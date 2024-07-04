Чоловік, який образив лікаря-ветерана на протезах, виявився позаштатним радником віцепрем’єрки Стефанішиної
Відвідувач ветеринарної клініки в Одесі Вадим Шевеленко, який напередодні нецензурно облаяв лікаря-ветеринара та ветерана ЗСУ Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки України Ольги Стефанішиної. Його звільнили.
Про це повідомили в Офісі віцепремʼєрки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".
"Офіс Віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної.
Як повідомив ветеран Олег Симороз, Шевеленко як позаштатний радник Стефанішиної запрошувався на наради та офіційні заходи за участю віцепремʼєрки, а також супроводжував її в поїздках.
Що передувало?
Нагадаємо, 3 липня у ветеринарній клініці в Одесі чоловік із застосуванням нецензурної лексики облаяв лікаря-ветеринара та ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, коли побачив, що той на протезах.
Пізніше у мережі з’явилося відео, як чоловік просить вибачення в лікаря-ветерана Олексія Притули, якого він образив. Каже, не бачив, що ветеринар на протезах, і що йому здалося, ніби той "не так з ним розмовляв". Олексій Притула не прийняв вибачення.
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курву до суду за образу Ветерана і замість тюрми в український "шторм Zet" під Час. Яр!
пора для таких кідарів створити свої аналоги кідарчтких "атрядов"
шкварочками кім вкрився
"позаштатних"
УХІЛЯНТІВ!!!!
100..200??
Бо то було не вибачення, а дешевий цирк.
до 91 року були колонізовані московією , після 91 колонізовані підарами , ну коли вже Україна стане сувереною і вільною 🥹
Опа а чого це в правовий? щось зелене бидло якщо якось зашквариться згадує про правові способи)))
Чекаємо на чергові зашквари радників зеленої влади, там ще дохєра різних евелін.
Кім, то цей "саветнік" допомогав деревину втридорога купляти?
Стефанішина є недолугим керівником, яка "провалила" сотні важливих завдань в управлінні.
Вважаю, що Стефанішина має стати об'єктом журн.розслідувань з подальшим звільненням, порушення кр.справ та конфіскацією її майна.
П.с.
Таке ставлення до ветеранів є й у Стефанішиної, якщо її наближена особа продукує такі вчинки.
понавибирали, блін, у 2019му і тупорило-нарваного жлоб'я у владу, і війну, і мародерство з корупцією...
та йде на ..
ще й російською мовою
що за бидло повсідалось на наші гроші?
всі ворожою мовою говорять
всі Україну ненавидять
це отаке все стадо бидла
вирішують питання України
тим більше євроінтеграції????