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Мужчина, оскорбивший врача-ветерана на протезах, оказался внештатным советником вице-премьера Стефанишиной

Радник Стефанішиної Шевеленко облаяв ветерана ЗСУ на протезах Олексія Притулу

Посетитель ветеринарной клиники в Одессе Вадим Шевеленко, который накануне нецензурно обругал врача-ветеринара и ветерана ВСУ Алексея Притулу, был внештатным советником вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. Его уволили.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "hromadske".

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной.

Смотрите: В Одессе посетитель ветклиники обругал врача-ветерана, потерявшего обе ноги на войне. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщил ветеран Олег Симороз, Шевеленко как внештатный советник Стефанишиной приглашался на совещания и официальные мероприятия с участием вице-премьера, а также сопровождал ее в поездках.

Что предшествовало?

Напомним, 3 июля в ветеринарной клинике в Одессе мужчина с применением нецензурной лексики обругал врача-ветеринара и ветерана Вооруженных сил Украины Алексея Притулу, когда увидел, что тот на протезах.

Позже в сети появилось видео, как мужчина просит прощения у врача-ветерана Алексея Притулы, которого он оскорбил. Говорит, не видел, что ветеринар на протезах, и что ему показалось, что тот "не так с ним разговаривал". Алексей Притула не принял извинения.

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Автор: 

ветераны (1119) Одесса (7921) Стефанишина Ольга вице-премьер (251)


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Топ комментарии
+57
Ну хто б сумнівався, що це буде якесь прикоритне бидло?
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04.07.2024 11:51 Ответить
+51
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04.07.2024 11:52 Ответить
+35
"Олексій Притула не прийняв вибачення" - цілком розумно.
Бо то було не вибачення, а дешевий цирк.
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04.07.2024 11:54 Ответить
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Ну хто б сумнівався, що це буде якесь прикоритне бидло?
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04.07.2024 11:51 Ответить
ще й зелене бидло
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04.07.2024 11:52 Ответить
У мене відразу думка ще тоді майнула - "Якесь "приблатнене"! Так воно і є - де "зелені" - там лайном і смердить!
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04.07.2024 14:03 Ответить
"то ли ещё будет! о ля ля !" 😕

курву до суду за образу Ветерана і замість тюрми в український "шторм Zet" під Час. Яр!
пора для таких кідарів створити свої аналоги кідарчтких "атрядов"
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04.07.2024 11:59 Ответить
Та нє! Звільнити ! У нас, взагалі, звільнення - найвища міра покарання, вища, ніж довічне.
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04.07.2024 15:06 Ответить
Це бінго! От і стало зрозуміло, що та зелень думає про ветеранів.
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04.07.2024 12:39 Ответить
Питання ширше, взагалі за всіх мешканців України.
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04.07.2024 13:30 Ответить
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04.07.2024 11:52 Ответить
таваріщь Кім, кто вы?

