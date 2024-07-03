Окупанти запустили ракету в напрямку Одеси, - Повітряні сили

Зранку 3 липня 2024 року у південних регіонах України оголошено повітряну тривогу. Є ракетна небезпека з Півдня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета з Миколаївщини в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

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Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців міста перебувати в укритті.