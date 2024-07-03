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Новости Война
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Оккупанты запустили ракету в направлении Одессы, - Воздушные силы

ракета,крилата

Утром 3 июля 2024 года в южных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность с Юга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета из Николаевской области в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ракетный удар по Одессе: Повреждены 70 квартир в двух домах. ФОТОрепортаж

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находиться в укрытиях.

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Одесса (7918) ракеты (3607) Воздушные силы (2401)


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