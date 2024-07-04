Чоловік, який образив лікаря-ветерана на протезах, виявився позаштатним радником віцепрем’єрки Стефанішиної

Відвідувач ветеринарної клініки в Одесі Вадим Шевеленко, який напередодні нецензурно облаяв лікаря-ветеринара та ветерана ЗСУ Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки України Ольги Стефанішиної. Його звільнили.

Про це повідомили в Офісі віцепремʼєрки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".

"Офіс Віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної.

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Як повідомив ветеран Олег Симороз, Шевеленко як позаштатний радник Стефанішиної запрошувався на наради та офіційні заходи за участю віцепремʼєрки, а також супроводжував її в поїздках.

Що передувало?

Нагадаємо, 3 липня у ветеринарній клініці в Одесі чоловік із застосуванням нецензурної лексики облаяв лікаря-ветеринара та ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, коли побачив, що той на протезах.

Пізніше у мережі з’явилося відео, як чоловік просить вибачення в лікаря-ветерана Олексія Притули, якого він образив. Каже, не бачив, що ветеринар на протезах, і що йому здалося, ніби той "не так з ним розмовляв". Олексій Притула не прийняв вибачення.

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