В Одесі відвідувач ветклініки облаяв лікаря-ветерана, який втратив обидві ноги на війні. ВІДЕО+ФОТО

У ветеринарній клініці в Одесі чоловік із застосуванням нецензурної лексики облаяв лікаря-ветеринара та ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, коли побачив, що той на протезах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ветеран повідомив в Instagram.

Увага! Ненормативна лексика!

Що відомо про інцидент?

Подія сталася сьогодні, 3 липня, о 10:28 під час звичайного робочого ранку лікаря. До кабінету ветеринара зайшов чоловік у червоній футболці разом з білим пуделем.

Олексій опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки.

Спершу той не побачив, що Притула втратив обидві ноги внаслідок важкого поранення на фронті, оскільки лікар сидів за робочим столом.

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Відвідувач хотів, щоб Олексій підійшов до його собаки. Коли чоловік побачив, що він на протезах, то Олексій почув у свій бік образливу лайку. Після цього чоловік вийшов з кабінету.

Цим відео можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя", - прокоментував ситуацію ветеран у соцмережі.

Воїн зазначив, що це "поки що" одиничний випадок, який із ним стався. Він обурений таким вчинком відвідувача, додавши, що знає його імʼя.

Водночас ветеран вважає, що імовірність юридично притягнути до відповідальності чоловіка є вкрай низькою.

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