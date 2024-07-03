Оккупанты запустили ракету в направлении Одессы, - Воздушные силы

Утром 3 июля 2024 года в южных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность с Юга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета из Николаевской области в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находиться в укрытиях.