План Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід, - Politico

План Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід та збереження за РФ частини окупованих територій.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Швидке вирішення конфлікту в Україні, що триває два з половиною роки, також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну та Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти", - зазначає видання.

За словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з думкою Трампа, Трамп "буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повертатиметься до кордонів 1991 року для України. Це було б на столі. Але це не означає відмови від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї в Україну".

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Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну як одне зі своїх першочергових завдань — "ще до того, як я навіть прибуду в Овальний кабінет, незабаром після того, як ми виграємо президентство". На запитання, чи готовий він зняти питання про розширення НАТО в Україну, Трамп відповів, що обіцянка Україні членства в НАТО була "помилкою".

Як зазначає Politico, багато хто в таборі Трампа відкрито віддає перевагу Україні поза НАТО. "НАТО вже розширилося далеко за межі того, що нам потрібно для антигегемоністської коаліції" проти Росії, сказав сказав Елбрідж Колбі. який, як кажуть, очікує на старшу посаду з питань національної безпеки в другій адміністрації Трампа.

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