Мужчина, оскорбивший врача-ветерана на протезах, оказался внештатным советником вице-премьера Стефанишиной

Посетитель ветеринарной клиники в Одессе Вадим Шевеленко, который накануне нецензурно обругал врача-ветеринара и ветерана ВСУ Алексея Притулу, был внештатным советником вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. Его уволили.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "hromadske".

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной.

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Как сообщил ветеран Олег Симороз, Шевеленко как внештатный советник Стефанишиной приглашался на совещания и официальные мероприятия с участием вице-премьера, а также сопровождал ее в поездках.

Что предшествовало?

Напомним, 3 июля в ветеринарной клинике в Одессе мужчина с применением нецензурной лексики обругал врача-ветеринара и ветерана Вооруженных сил Украины Алексея Притулу, когда увидел, что тот на протезах.

Позже в сети появилось видео, как мужчина просит прощения у врача-ветерана Алексея Притулы, которого он оскорбил. Говорит, не видел, что ветеринар на протезах, и что ему показалось, что тот "не так с ним разговаривал". Алексей Притула не принял извинения.

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