БПЛА атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ, - росЗМІ

Сьогодні зранку 4 липня дрони атакували військову частину Головного розвідувального управління Росії у Ставропольському краї. Попередньо, поранено одного окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як зазначається, дрони атакували в/ч 33443 формувань особливого призначення (Осназ) ГРУ у селі Московське. Відомо, що вибухнув один безпілотник, щодо пошкоджень частини невідомо.

Раніше губернатор краю Володимир Владіміров заявив, що вранці 4 липня в селі Московське впали два БПЛА.

"Інфраструктура не постраждала. Усі системи працюють у звичайному режимі", - стверджує він.

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Водночас Міноборони РФ ранкову атаку на військову частину не прокоментували.

Однак заявили, що вночі засобами ППО нібито було знищено два українські БПЛА над територією Брянської області, один безпілотник над територією Бєлгородської області та один - над територією Тамбовської області.