шкварочками кім вкрився
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04.07.2024 12:01 Ответить
І чому я не здивований, що відбірне бидло працює на зелену шоблу?
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04.07.2024 11:52 Ответить
Я дивлюся, що спочатку думати, а потім наймати/голосувати і т. і. не є популярним підходом у цій країні... нажаль. Спочатку треба натворити, щоб потім виправляти.
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04.07.2024 11:53 Ответить
і що вже відвідав тцк чи може вони самі до нього прийшли ?
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04.07.2024 11:53 Ответить
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04.07.2024 11:56 Ответить
Ні, там повістку отримав Пудєль😉👀👌
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04.07.2024 12:33 Ответить
і скільки в неї таких
"позаштатних"
УХІЛЯНТІВ!!!!
100..200??
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04.07.2024 11:54 Ответить
"Олексій Притула не прийняв вибачення" - цілком розумно.
Бо то було не вибачення, а дешевий цирк.
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04.07.2024 11:54 Ответить
Якби ветерану хоч на 5 хвилин дали ноги, то Вадік мабуть висів би в повітрі і не торкався б підлоги.
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04.07.2024 11:59 Ответить
Ноги є в побратимів Ветерана.... 😈
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04.07.2024 12:02 Ответить
Здоровий бичара, може бк тягати, ТЦК, зверніть увагу....
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04.07.2024 11:56 Ответить
@ідар та чмо
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04.07.2024 11:56 Ответить
Черговий, зелений українофоб. Серед нинішніх, прикоритних інших немає.
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04.07.2024 11:58 Ответить
ржом далі? чи вже не смішно?
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04.07.2024 11:59 Ответить
Ще й як "ржом"! Винні депутати, винний уряд, винний Офіс президента... Але Президенту -- велика довіра! --
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04.07.2024 12:22 Ответить
Ну і як цього під...са накажуть? На реакцію влади чекати нема чого, бо ця нинешня влада зовсім не влада, а якби навпаки. Тільки воїни його повинні тихенько на пляшку..нятягнути
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04.07.2024 12:00 Ответить
скажи хто твій (з)радник і я скажу хто ти. вони, в ОПі та уряді, всі мають прихильність до ригоанального непотрібу.
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04.07.2024 12:01 Ответить
Тогда другое дело.
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04.07.2024 12:05 Ответить
От вам и евроинтеграционная кухня. Та от неё тхнёт, аж в Европе морщатся. И почем ТАМ нас не хотят видеть? Прям непонятно.
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04.07.2024 12:06 Ответить
підар на підарі з паспортами України !
до 91 року були колонізовані московією , після 91 колонізовані підарами , ну коли вже Україна стане сувереною і вільною 🥹
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04.07.2024 12:08 Ответить
А собаки на фронті теж потрібні! Буде разом з ним у окопі робить "прослушку" - коли дрон чи міна летітимуть!
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04.07.2024 14:06 Ответить
він пообіцяв волонтерити
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04.07.2024 14:39 Ответить
Розумник-песик вивів на чисту воду он яку падлюку !
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04.07.2024 12:11 Ответить
У "слуг з району" зрадник і покидьок - кожний п'ятий, як і чотири попередніх !
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04.07.2024 12:11 Ответить
ахаха: "....Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб....."
Опа а чого це в правовий? щось зелене бидло якщо якось зашквариться згадує про правові способи)))
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04.07.2024 12:14 Ответить
Не сумнівся,що це не проста гнида
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04.07.2024 12:18 Ответить
Та всі радники зеленопліснявих депутатів, та влади, поавоохороців і жОПи - це фсбшні агенти, або кацапські симпатики та приспособленці і ждуни!
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04.07.2024 12:29 Ответить
Чого це "виявився" , він як був підром, так і залишився
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04.07.2024 12:30 Ответить
Когда извинялся выглядел очень уверенно. Теперь понятно почему. Хозяин жизни.
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04.07.2024 12:31 Ответить
як невдобно вийшло.
Чекаємо на чергові зашквари радників зеленої влади, там ще дохєра різних евелін.
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04.07.2024 12:41 Ответить
Саме цікаве що замість цієї гниди у владу заведуть іншу, але таку саму ...
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04.07.2024 14:27 Ответить
ну, яка влада - такі і радники. Тільки копайте глибше - влада не з Мельмака прилетіла. Тому поки що перспективи на якусь іншу владу досить туманні.
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04.07.2024 14:39 Ответить
На жаль саме так, але нам своє робити ...
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04.07.2024 15:47 Ответить
Так, був радником, але позаштатним і звільненім, практично відразу після призначення.
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04.07.2024 12:52 Ответить
Яскравий представник депутатши. Він чітко дав зрозуміти своїми словами, що насправді думає депутатша і він . Чудова спайка. А вона йому за це підвищить зарплату із кармана платників податків. Ха ха ха.
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04.07.2024 12:53 Ответить
Оце так "саветнікі", оце так "наінтегруємось" з ними. Це ганьба! Стефанішину треба відправити вслід за такими "саветніками"!

Кім, то цей "саветнік" допомогав деревину втридорога купляти?
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04.07.2024 12:53 Ответить
А чому звільнення з посади якось знимає відповідальність зі Стефанішиної?
Стефанішина є недолугим керівником, яка "провалила" сотні важливих завдань в управлінні.
Вважаю, що Стефанішина має стати об'єктом журн.розслідувань з подальшим звільненням, порушення кр.справ та конфіскацією її майна.
П.с.
Таке ставлення до ветеранів є й у Стефанішиної, якщо її наближена особа продукує такі вчинки.
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04.07.2024 12:55 Ответить
у цю партію відібрані веселеньке бидло..
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04.07.2024 13:01 Ответить
Как же Стефанишина дальше будет работать без такого советника? Вся евроинтеграция может пойти "коту под хвост".
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04.07.2024 13:05 Ответить
ну от що це лайно може порадити, особливо з питань євроінтеграції?! Покупляли собі модні посади підари!
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04.07.2024 13:09 Ответить
..і шо характЄрна - на лідора Зєлю працюють в основному пдри уйла чи шнирі яника... патужні мєнєджери від дермака др останньої його скрєпки..
понавибирали, блін, у 2019му і тупорило-нарваного жлоб'я у владу, і війну, і мародерство з корупцією...
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04.07.2024 13:15 Ответить
Ни когда такого не было и вот опять.
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04.07.2024 13:45 Ответить
Вадім Шєвєлєнка) Ой, вей
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04.07.2024 14:06 Ответить
європейська інтеграція?
та йде на ..
ще й російською мовою
що за бидло повсідалось на наші гроші?
всі ворожою мовою говорять
всі Україну ненавидять
це отаке все стадо бидла
вирішують питання України
тим більше євроінтеграції????
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04.07.2024 14:37 Ответить
Звільнення мало. Ворога потрібно ліквідувати. Інакше у війні не перемогти!
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04.07.2024 15:04 Ответить
Стефанішину і Кіма терміново звільнити з посад і перевірити іх діяльність. Вони свідомо співпрацювали з ворогом.
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04.07.2024 15:06 Ответить
Цікаво він радив...
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04.07.2024 15:27 Ответить
Тому і бикує бо має ''волохату руку'' в паламенті. Одне сміття понавибирали.
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04.07.2024 16:08 Ответить
ТЦКашники !!! Ау-у ! Ви де ?! Слабо вам мобілізувати того прихвостня ?! А-а-а... Ну так-так... У нього болонка. А він її єдиний кармілєц !!! А могла б в парі з песом Патроном служити !...
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04.07.2024 16:57 Ответить
Виблюдки гуртуються.
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04.07.2024 20:51 Ответить
Это хамло ************ еще живое? Понятно, почему еще Украина не в ЕС и НАТО.
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05.07.2024 02:50 Ответить
 
 