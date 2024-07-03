Окупанти запустили ракету в напрямку Одеси, - Повітряні сили
Зранку 3 липня 2024 року у південних регіонах України оголошено повітряну тривогу. Є ракетна небезпека з Півдня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета з Миколаївщини в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.
Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців міста перебувати в укритті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль