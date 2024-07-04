БПЛА атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ, - росСМИ

Сегодня утром 4 июля дроны атаковали воинскую часть Главного разведывательного управления России в Ставропольском крае. Предварительно, ранен один оккупант.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как отмечается, дроны атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское. Известно, что взорвался один беспилотник, о повреждениях части неизвестно.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров заявил, что утром 4 июля в селе Московское упали два БПЛА.

"Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - утверждает он.

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В то же время Минобороны РФ утреннюю атаку на воинскую часть не прокомментировали.

Однако заявили, что ночью средствами ПВО якобы были уничтожены два украинских БПЛА над территорией Брянской области, один беспилотник над территорией Белгородской области и один - над территорией Тамбовской области.