БПЛА атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ, - росСМИ
Сегодня утром 4 июля дроны атаковали воинскую часть Главного разведывательного управления России в Ставропольском крае. Предварительно, ранен один оккупант.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Как отмечается, дроны атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское. Известно, что взорвался один беспилотник, о повреждениях части неизвестно.
Ранее губернатор края Владимир Владимиров заявил, что утром 4 июля в селе Московское упали два БПЛА.
"Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - утверждает он.
В то же время Минобороны РФ утреннюю атаку на воинскую часть не прокомментировали.
Однако заявили, что ночью средствами ПВО якобы были уничтожены два украинских БПЛА над территорией Брянской области, один беспилотник над территорией Белгородской области и один - над территорией Тамбовской области.
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це виглядає не як мирний план, це виглядає як план тимчасового перемир'я.
навіщо путіну скорочення кількості українських військ, якщо він не планує напасти знову?
навіщо путіну скорочення кількості зброї у україни, якщо він не планує напасти знову?
а також відмова України виробляти власні ракети?
також в цьому плані немає нічого про гарантії безпеки для України.
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пункти про скорочення армії, зброї, відмову від виробництва ракет є неприпустимими.
і, якщо україна погодиться не вступати в нато - повинні бути якісь інші гарантії повторного не нападу росії. наприклад гарантії від західних країн, що вони введуть свої війська у випадку повторного нападу.
Нічого, Володя, ***** тобі всерівно прийде.