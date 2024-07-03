УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5064 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 616 0

Окупанти запустили ракету в напрямку Одеси, - Повітряні сили

ракета,крилата

Зранку 3 липня 2024 року у південних регіонах України оголошено повітряну тривогу. Є ракетна небезпека з Півдня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета з Миколаївщини в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ракетний удар по Одесі: Російські війська зруйнували склади мережі супермаркетів "Таврія В" (оновлено)

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців міста перебувати в укритті.

Автор: 

Одеса (5498) ракети (4066) Повітряні сили (2751)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 