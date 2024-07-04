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Новости Война
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БПЛА атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ, - росСМИ

Дрони атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ

Сегодня утром 4 июля дроны атаковали воинскую часть Главного разведывательного управления России в Ставропольском крае. Предварительно, ранен один оккупант.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как отмечается, дроны атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское. Известно, что взорвался один беспилотник, о повреждениях части неизвестно.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров заявил, что утром 4 июля в селе Московское упали два БПЛА.

"Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - утверждает он.

Читайте также: БПЛА атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ, - росСМИ

В то же время Минобороны РФ утреннюю атаку на воинскую часть не прокомментировали.

Однако заявили, что ночью средствами ПВО якобы были уничтожены два украинских БПЛА над территорией Брянской области, один беспилотник над территорией Белгородской области и один - над территорией Тамбовской области.

Автор: 

россия (96169) дроны (4104)


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всі вже бачили інсайд гордона про мирні ініціативи росії?

https://t.me/dmytrogordon_official/63162

це виглядає не як мирний план, це виглядає як план тимчасового перемир'я.

навіщо путіну скорочення кількості українських військ, якщо він не планує напасти знову?

навіщо путіну скорочення кількості зброї у україни, якщо він не планує напасти знову?

а також відмова України виробляти власні ракети?

також в цьому плані немає нічого про гарантії безпеки для України.

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пункти про скорочення армії, зброї, відмову від виробництва ракет є неприпустимими.

і, якщо україна погодиться не вступати в нато - повинні бути якісь інші гарантії повторного не нападу росії. наприклад гарантії від західних країн, що вони введуть свої війська у випадку повторного нападу.
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04.07.2024 11:33 Ответить
*****, губер родич дальній по лінії мами (моя мати померла).
Нічого, Володя, ***** тобі всерівно прийде.
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04.07.2024 11:58 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B015 в/ч 33443 формувань особливого призначення ГРУ
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04.07.2024 12:00 Ответить
Там до сраки О/С, там головне - лінії зв"язку та комплекси ОБРОБКИ інфи.
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04.07.2024 12:04 Ответить
взагалі таке влучання по теріторії в/ч - то таке собі... Значно більше користі було би від цього БПЛА, якщо він вже летів на Ставропілля, як би він захєрачив у трансформаторне поле https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B052 ПС Будьонновск 500/330/110/10 кВ, 1127 MVA. Насєлєнію на ту в/ч начхати, а от тиждень без енергії викликає просвітлення хоч у когось у голові.
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04.07.2024 12:25 Ответить
 
 