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Чоловік, який образив лікаря-ветерана на протезах, виявився позаштатним радником віцепрем’єрки Стефанішиної

Радник Стефанішиної Шевеленко облаяв ветерана ЗСУ на протезах Олексія Притулу

Відвідувач ветеринарної клініки в Одесі Вадим Шевеленко, який напередодні нецензурно облаяв лікаря-ветеринара та ветерана ЗСУ Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки України Ольги Стефанішиної. Його звільнили. 

Про це повідомили в Офісі віцепремʼєрки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".

"Офіс Віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", - йдеться у повідомленні. 

У пресслужбі додали, що Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної.

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Як повідомив ветеран Олег Симороз, Шевеленко як позаштатний радник Стефанішиної запрошувався на наради та офіційні заходи за участю віцепремʼєрки, а також супроводжував її в поїздках.

Що передувало?

Нагадаємо, 3 липня у ветеринарній клініці в Одесі чоловік із застосуванням нецензурної лексики облаяв лікаря-ветеринара та ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, коли побачив, що той на протезах.

Пізніше у мережі з’явилося відео, як чоловік просить вибачення в лікаря-ветерана Олексія Притули, якого він образив. Каже, не бачив, що ветеринар на протезах, і що йому здалося, ніби той "не так з ним розмовляв". Олексій Притула не прийняв вибачення.

Також дивіться: Ветерани війни вимагають зупинити приватизацію державного підприємства "Дніпро.протез". ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1089) Одеса (5498) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (361)


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Топ коментарі
+57
Ну хто б сумнівався, що це буде якесь прикоритне бидло?
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04.07.2024 11:51 Відповісти
+51
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04.07.2024 11:52 Відповісти
+35
"Олексій Притула не прийняв вибачення" - цілком розумно.
Бо то було не вибачення, а дешевий цирк.
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04.07.2024 11:54 Відповісти
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Ну хто б сумнівався, що це буде якесь прикоритне бидло?
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04.07.2024 11:51 Відповісти
ще й зелене бидло
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04.07.2024 11:52 Відповісти
У мене відразу думка ще тоді майнула - "Якесь "приблатнене"! Так воно і є - де "зелені" - там лайном і смердить!
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04.07.2024 14:03 Відповісти
"то ли ещё будет! о ля ля !" 😕

курву до суду за образу Ветерана і замість тюрми в український "шторм Zet" під Час. Яр!
пора для таких кідарів створити свої аналоги кідарчтких "атрядов"
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04.07.2024 11:59 Відповісти
Та нє! Звільнити ! У нас, взагалі, звільнення - найвища міра покарання, вища, ніж довічне.
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04.07.2024 15:06 Відповісти
Це бінго! От і стало зрозуміло, що та зелень думає про ветеранів.
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04.07.2024 12:39 Відповісти
Питання ширше, взагалі за всіх мешканців України.
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04.07.2024 13:30 Відповісти
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04.07.2024 11:52 Відповісти
таваріщь Кім, кто вы?

