бы лучше справиться с переговорами по соглашению о контроле над вооружениями с СССР, чем профессионалы Рейгана?"
Трамп: "Если бы это был я, это было бы прекрасно. Я мог бы это сделать. Кто-то должен помочь США. И если они этого не сделают, у страны и всего мира будут большие проблемы. Если не договориться с СССР - через короткий промежуток времени, как пить дать, не будет ни страны, ни мира в целом".
Сорок, ****, лет говорящая волосатая халва просто откровенно ссыт в глаза своим падаванам - и не, ни хрена, еще сорок будует ссать, а те со слезами радости размазывать по щекам и плакать от счастья: а вот был бы Донни, вот он бы сейчас Рейгану/Байдену/Путину показал бы!!
https://t.me/babchenko77/10094
Он дурачок причем гууупый гууупый
Если нато и даст такие обещания то лишь после вывода всех оккупационных рф войск со всех территорий на шарике и путин с компашкой в гааге. Тогда возможно и да. Но не ранее. Ничто ж не мешает украине заключить прямые договора с странами нато по принципам нато )) плюс заключить с нато договор что в первую же секунду нападения на Украину она становится членом нато )