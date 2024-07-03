УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5789 відвідувачів онлайн
Новини Фото
19 774 114

В Одесі відвідувач ветклініки облаяв лікаря-ветерана, який втратив обидві ноги на війні. ВІДЕО+ФОТО

У ветеринарній клініці в Одесі чоловік із застосуванням нецензурної лексики облаяв лікаря-ветеринара та ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, коли побачив, що той на протезах. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ветеран повідомив в Instagram.

Увага! Ненормативна лексика!

Що відомо про інцидент?

Подія сталася сьогодні, 3 липня, о 10:28 під час звичайного робочого ранку лікаря. До кабінету ветеринара зайшов чоловік у червоній футболці разом з білим пуделем.

Олексій опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки.

Спершу той не побачив, що Притула втратив обидві ноги внаслідок важкого поранення на фронті, оскільки лікар сидів за робочим столом. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветерани війни вимагають зупинити приватизацію державного підприємства "Дніпро.протез". ВIДЕО

Відвідувач хотів, щоб Олексій підійшов до його собаки. Коли чоловік побачив, що він на протезах, то Олексій почув у свій бік образливу лайку. Після цього чоловік вийшов з кабінету. 

Цим відео можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя", - прокоментував ситуацію ветеран у соцмережі.

Воїн зазначив, що це "поки що" одиничний випадок, який із ним стався. Він обурений таким вчинком відвідувача, додавши, що знає його імʼя.

Водночас ветеран вважає, що імовірність юридично притягнути до відповідальності чоловіка є вкрай низькою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Поліція Києва підтвердила присутність свого співробітника і призначила службове розслідування  

Ветерана ЗСУ на протезах Олексія Притулу зацькував відвідувач ветклініки

Ветеран Олексій Притула
Ветеран ЗСУ Олексій Притула

Автор: 

ветерани (1089) ветеринарія (31) Одеса (5498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
Одеса завжди була ватною сракою.
Може зараз поумнішали, але не всі як бачимо
показати весь коментар
03.07.2024 15:34 Відповісти
+50
Відвідувач - типовий цинічний одеський жлоб. Лікарю потрібно подати на нього в суд.
показати весь коментар
03.07.2024 15:38 Відповісти
+46
Падлюка з собакою повинна виплатити мінімум 370 000 гривень моральної компенсації.
Це ще по-Божому: продасть квартиру і ще залишиться на корм собачці.
Чому Безугла не вистрибує з трусів, щоб прийняти закон на захист ветеранів від подібного ?
показати весь коментар
03.07.2024 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Найдите и прикопайте пожалуста.
Востановите честь Одессы.
Смысла нет надеятся на население, если такой ******** ветерана оскорбляет
показати весь коментар
03.07.2024 18:08 Відповісти
Одесити до внчора повинно бути відео з тим підаром.

одесити не підведіть
показати весь коментар
03.07.2024 18:52 Відповісти
Оце лице Одеси. Сцикливою, ********* і безхребетною. Ватне ніщо. Позорище.Ублюдок!
показати весь коментар
03.07.2024 19:51 Відповісти
"Да не согласен я.....с обоими!(с)"....
показати весь коментар
03.07.2024 21:35 Відповісти
В основному 80% одесити хитрi,меркантильнi,наглi,я там прожила 17 рокив.
показати весь коментар
03.07.2024 21:35 Відповісти
Добре, що засвітився, орк зкацаплений! Його таки упізнали, Одеса і район ветКлініки…. Собачники місцеві, його упізнали, гниду!
Мабуть, скотиняці стало соромно за свої слова, і побігло воно, аж до ТЦК…
показати весь коментар
03.07.2024 21:38 Відповісти
Ганд# ну треба дать добре в рило,типічний ждун-касап.
показати весь коментар
03.07.2024 21:51 Відповісти
Богата піздотой кацапськой зємля одєсская.
показати весь коментар
03.07.2024 22:36 Відповісти
Орка нужно найти и ликвидировать, собаку не трогать.
показати весь коментар
03.07.2024 22:44 Відповісти
Це все правильно. Але у мене питання: 1. Чи те чмо дійсно щнало, шо перед ним ветеран, бо з відео це не дуже зрозуміло. 2. хто виклав відео у мережу з клініки? Я наскільки памʼятаю, то за це це у нас кримінал
показати весь коментар
04.07.2024 12:55 Відповісти
фу, мразота!! Та ще й з білою пуделихою..
показати весь коментар
04.07.2024 12:58 Відповісти
Пану Олексію тисну руку!! Ви герой! та тільки тилові щури з пуделихами цього ніколи не зрозуміють. Висновок - знищувати таких.
показати весь коментар
04.07.2024 13:03 Відповісти
Пану Олексію респект🙏 а стефанішеной і тому чувирлу якого вона наняла на роботу у владу,ганьба ,кончене бидло при владі🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
04.07.2024 19:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 