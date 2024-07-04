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Новини Війна
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БПЛА атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ, - росЗМІ

Дрони атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ

Сьогодні зранку 4 липня дрони атакували військову частину Головного розвідувального управління Росії у Ставропольському краї. Попередньо, поранено одного окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як зазначається, дрони атакували в/ч 33443 формувань особливого призначення (Осназ) ГРУ у селі Московське. Відомо, що вибухнув один безпілотник, щодо пошкоджень частини невідомо.

Раніше губернатор краю Володимир Владіміров заявив, що вранці 4 липня в селі Московське впали два БПЛА. 

"Інфраструктура не постраждала. Усі системи працюють у звичайному режимі", - стверджує він. 

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Водночас Міноборони РФ ранкову атаку на військову частину не прокоментували.

Однак заявили, що вночі засобами ППО нібито було знищено два українські БПЛА над територією Брянської області, один безпілотник над територією Бєлгородської області та один - над територією Тамбовської області.

Автор: 

росія (65994) дрони (4882)


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всі вже бачили інсайд гордона про мирні ініціативи росії?

https://t.me/dmytrogordon_official/63162

це виглядає не як мирний план, це виглядає як план тимчасового перемир'я.

навіщо путіну скорочення кількості українських військ, якщо він не планує напасти знову?

навіщо путіну скорочення кількості зброї у україни, якщо він не планує напасти знову?

а також відмова України виробляти власні ракети?

також в цьому плані немає нічого про гарантії безпеки для України.

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пункти про скорочення армії, зброї, відмову від виробництва ракет є неприпустимими.

і, якщо україна погодиться не вступати в нато - повинні бути якісь інші гарантії повторного не нападу росії. наприклад гарантії від західних країн, що вони введуть свої війська у випадку повторного нападу.
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04.07.2024 11:33 Відповісти
*****, губер родич дальній по лінії мами (моя мати померла).
Нічого, Володя, ***** тобі всерівно прийде.
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04.07.2024 11:58 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B015 в/ч 33443 формувань особливого призначення ГРУ
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04.07.2024 12:00 Відповісти
Там до сраки О/С, там головне - лінії зв"язку та комплекси ОБРОБКИ інфи.
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04.07.2024 12:04 Відповісти
взагалі таке влучання по теріторії в/ч - то таке собі... Значно більше користі було би від цього БПЛА, якщо він вже летів на Ставропілля, як би він захєрачив у трансформаторне поле https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B052 ПС Будьонновск 500/330/110/10 кВ, 1127 MVA. Насєлєнію на ту в/ч начхати, а от тиждень без енергії викликає просвітлення хоч у когось у голові.
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04.07.2024 12:25 Відповісти
 
 