шкварочками кім вкрився
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04.07.2024 12:01 Відповісти
І чому я не здивований, що відбірне бидло працює на зелену шоблу?
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04.07.2024 11:52 Відповісти
Я дивлюся, що спочатку думати, а потім наймати/голосувати і т. і. не є популярним підходом у цій країні... нажаль. Спочатку треба натворити, щоб потім виправляти.
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04.07.2024 11:53 Відповісти
і що вже відвідав тцк чи може вони самі до нього прийшли ?
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04.07.2024 11:53 Відповісти
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04.07.2024 11:56 Відповісти
Ні, там повістку отримав Пудєль😉👀👌
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04.07.2024 12:33 Відповісти
і скільки в неї таких
"позаштатних"
УХІЛЯНТІВ!!!!
100..200??
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04.07.2024 11:54 Відповісти
"Олексій Притула не прийняв вибачення" - цілком розумно.
Бо то було не вибачення, а дешевий цирк.
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04.07.2024 11:54 Відповісти
Якби ветерану хоч на 5 хвилин дали ноги, то Вадік мабуть висів би в повітрі і не торкався б підлоги.
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04.07.2024 11:59 Відповісти
Ноги є в побратимів Ветерана.... 😈
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04.07.2024 12:02 Відповісти
Здоровий бичара, може бк тягати, ТЦК, зверніть увагу....
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04.07.2024 11:56 Відповісти
@ідар та чмо
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04.07.2024 11:56 Відповісти
Черговий, зелений українофоб. Серед нинішніх, прикоритних інших немає.
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04.07.2024 11:58 Відповісти
ржом далі? чи вже не смішно?
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04.07.2024 11:59 Відповісти
Ще й як "ржом"! Винні депутати, винний уряд, винний Офіс президента... Але Президенту -- велика довіра! --
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04.07.2024 12:22 Відповісти
Ну і як цього під...са накажуть? На реакцію влади чекати нема чого, бо ця нинешня влада зовсім не влада, а якби навпаки. Тільки воїни його повинні тихенько на пляшку..нятягнути
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04.07.2024 12:00 Відповісти
скажи хто твій (з)радник і я скажу хто ти. вони, в ОПі та уряді, всі мають прихильність до ригоанального непотрібу.
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04.07.2024 12:01 Відповісти
Тогда другое дело.
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04.07.2024 12:05 Відповісти
От вам и евроинтеграционная кухня. Та от неё тхнёт, аж в Европе морщатся. И почем ТАМ нас не хотят видеть? Прям непонятно.
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04.07.2024 12:06 Відповісти
підар на підарі з паспортами України !
до 91 року були колонізовані московією , після 91 колонізовані підарами , ну коли вже Україна стане сувереною і вільною 🥹
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04.07.2024 12:08 Відповісти
А собаки на фронті теж потрібні! Буде разом з ним у окопі робить "прослушку" - коли дрон чи міна летітимуть!
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04.07.2024 14:06 Відповісти
він пообіцяв волонтерити
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04.07.2024 14:39 Відповісти
Розумник-песик вивів на чисту воду он яку падлюку !
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04.07.2024 12:11 Відповісти
У "слуг з району" зрадник і покидьок - кожний п'ятий, як і чотири попередніх !
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04.07.2024 12:11 Відповісти
ахаха: "....Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб....."
Опа а чого це в правовий? щось зелене бидло якщо якось зашквариться згадує про правові способи)))
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04.07.2024 12:14 Відповісти
Не сумнівся,що це не проста гнида
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04.07.2024 12:18 Відповісти
Та всі радники зеленопліснявих депутатів, та влади, поавоохороців і жОПи - це фсбшні агенти, або кацапські симпатики та приспособленці і ждуни!
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04.07.2024 12:29 Відповісти
Чого це "виявився" , він як був підром, так і залишився
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04.07.2024 12:30 Відповісти
Когда извинялся выглядел очень уверенно. Теперь понятно почему. Хозяин жизни.
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04.07.2024 12:31 Відповісти
як невдобно вийшло.
Чекаємо на чергові зашквари радників зеленої влади, там ще дохєра різних евелін.
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04.07.2024 12:41 Відповісти
Саме цікаве що замість цієї гниди у владу заведуть іншу, але таку саму ...
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04.07.2024 14:27 Відповісти
ну, яка влада - такі і радники. Тільки копайте глибше - влада не з Мельмака прилетіла. Тому поки що перспективи на якусь іншу владу досить туманні.
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04.07.2024 14:39 Відповісти
На жаль саме так, але нам своє робити ...
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04.07.2024 15:47 Відповісти
Так, був радником, але позаштатним і звільненім, практично відразу після призначення.
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04.07.2024 12:52 Відповісти
Яскравий представник депутатши. Він чітко дав зрозуміти своїми словами, що насправді думає депутатша і він . Чудова спайка. А вона йому за це підвищить зарплату із кармана платників податків. Ха ха ха.
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04.07.2024 12:53 Відповісти
Оце так "саветнікі", оце так "наінтегруємось" з ними. Це ганьба! Стефанішину треба відправити вслід за такими "саветніками"!

Кім, то цей "саветнік" допомогав деревину втридорога купляти?
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04.07.2024 12:53 Відповісти
А чому звільнення з посади якось знимає відповідальність зі Стефанішиної?
Стефанішина є недолугим керівником, яка "провалила" сотні важливих завдань в управлінні.
Вважаю, що Стефанішина має стати об'єктом журн.розслідувань з подальшим звільненням, порушення кр.справ та конфіскацією її майна.
П.с.
Таке ставлення до ветеранів є й у Стефанішиної, якщо її наближена особа продукує такі вчинки.
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04.07.2024 12:55 Відповісти
у цю партію відібрані веселеньке бидло..
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04.07.2024 13:01 Відповісти
Как же Стефанишина дальше будет работать без такого советника? Вся евроинтеграция может пойти "коту под хвост".
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04.07.2024 13:05 Відповісти
ну от що це лайно може порадити, особливо з питань євроінтеграції?! Покупляли собі модні посади підари!
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04.07.2024 13:09 Відповісти
..і шо характЄрна - на лідора Зєлю працюють в основному пдри уйла чи шнирі яника... патужні мєнєджери від дермака др останньої його скрєпки..
понавибирали, блін, у 2019му і тупорило-нарваного жлоб'я у владу, і війну, і мародерство з корупцією...
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04.07.2024 13:15 Відповісти
Ни когда такого не было и вот опять.
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04.07.2024 13:45 Відповісти
Вадім Шєвєлєнка) Ой, вей
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04.07.2024 14:06 Відповісти
європейська інтеграція?
та йде на ..
ще й російською мовою
що за бидло повсідалось на наші гроші?
всі ворожою мовою говорять
всі Україну ненавидять
це отаке все стадо бидла
вирішують питання України
тим більше євроінтеграції????
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04.07.2024 14:37 Відповісти
Звільнення мало. Ворога потрібно ліквідувати. Інакше у війні не перемогти!
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04.07.2024 15:04 Відповісти
Стефанішину і Кіма терміново звільнити з посад і перевірити іх діяльність. Вони свідомо співпрацювали з ворогом.
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04.07.2024 15:06 Відповісти
Цікаво він радив...
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04.07.2024 15:27 Відповісти
Тому і бикує бо має ''волохату руку'' в паламенті. Одне сміття понавибирали.
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04.07.2024 16:08 Відповісти
ТЦКашники !!! Ау-у ! Ви де ?! Слабо вам мобілізувати того прихвостня ?! А-а-а... Ну так-так... У нього болонка. А він її єдиний кармілєц !!! А могла б в парі з песом Патроном служити !...
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04.07.2024 16:57 Відповісти
Виблюдки гуртуються.
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04.07.2024 20:51 Відповісти
Это хамло ************ еще живое? Понятно, почему еще Украина не в ЕС и НАТО.
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05.07.2024 02:50 Відповісти
 
 