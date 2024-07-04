Мужчина, оскорбивший врача-ветерана на протезах, оказался внештатным советником вице-премьера Стефанишиной
Посетитель ветеринарной клиники в Одессе Вадим Шевеленко, который накануне нецензурно обругал врача-ветеринара и ветерана ВСУ Алексея Притулу, был внештатным советником вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. Его уволили.
Об этом сообщили в Офисе вице-премьера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "hromadske".
"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной.
Как сообщил ветеран Олег Симороз, Шевеленко как внештатный советник Стефанишиной приглашался на совещания и официальные мероприятия с участием вице-премьера, а также сопровождал ее в поездках.
Что предшествовало?
Напомним, 3 июля в ветеринарной клинике в Одессе мужчина с применением нецензурной лексики обругал врача-ветеринара и ветерана Вооруженных сил Украины Алексея Притулу, когда увидел, что тот на протезах.
Позже в сети появилось видео, как мужчина просит прощения у врача-ветерана Алексея Притулы, которого он оскорбил. Говорит, не видел, что ветеринар на протезах, и что ему показалось, что тот "не так с ним разговаривал". Алексей Притула не принял извинения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
курву до суду за образу Ветерана і замість тюрми в український "шторм Zet" під Час. Яр!
пора для таких кідарів створити свої аналоги кідарчтких "атрядов"
шкварочками кім вкрився
"позаштатних"
УХІЛЯНТІВ!!!!
100..200??
Бо то було не вибачення, а дешевий цирк.
до 91 року були колонізовані московією , після 91 колонізовані підарами , ну коли вже Україна стане сувереною і вільною 🥹
Опа а чого це в правовий? щось зелене бидло якщо якось зашквариться згадує про правові способи)))
Чекаємо на чергові зашквари радників зеленої влади, там ще дохєра різних евелін.
Кім, то цей "саветнік" допомогав деревину втридорога купляти?
Стефанішина є недолугим керівником, яка "провалила" сотні важливих завдань в управлінні.
Вважаю, що Стефанішина має стати об'єктом журн.розслідувань з подальшим звільненням, порушення кр.справ та конфіскацією її майна.
П.с.
Таке ставлення до ветеранів є й у Стефанішиної, якщо її наближена особа продукує такі вчинки.
понавибирали, блін, у 2019му і тупорило-нарваного жлоб'я у владу, і війну, і мародерство з корупцією...
та йде на ..
ще й російською мовою
що за бидло повсідалось на наші гроші?
всі ворожою мовою говорять
всі Україну ненавидять
це отаке все стадо бидла
вирішують питання України
тим більше євроінтеграції????